https://ukraina.ru/20240903/1057214169.html

Четыре бригады ВСУ в шаге от капкана под Покровском - Forbes

Четыре бригады ВСУ в шаге от капкана под Покровском - Forbes - 03.09.2024 Украина.ру

Четыре бригады ВСУ в шаге от капкана под Покровском - Forbes

На южном участке Покровского (Красноармейского) фронта тысячи солдат и офицеров минимум из четырех украинских бригад оказались под угрозой окружения, ВС РФ сжимают их в смертельные тиски. Об этом написал американский журнал Forbes

2024-09-03T16:11

2024-09-03T16:11

2024-09-03T16:11

новости

forbes

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

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Мощная российская группировка войск, насчитывающая десятки тысяч "штыков", обошла местную группировку украинских сил. В результате образовался открытый выступ от Невельского, который рискует стать капканом для ВСУ, утверждают авторы Forbes."Здесь удерживают позиции пять отдельных украинских бригад: 25-я воздушно-десантная, 59-я мотопехотная, 68-я егерская и 117-я теробороны ВСУ, а также 15-я оперативного назначения национальной гвардии Украины", - уточняется в статье.Журналисты также привели мнение аналитиков проукраинской группы Conflict Intelligence Team (CIT), которые предполагают, что украинское командование объективно оценивает свои возможности, поэтому уже начало отвод войск из указанного выступа.В CIT уверены, что, покинув этот участок, украинцы могли бы выпрямить свои линии обороны и вырыть новые укрепления в нескольких милях к западу, и тем самым спасти город.Аналитики резюмировали, что позиции украинских сил на Покровском направлении слабы, потому что генштаб ВСУ "деликатно балансирует между двумя крупными операциями – обороной Покровска и наступлением в Курской области России", а "войск немного".Днем ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что обстановка для ВСУ на востоке страны очень тяжелая, особенно в районе Красноармейска (Покровска).Еще раньше аналогичное заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что "вся линия фронта ВСУ на Покровском направлении рушится, и это происходит молниеносно".Меркурис добавил, что взятие города российскими силами обернется для ВСУ крайне плачевно: ВС РФ улучшат логистику и смогут использовать это преимущество для продвижения в сторону Днепра.Немецкий журналист Юлиан Рёпке также констатировал, что скорость продвижения российской армии и жалобы со стороны представителей ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны."То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", – сказал Рёпке.Похожую версию изложили и журналисты американского New York Times. По мнению журналистов, Россия показывает в направлении Красноармейска "несокрушимую военную мощь", и что "российский импульс не ослабевает".Полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии согласился с этой формулировкой, уточнив лишь, что "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается".Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное и Выемка в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.

https://ukraina.ru/20240829/1057114236.html

покровск/красноармейск

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новости, forbes, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск