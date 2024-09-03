В тыл ВСУ в Угледаре: на Украине признали, что российские войска берут город в кольцо
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Вырисовывается перспектива выхода российских войск в тыл группировке ВСУ в Угледаре. Об этом 3 сентября сообщило издание "Военное обозрение" со ссылкой на украинских военных журналистов и офицеров ВСУ
Российские войска атакуют Угледар с трех направлений: в Константиновке, Водяном и Пречистовке.
"Сложнее всего сейчас в районе Пречистовки, там врагу удалось продвинуться – рассказал СМИ офицер украинской армии с позывным Алекс.
О серьезных проблемах ВСУ на этом участке фронта говорят и военнослужащие 46-й отдельной аэромобильной бригады.
О серьезных проблемах ВСУ на этом участке фронта говорят и военнослужащие 46-й отдельной аэромобильной бригады.
"Российским войскам удалось сковать группировку ВСУ в Угледаре, что создает условия для прорыва на флангах", – отмечается на ресурсах соединения.
На Западе тоже обратили внимание на проблемы украинской армии на этом участке фронта. В частности, американский журнал Forbs констатировал, что мощная российская группировка войск, насчитывающая десятки тысяч штыков, обошла украинские соединения, и последние в шаге от смертельных тисков ВС РФ.
Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное и Выемка в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.