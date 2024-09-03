https://ukraina.ru/20240903/1057214631.html

В тыл ВСУ в Угледаре: на Украине признали, что российские войска берут город в кольцо

В тыл ВСУ в Угледаре: на Украине признали, что российские войска берут город в кольцо - 03.09.2024 Украина.ру

В тыл ВСУ в Угледаре: на Украине признали, что российские войска берут город в кольцо

Вырисовывается перспектива выхода российских войск в тыл группировке ВСУ в Угледаре. Об этом 3 сентября сообщило издание "Военное обозрение" со ссылкой на украинских военных журналистов и офицеров ВСУ

2024-09-03T16:37

2024-09-03T16:37

2024-09-03T16:37

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угледар

вооруженные силы украины

всу

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Российские войска атакуют Угледар с трех направлений: в Константиновке, Водяном и Пречистовке. "Сложнее всего сейчас в районе Пречистовки, там врагу удалось продвинуться – рассказал СМИ офицер украинской армии с позывным Алекс.О серьезных проблемах ВСУ на этом участке фронта говорят и военнослужащие 46-й отдельной аэромобильной бригады."Российским войскам удалось сковать группировку ВСУ в Угледаре, что создает условия для прорыва на флангах", – отмечается на ресурсах соединения.На Западе тоже обратили внимание на проблемы украинской армии на этом участке фронта. В частности, американский журнал Forbs констатировал, что мощная российская группировка войск, насчитывающая десятки тысяч штыков, обошла украинские соединения, и последние в шаге от смертельных тисков ВС РФ.Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное и Выемка в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.

https://ukraina.ru/20240903/1057214169.html

https://ukraina.ru/20240903/1057209007.html

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россия, украина, угледар, вооруженные силы украины, всу, вс рф