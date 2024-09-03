Под венец с черным Дуреком. В Норвегии появилась еще одна новая традиция распада - 03.09.2024 Украина.ру
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Под венец с черным Дуреком. В Норвегии появилась еще одна новая традиция распада
Под венец с черным Дуреком. В Норвегии появилась еще одна новая традиция распада - 03.09.2024 Украина.ру
Под венец с черным Дуреком. В Норвегии появилась еще одна новая традиция распада
Такого норвежский фьорд Гейрангер, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не видел. И даже наверняка не ожидал увидеть. Белая 52-летняя наследная принцесса Норвегии вышла замуж за 49-летнего черного шамана в шестом поколении из Калифорнии (США).
2024-09-03T15:59
2024-09-03T15:59
украина
норвегия
королевская семья
свадьба
шаманы
сша
афроамериканцы
принцессы
принц
древний египет
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Ее зовут Марта Луиза, его -- Дурек Верретт. Развеселая свадьба гуляла три для (29-31 августа 2024 года). Но чтобы понять всю запущенную пикантность или пикантную запущенность ситуации, нужно помнить, как невеста объяснила их знакомство -- типа узнала с первого взгляда: "Так и сказала ему: "Я тебя знаю". Это были мои первые слова".Жених тоже не подкачал и однозначно был достоин узнавания. Потому что, по его словам, они были знакомы очень давно, еще с прошлой жизни. "Когда мы вместе, я смотрю на нее и иногда вижу другое лицо", — объяснял он. — И она видит другое лицо у меня. Я помню нас в Древнем Египте. Она была королевой, а я — фараоном".При этом она вспоминала, что нездешность своей судьбы почуяла уже в раннем детстве, когда поняла, что не просто так боится темноты, а потому что за ней все время неотступно следила какая-то фигура. Это чрезвычайно однообразило ежедневный отход ко сну: "Каждую ночь мои няни или родители заглядывали за шторы, отдергивали их и говорили: "Смотри, за занавесками никого нет. Здесь никого нет".Когда Марта Луиза подросла, то выяснила, что ее мучил призрак нацистского генерала Вильгельма Редиса, который в годы войны в оккупированной Норвегии жил в королевском замке. И только после капитуляции Германии покончил с собой в той самой спальне, которая потом досталась принцессе. Так что "Гитлер капут!" она познала, что называется, нежной девичьей кожей. И хотя она, как вы уже, наверное, догадались, родилась в нормальной королевской семье, но точно знает, как пагубно экономить на детях и заставлять маленьких девочек спать много лет в одной и той же комнате. И врачи по профилю с нею наверняка согласны…Он же по самоощущениям вообще крут невероятно. Достаточно знать, что он сам сменил свое настоящее имя -- Дерек Дэвид – на Дурек Верретт. И тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить, все и так звучит – Дурек, так Дурек.Но произошел он на этот свет не просто так, а является гибридом космической рептилии и существ из созвездия Андромеды. Потому, собственно, и довелось ему побывать фараоном Древнего Египта и там сдыбать свою будущую альковную судьбу. Свои же сверхъестественные способности он связывает с прабабушкой, которая, по его словам, сначала была знахаркой из Ганы, потом жила сначала на Гаити, и перебралась в Новый Орлеан.При такой родословной его естественным образом потянуло на шаманство буквально с младенчества. К тому же и мама, по его словам, вместо того, чтобы приучать сынулю к труду на благо общества или хотя бы семьи, "играла на барабанах и учила меня тайнам растений, я впал в транс и увидел своих предков". В 11 лет его шаманское мастерство начала шлифовать некто Сюзанна фон Радич, как выяснилось позже и как не могло быть иначе, хорватская принцесса, которая и помогала способному малышу из Андромеды развивать магические таланты.Юность и расцвет творческих личностей они тоже встретили однозначно неоднозначно – с реальностью у них были непростые отношения.Она первое время никакой связи с Андромедой вообще не чувствовала, долго продолжала прятаться от фашистского прихвостня, пока в 31 год не вышла замуж. За писателя Ари Бена, от которого родила трех дочерей. В 2017 году их развод стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. А еще через пару лет Ари Бен покончил с собой из-за проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья. Запойным был принц. И психом.Оно и неудивительно. Для начала она шокировала Норвегию, когда решила открыть центр по обучению альтернативной медицине -- заявила, что обладает паранормальными способностями и может научить людей общаться с ангелами, что вызвало сначала недоумение в обществе, В 2007 году она объявила себя ясновидящей и таки открыла школу, в которой учила детей "подключаться к миру ангелов". Судя по телевизионному сюжету, снятому во время занятий, большую часть времени ученики занимались медитацией. Потом в 2012 году Марта Луиза в соавторстве с некоей Элизабет Норденг издала книгу об ангелах "Духовный пароль".Конечно, муженька потянуло на развод и алкоголь, а потом и крышу рвануло.В 2019 году принцесса встретилась с шаманом Дуреком. Через три года пара объявила о намерении пожениться. И вот уже 29 августа 2024 года они пригласили всех на свадьбу. И в первый день, на вечеринку-знакомство попросили всех одеться "сексуально и круто". Потом были лодочная прогулка и латиноамериканская предсвадебная вечеринка, а потом, собственно, судьба и нашла другую судьбу. Все случилось в белом шатре.На свадьбе присутствовали родители принцессы король Норвегии 87-летний Харальд V и его ровесница королева Соня, три дочери невесты от первого брака и брат — наследный принц Хокон — со своей семьей. Всего гостями бракосочетания стали около 350 человек. Чтобы все было чин по чину, на кресле-каталке прикатили даже 92-летнюю принцессу Астрид Норвежскую, престарелую сестру короля Харальда. Все должны были изображать, что ничего экстраординарного не происходит. Потому как всяких фриков и неоднозначных товарищей и господ там было полно.А вот, собственно, и гостиСам Дурек тоже достойно подошел к торжеству. В свое время, по данным журналистских расследований, он рано бросил школу, начал пить и баловаться наркотиками, вступил в непростые отношения с законом, и в 1991 году его приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию нелегальной вечеринки с пожогом в пустующем доме в Калифорнии.Впоследствии за решеткой он оказывался еще трижды. И это подействовало на него своеобразно: в 2002 году он сенсационно заявил, что умер от почечной недостаточности, но затем вернулся к жизни, таким образом встав на путь шаманизма. Хотя прежде признавался, что у него ВИЧ-положительный статус. Но воскрешение и шаманизм освободили его от болезни.Параллельно, живя в Лос-Анджелесе, он предлагал своим клиентам избавление от болезней, очищение от токсинов и изгнание злых духов. Его услугами пользовались голливудские знаменитости и музыканты. Причем довольно крутые: в частности, Гвинет Пэлтроу, Крис Пайн, Розарио Доусон, Нина Добрев и даже бывший барабанщик Smashing Pumpkins Джимми Чемберлин. Им он втирал онлайн-курсы по "возвращению власти в руки людей, чтобы они могли жить осознанно, подлинно и гармонично".Дурек учил их избавляться от рака позитивным отношением к жизни и за деньги изгонял подземных духов, которые вселяются в женские половые органы после случайного секса. Нормальный такой пацан, который в конце концов, написал псевдонаучное исследование "Взлом духа" и там утверждал, что причиной рака у детей является пережитое несчастье.В Норвегии издатели отказались публиковать книгу, посчитав, что содержащиеся в ней заявления антинаучные и требующие подтверждения. Но сам Дурек, повстречавшись с принцессой и, как говорят тинэйджеры, сфоловав ее на брак, уверен, что миром правят иллюминаты — тайное общество, состоящее из политиков, знаменитостей и других известных людей.Норвежская журналистка Ингеборг Сеннесет рассказала в СМИ: "В 2021 году он оставил мне серию голосовых сообщений и пытался убедить меня, что иллюминаты существуют". Однако ни он, ни она не подтвердили, что шаман – еще и иллюминат. А принцесса накануне свадьбы разослала всем письма своих юристов с просьбой не считать его мужа мошенником и шарлатаном и воздержаться от негатива в его адрес.Королевское же семейство, как видим по явке на бракосочетание, решили своим присутствием замять, как минимум, возникшую неловкость он происшедшего. Ведь случилось вот что: первым в Норвегии и впервые в истории безродный негр захомутал члена королевской семьи. Но венценосцы, во-первых, судя по всему, хотят идти в ногу со времени. И в соответствии с канонами политкорректности и толерантности: мол, ничего все так делают, а мы чем хуже?Во всяком случае, королевская норвежская семья хочет сделать такой вид. Ей это, как минимум, необходимо, учитывая прошлые "проделки" с возникающими мезальянсами, бросающими тень на "голубокровную" историю королевских родов в Осло и их "божественную" непорочность и предначертанность.Королевская семья Норвегии – из династии Глюксбургов, очень уважаемой и знатной в Европе. Ее представители и сегодня правят в Дании и Норвегии. Некогда правили в Греции и Исландии. Ее же представитель и король Великобритании Карл III (бывший принц Чарльз, состарившийся в ожидании короны от матушки Елизаветы II, которая была замужем за принцем-консортом Филиппом Маунтбеттеном из рода греческих Глюксбургов).Но так уж получилось, что норвежский король Харальд V в 1968 году женился на недворянке Соне Харальдсен, от которой и имеет двух детей: принцессу Марту Луизу и кронпринца Хокона, наследника престола.И детки учудили оба. Не только Марта Луиза выскочила замуж за негра, но и наследник престола Хокон тоже в 2001 году женился не просто на недворянке, а на матери-одиночке Метте-Марит, которая воспитывала сына, ставшего пасынком наследного принца. Отец этого пасынка (он не получил королевского или дворянского титула, поскольку он не сын наследного принца) -- бывший партнер будущей королевы в своей биографии имеет наркодилерство, уголовное преследование и тюремное заключение за этот "бизнес".После замужества Метте-Марит получила титул Королевского Высочества Кронпринцессы Норвегии и родила двух наследников -- принцессу Ингрид Александру и принца Сверре Магнуса, которые стали второй и третьим в линии престолонаследия норвежского трона после своего отца Хокона.Принцесса Марта Луиза – четвертая в линии престолонаследования. И хотя она сама сняла с себя королевские полномочия, король оставил ей титул. Опять же для того, чтобы подтвердить: в семье все нормально. Однако принцесса не сможет больше представлять королевскую семью на официальных мероприятиях. А это значит, что и ее муж-избранник не сможет называться принцем.Во-вторых, такие семейные события в королевской семье, особенно замужество за негром, очень похожем на фрика-мошенника с криминальным прошлым, вызвали недовольство в норвежском обществе. Многие норвежцы осуждают брак принцессы и шарлатана. Проведенный еще в сентябре 2022 года опрос показал, что после известия о помолвке Марты Луизы с Дуреком у 17% жителей страны ухудшилось отношение к королевской семье. И несколько общественных и благотворительных организаций отказались от ее имени и покровительства из-за связи со стремным шаманом. К тому же, американским.А все это говорит о том, что нанесен еще один удар по старым и незыблемым основам государственного и общественного организма – по королевской власти, которая во многих странах (и в Норвегии в том числе) является хранительницей и олицетворением консервативных и здоровых традиций. А это еще один весомый шаг к потере обществом своей исторической и даже национальной идентичности, которая медленно, но незримо и неотвратимо растворяется в мультикультурализме с не очень хорошим душком. Либеральным, но сомнительным.Норвежский король Харальд V это, кажется, понимает, и потому вихляет – и нашим, и вашим: и новые веяние как бы поддерживает, и от старых традиций не отступает. Но ползучий распад-то продолжается, потому что он очень кому-то нужен. Уж точно не иллюминатам, о которых так печется шаман Дурек…P.S. А ведь и Украина не избежала такой неоднозначной участи. В первой половине 20-го века ей тоже навязывали короля -- Вильгельма Франца Габсбург-Лотарингского, известного под псевдонимом Василь Вышиваный. Мало того, что он был младшим сын эрцгерцога Карла-Стефана, который принадлежал к "тешинской ветви" венценосной семейки Габсбургов, не учитываемой в престолонаследии, так он еще сначала продвигал создание на территории Украины государства Израиль, в котором тоже хотел быть королем. А когда его кинули с этим делом ("Габсбурги – не евреи"), то он обратился к украинцам и захотел меж ними покоролевить. Но его: а) еще тогда обвинили в гомосексуализме и потому брезгливо списали; б) отдали в руки советского НКВД, которое и обеспечило ему кончину от туберкулеза 76 лет назад, в 1948 году. Правда, в столичном Киеве.Что-то не то с королями, принцами и принцессами в последнее время…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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норвегия
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украина, норвегия, королевская семья, свадьба, шаманы, сша, афроамериканцы, принцессы, принц, древний египет, карл iii, елизавета ii, юнеско, нквд, эксклюзив
Украина, Норвегия, королевская семья, свадьба, шаманы, США, афроамериканцы, принцессы, принц, Древний Египет, Карл III, Елизавета II, ЮНЕСКО, НКВД, Эксклюзив

Под венец с черным Дуреком. В Норвегии появилась еще одна новая традиция распада

15:59 03.09.2024
 
Принцесса Норвежская Марта с мужем Дуреком
Принцесса Норвежская Марта с мужем Дуреком
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Такого норвежский фьорд Гейрангер, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не видел. И даже наверняка не ожидал увидеть. Белая 52-летняя наследная принцесса Норвегии вышла замуж за 49-летнего черного шамана в шестом поколении из Калифорнии (США).
Ее зовут Марта Луиза, его -- Дурек Верретт. Развеселая свадьба гуляла три для (29-31 августа 2024 года). Но чтобы понять всю запущенную пикантность или пикантную запущенность ситуации, нужно помнить, как невеста объяснила их знакомство -- типа узнала с первого взгляда: "Так и сказала ему: "Я тебя знаю". Это были мои первые слова".
Жених тоже не подкачал и однозначно был достоин узнавания. Потому что, по его словам, они были знакомы очень давно, еще с прошлой жизни. "Когда мы вместе, я смотрю на нее и иногда вижу другое лицо", — объяснял он. — И она видит другое лицо у меня. Я помню нас в Древнем Египте. Она была королевой, а я — фараоном".
При этом она вспоминала, что нездешность своей судьбы почуяла уже в раннем детстве, когда поняла, что не просто так боится темноты, а потому что за ней все время неотступно следила какая-то фигура. Это чрезвычайно однообразило ежедневный отход ко сну: "Каждую ночь мои няни или родители заглядывали за шторы, отдергивали их и говорили: "Смотри, за занавесками никого нет. Здесь никого нет".
Когда Марта Луиза подросла, то выяснила, что ее мучил призрак нацистского генерала Вильгельма Редиса, который в годы войны в оккупированной Норвегии жил в королевском замке. И только после капитуляции Германии покончил с собой в той самой спальне, которая потом досталась принцессе. Так что "Гитлер капут!" она познала, что называется, нежной девичьей кожей. И хотя она, как вы уже, наверное, догадались, родилась в нормальной королевской семье, но точно знает, как пагубно экономить на детях и заставлять маленьких девочек спать много лет в одной и той же комнате. И врачи по профилю с нею наверняка согласны…
Он же по самоощущениям вообще крут невероятно. Достаточно знать, что он сам сменил свое настоящее имя -- Дерек Дэвид – на Дурек Верретт. И тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить, все и так звучит – Дурек, так Дурек.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Но произошел он на этот свет не просто так, а является гибридом космической рептилии и существ из созвездия Андромеды. Потому, собственно, и довелось ему побывать фараоном Древнего Египта и там сдыбать свою будущую альковную судьбу. Свои же сверхъестественные способности он связывает с прабабушкой, которая, по его словам, сначала была знахаркой из Ганы, потом жила сначала на Гаити, и перебралась в Новый Орлеан.
При такой родословной его естественным образом потянуло на шаманство буквально с младенчества. К тому же и мама, по его словам, вместо того, чтобы приучать сынулю к труду на благо общества или хотя бы семьи, "играла на барабанах и учила меня тайнам растений, я впал в транс и увидел своих предков". В 11 лет его шаманское мастерство начала шлифовать некто Сюзанна фон Радич, как выяснилось позже и как не могло быть иначе, хорватская принцесса, которая и помогала способному малышу из Андромеды развивать магические таланты.
Юность и расцвет творческих личностей они тоже встретили однозначно неоднозначно – с реальностью у них были непростые отношения.
Она первое время никакой связи с Андромедой вообще не чувствовала, долго продолжала прятаться от фашистского прихвостня, пока в 31 год не вышла замуж. За писателя Ари Бена, от которого родила трех дочерей. В 2017 году их развод стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. А еще через пару лет Ари Бен покончил с собой из-за проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья. Запойным был принц. И психом.
Оно и неудивительно. Для начала она шокировала Норвегию, когда решила открыть центр по обучению альтернативной медицине -- заявила, что обладает паранормальными способностями и может научить людей общаться с ангелами, что вызвало сначала недоумение в обществе, В 2007 году она объявила себя ясновидящей и таки открыла школу, в которой учила детей "подключаться к миру ангелов". Судя по телевизионному сюжету, снятому во время занятий, большую часть времени ученики занимались медитацией. Потом в 2012 году Марта Луиза в соавторстве с некоей Элизабет Норденг издала книгу об ангелах "Духовный пароль".
Конечно, муженька потянуло на развод и алкоголь, а потом и крышу рвануло.
В 2019 году принцесса встретилась с шаманом Дуреком. Через три года пара объявила о намерении пожениться. И вот уже 29 августа 2024 года они пригласили всех на свадьбу. И в первый день, на вечеринку-знакомство попросили всех одеться "сексуально и круто". Потом были лодочная прогулка и латиноамериканская предсвадебная вечеринка, а потом, собственно, судьба и нашла другую судьбу. Все случилось в белом шатре.
На свадьбе присутствовали родители принцессы король Норвегии 87-летний Харальд V и его ровесница королева Соня, три дочери невесты от первого брака и брат — наследный принц Хокон — со своей семьей. Всего гостями бракосочетания стали около 350 человек. Чтобы все было чин по чину, на кресле-каталке прикатили даже 92-летнюю принцессу Астрид Норвежскую, престарелую сестру короля Харальда. Все должны были изображать, что ничего экстраординарного не происходит. Потому как всяких фриков и неоднозначных товарищей и господ там было полно.
Гости на свадьбе Марты и Дурека
Гости на свадьбе Марты и Дурека
Гости на свадьбе Марты и Дурека
А вот, собственно, и гости
Сам Дурек тоже достойно подошел к торжеству. В свое время, по данным журналистских расследований, он рано бросил школу, начал пить и баловаться наркотиками, вступил в непростые отношения с законом, и в 1991 году его приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию нелегальной вечеринки с пожогом в пустующем доме в Калифорнии.
Впоследствии за решеткой он оказывался еще трижды. И это подействовало на него своеобразно: в 2002 году он сенсационно заявил, что умер от почечной недостаточности, но затем вернулся к жизни, таким образом встав на путь шаманизма. Хотя прежде признавался, что у него ВИЧ-положительный статус. Но воскрешение и шаманизм освободили его от болезни.
Параллельно, живя в Лос-Анджелесе, он предлагал своим клиентам избавление от болезней, очищение от токсинов и изгнание злых духов. Его услугами пользовались голливудские знаменитости и музыканты. Причем довольно крутые: в частности, Гвинет Пэлтроу, Крис Пайн, Розарио Доусон, Нина Добрев и даже бывший барабанщик Smashing Pumpkins Джимми Чемберлин. Им он втирал онлайн-курсы по "возвращению власти в руки людей, чтобы они могли жить осознанно, подлинно и гармонично".
Дурек учил их избавляться от рака позитивным отношением к жизни и за деньги изгонял подземных духов, которые вселяются в женские половые органы после случайного секса. Нормальный такой пацан, который в конце концов, написал псевдонаучное исследование "Взлом духа" и там утверждал, что причиной рака у детей является пережитое несчастье.
В Норвегии издатели отказались публиковать книгу, посчитав, что содержащиеся в ней заявления антинаучные и требующие подтверждения. Но сам Дурек, повстречавшись с принцессой и, как говорят тинэйджеры, сфоловав ее на брак, уверен, что миром правят иллюминаты — тайное общество, состоящее из политиков, знаменитостей и других известных людей.
10 февраля, 09:05История
В вышиванке и женском платье. "Король Украины" Вильгельм фон ГабсбургВ украинской политологии есть два суждения, которые подаются через запятую: с одной стороны, Украине издревле присуща демократическая, республиканская форма правления (в отличие от самодержавной России); с другой, на Украине издревле же существовала монархическая традиция. А кто видит тут противоречие – тот москаль
Норвежская журналистка Ингеборг Сеннесет рассказала в СМИ: "В 2021 году он оставил мне серию голосовых сообщений и пытался убедить меня, что иллюминаты существуют". Однако ни он, ни она не подтвердили, что шаман – еще и иллюминат. А принцесса накануне свадьбы разослала всем письма своих юристов с просьбой не считать его мужа мошенником и шарлатаном и воздержаться от негатива в его адрес.
Королевское же семейство, как видим по явке на бракосочетание, решили своим присутствием замять, как минимум, возникшую неловкость он происшедшего. Ведь случилось вот что: первым в Норвегии и впервые в истории безродный негр захомутал члена королевской семьи. Но венценосцы, во-первых, судя по всему, хотят идти в ногу со времени. И в соответствии с канонами политкорректности и толерантности: мол, ничего все так делают, а мы чем хуже?
Во всяком случае, королевская норвежская семья хочет сделать такой вид. Ей это, как минимум, необходимо, учитывая прошлые "проделки" с возникающими мезальянсами, бросающими тень на "голубокровную" историю королевских родов в Осло и их "божественную" непорочность и предначертанность.
Королевская семья Норвегии – из династии Глюксбургов, очень уважаемой и знатной в Европе. Ее представители и сегодня правят в Дании и Норвегии. Некогда правили в Греции и Исландии. Ее же представитель и король Великобритании Карл III (бывший принц Чарльз, состарившийся в ожидании короны от матушки Елизаветы II, которая была замужем за принцем-консортом Филиппом Маунтбеттеном из рода греческих Глюксбургов).
Но так уж получилось, что норвежский король Харальд V в 1968 году женился на недворянке Соне Харальдсен, от которой и имеет двух детей: принцессу Марту Луизу и кронпринца Хокона, наследника престола.
И детки учудили оба. Не только Марта Луиза выскочила замуж за негра, но и наследник престола Хокон тоже в 2001 году женился не просто на недворянке, а на матери-одиночке Метте-Марит, которая воспитывала сына, ставшего пасынком наследного принца. Отец этого пасынка (он не получил королевского или дворянского титула, поскольку он не сын наследного принца) -- бывший партнер будущей королевы в своей биографии имеет наркодилерство, уголовное преследование и тюремное заключение за этот "бизнес".
После замужества Метте-Марит получила титул Королевского Высочества Кронпринцессы Норвегии и родила двух наследников -- принцессу Ингрид Александру и принца Сверре Магнуса, которые стали второй и третьим в линии престолонаследия норвежского трона после своего отца Хокона.
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря 2023, 04:10
Норвегия ужесточает правила для украинских беженцевВласти Норвегии принимают меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины, включая сокращение детских пособий и ограничение на поездки между Норвегией и Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте норвежского правительства
Принцесса Марта Луиза – четвертая в линии престолонаследования. И хотя она сама сняла с себя королевские полномочия, король оставил ей титул. Опять же для того, чтобы подтвердить: в семье все нормально. Однако принцесса не сможет больше представлять королевскую семью на официальных мероприятиях. А это значит, что и ее муж-избранник не сможет называться принцем.
Во-вторых, такие семейные события в королевской семье, особенно замужество за негром, очень похожем на фрика-мошенника с криминальным прошлым, вызвали недовольство в норвежском обществе. Многие норвежцы осуждают брак принцессы и шарлатана. Проведенный еще в сентябре 2022 года опрос показал, что после известия о помолвке Марты Луизы с Дуреком у 17% жителей страны ухудшилось отношение к королевской семье. И несколько общественных и благотворительных организаций отказались от ее имени и покровительства из-за связи со стремным шаманом. К тому же, американским.
А все это говорит о том, что нанесен еще один удар по старым и незыблемым основам государственного и общественного организма – по королевской власти, которая во многих странах (и в Норвегии в том числе) является хранительницей и олицетворением консервативных и здоровых традиций. А это еще один весомый шаг к потере обществом своей исторической и даже национальной идентичности, которая медленно, но незримо и неотвратимо растворяется в мультикультурализме с не очень хорошим душком. Либеральным, но сомнительным.
Норвежский король Харальд V это, кажется, понимает, и потому вихляет – и нашим, и вашим: и новые веяние как бы поддерживает, и от старых традиций не отступает. Но ползучий распад-то продолжается, потому что он очень кому-то нужен. Уж точно не иллюминатам, о которых так печется шаман Дурек…
P.S. А ведь и Украина не избежала такой неоднозначной участи. В первой половине 20-го века ей тоже навязывали короля -- Вильгельма Франца Габсбург-Лотарингского, известного под псевдонимом Василь Вышиваный. Мало того, что он был младшим сын эрцгерцога Карла-Стефана, который принадлежал к "тешинской ветви" венценосной семейки Габсбургов, не учитываемой в престолонаследии, так он еще сначала продвигал создание на территории Украины государства Израиль, в котором тоже хотел быть королем. А когда его кинули с этим делом ("Габсбурги – не евреи"), то он обратился к украинцам и захотел меж ними покоролевить. Но его: а) еще тогда обвинили в гомосексуализме и потому брезгливо списали; б) отдали в руки советского НКВД, которое и обеспечило ему кончину от туберкулеза 76 лет назад, в 1948 году. Правда, в столичном Киеве.
Что-то не то с королями, принцами и принцессами в последнее время…
 
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