https://ukraina.ru/20240903/1057211575.html

Под венец с черным Дуреком. В Норвегии появилась еще одна новая традиция распада

Под венец с черным Дуреком. В Норвегии появилась еще одна новая традиция распада - 03.09.2024 Украина.ру

Под венец с черным Дуреком. В Норвегии появилась еще одна новая традиция распада

Такого норвежский фьорд Гейрангер, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не видел. И даже наверняка не ожидал увидеть. Белая 52-летняя наследная принцесса Норвегии вышла замуж за 49-летнего черного шамана в шестом поколении из Калифорнии (США).

2024-09-03T15:59

2024-09-03T15:59

2024-09-03T15:59

украина

норвегия

королевская семья

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древний египет

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Ее зовут Марта Луиза, его -- Дурек Верретт. Развеселая свадьба гуляла три для (29-31 августа 2024 года). Но чтобы понять всю запущенную пикантность или пикантную запущенность ситуации, нужно помнить, как невеста объяснила их знакомство -- типа узнала с первого взгляда: "Так и сказала ему: "Я тебя знаю". Это были мои первые слова".Жених тоже не подкачал и однозначно был достоин узнавания. Потому что, по его словам, они были знакомы очень давно, еще с прошлой жизни. "Когда мы вместе, я смотрю на нее и иногда вижу другое лицо", — объяснял он. — И она видит другое лицо у меня. Я помню нас в Древнем Египте. Она была королевой, а я — фараоном".При этом она вспоминала, что нездешность своей судьбы почуяла уже в раннем детстве, когда поняла, что не просто так боится темноты, а потому что за ней все время неотступно следила какая-то фигура. Это чрезвычайно однообразило ежедневный отход ко сну: "Каждую ночь мои няни или родители заглядывали за шторы, отдергивали их и говорили: "Смотри, за занавесками никого нет. Здесь никого нет".Когда Марта Луиза подросла, то выяснила, что ее мучил призрак нацистского генерала Вильгельма Редиса, который в годы войны в оккупированной Норвегии жил в королевском замке. И только после капитуляции Германии покончил с собой в той самой спальне, которая потом досталась принцессе. Так что "Гитлер капут!" она познала, что называется, нежной девичьей кожей. И хотя она, как вы уже, наверное, догадались, родилась в нормальной королевской семье, но точно знает, как пагубно экономить на детях и заставлять маленьких девочек спать много лет в одной и той же комнате. И врачи по профилю с нею наверняка согласны…Он же по самоощущениям вообще крут невероятно. Достаточно знать, что он сам сменил свое настоящее имя -- Дерек Дэвид – на Дурек Верретт. И тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить, все и так звучит – Дурек, так Дурек.Но произошел он на этот свет не просто так, а является гибридом космической рептилии и существ из созвездия Андромеды. Потому, собственно, и довелось ему побывать фараоном Древнего Египта и там сдыбать свою будущую альковную судьбу. Свои же сверхъестественные способности он связывает с прабабушкой, которая, по его словам, сначала была знахаркой из Ганы, потом жила сначала на Гаити, и перебралась в Новый Орлеан.При такой родословной его естественным образом потянуло на шаманство буквально с младенчества. К тому же и мама, по его словам, вместо того, чтобы приучать сынулю к труду на благо общества или хотя бы семьи, "играла на барабанах и учила меня тайнам растений, я впал в транс и увидел своих предков". В 11 лет его шаманское мастерство начала шлифовать некто Сюзанна фон Радич, как выяснилось позже и как не могло быть иначе, хорватская принцесса, которая и помогала способному малышу из Андромеды развивать магические таланты.Юность и расцвет творческих личностей они тоже встретили однозначно неоднозначно – с реальностью у них были непростые отношения.Она первое время никакой связи с Андромедой вообще не чувствовала, долго продолжала прятаться от фашистского прихвостня, пока в 31 год не вышла замуж. За писателя Ари Бена, от которого родила трех дочерей. В 2017 году их развод стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. А еще через пару лет Ари Бен покончил с собой из-за проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья. Запойным был принц. И психом.Оно и неудивительно. Для начала она шокировала Норвегию, когда решила открыть центр по обучению альтернативной медицине -- заявила, что обладает паранормальными способностями и может научить людей общаться с ангелами, что вызвало сначала недоумение в обществе, В 2007 году она объявила себя ясновидящей и таки открыла школу, в которой учила детей "подключаться к миру ангелов". Судя по телевизионному сюжету, снятому во время занятий, большую часть времени ученики занимались медитацией. Потом в 2012 году Марта Луиза в соавторстве с некоей Элизабет Норденг издала книгу об ангелах "Духовный пароль".Конечно, муженька потянуло на развод и алкоголь, а потом и крышу рвануло.В 2019 году принцесса встретилась с шаманом Дуреком. Через три года пара объявила о намерении пожениться. И вот уже 29 августа 2024 года они пригласили всех на свадьбу. И в первый день, на вечеринку-знакомство попросили всех одеться "сексуально и круто". Потом были лодочная прогулка и латиноамериканская предсвадебная вечеринка, а потом, собственно, судьба и нашла другую судьбу. Все случилось в белом шатре.На свадьбе присутствовали родители принцессы король Норвегии 87-летний Харальд V и его ровесница королева Соня, три дочери невесты от первого брака и брат — наследный принц Хокон — со своей семьей. Всего гостями бракосочетания стали около 350 человек. Чтобы все было чин по чину, на кресле-каталке прикатили даже 92-летнюю принцессу Астрид Норвежскую, престарелую сестру короля Харальда. Все должны были изображать, что ничего экстраординарного не происходит. Потому как всяких фриков и неоднозначных товарищей и господ там было полно.А вот, собственно, и гостиСам Дурек тоже достойно подошел к торжеству. В свое время, по данным журналистских расследований, он рано бросил школу, начал пить и баловаться наркотиками, вступил в непростые отношения с законом, и в 1991 году его приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию нелегальной вечеринки с пожогом в пустующем доме в Калифорнии.Впоследствии за решеткой он оказывался еще трижды. И это подействовало на него своеобразно: в 2002 году он сенсационно заявил, что умер от почечной недостаточности, но затем вернулся к жизни, таким образом встав на путь шаманизма. Хотя прежде признавался, что у него ВИЧ-положительный статус. Но воскрешение и шаманизм освободили его от болезни.Параллельно, живя в Лос-Анджелесе, он предлагал своим клиентам избавление от болезней, очищение от токсинов и изгнание злых духов. Его услугами пользовались голливудские знаменитости и музыканты. Причем довольно крутые: в частности, Гвинет Пэлтроу, Крис Пайн, Розарио Доусон, Нина Добрев и даже бывший барабанщик Smashing Pumpkins Джимми Чемберлин. Им он втирал онлайн-курсы по "возвращению власти в руки людей, чтобы они могли жить осознанно, подлинно и гармонично".Дурек учил их избавляться от рака позитивным отношением к жизни и за деньги изгонял подземных духов, которые вселяются в женские половые органы после случайного секса. Нормальный такой пацан, который в конце концов, написал псевдонаучное исследование "Взлом духа" и там утверждал, что причиной рака у детей является пережитое несчастье.В Норвегии издатели отказались публиковать книгу, посчитав, что содержащиеся в ней заявления антинаучные и требующие подтверждения. Но сам Дурек, повстречавшись с принцессой и, как говорят тинэйджеры, сфоловав ее на брак, уверен, что миром правят иллюминаты — тайное общество, состоящее из политиков, знаменитостей и других известных людей.Норвежская журналистка Ингеборг Сеннесет рассказала в СМИ: "В 2021 году он оставил мне серию голосовых сообщений и пытался убедить меня, что иллюминаты существуют". Однако ни он, ни она не подтвердили, что шаман – еще и иллюминат. А принцесса накануне свадьбы разослала всем письма своих юристов с просьбой не считать его мужа мошенником и шарлатаном и воздержаться от негатива в его адрес.Королевское же семейство, как видим по явке на бракосочетание, решили своим присутствием замять, как минимум, возникшую неловкость он происшедшего. Ведь случилось вот что: первым в Норвегии и впервые в истории безродный негр захомутал члена королевской семьи. Но венценосцы, во-первых, судя по всему, хотят идти в ногу со времени. И в соответствии с канонами политкорректности и толерантности: мол, ничего все так делают, а мы чем хуже?Во всяком случае, королевская норвежская семья хочет сделать такой вид. Ей это, как минимум, необходимо, учитывая прошлые "проделки" с возникающими мезальянсами, бросающими тень на "голубокровную" историю королевских родов в Осло и их "божественную" непорочность и предначертанность.Королевская семья Норвегии – из династии Глюксбургов, очень уважаемой и знатной в Европе. Ее представители и сегодня правят в Дании и Норвегии. Некогда правили в Греции и Исландии. Ее же представитель и король Великобритании Карл III (бывший принц Чарльз, состарившийся в ожидании короны от матушки Елизаветы II, которая была замужем за принцем-консортом Филиппом Маунтбеттеном из рода греческих Глюксбургов).Но так уж получилось, что норвежский король Харальд V в 1968 году женился на недворянке Соне Харальдсен, от которой и имеет двух детей: принцессу Марту Луизу и кронпринца Хокона, наследника престола.И детки учудили оба. Не только Марта Луиза выскочила замуж за негра, но и наследник престола Хокон тоже в 2001 году женился не просто на недворянке, а на матери-одиночке Метте-Марит, которая воспитывала сына, ставшего пасынком наследного принца. Отец этого пасынка (он не получил королевского или дворянского титула, поскольку он не сын наследного принца) -- бывший партнер будущей королевы в своей биографии имеет наркодилерство, уголовное преследование и тюремное заключение за этот "бизнес".После замужества Метте-Марит получила титул Королевского Высочества Кронпринцессы Норвегии и родила двух наследников -- принцессу Ингрид Александру и принца Сверре Магнуса, которые стали второй и третьим в линии престолонаследия норвежского трона после своего отца Хокона.Принцесса Марта Луиза – четвертая в линии престолонаследования. И хотя она сама сняла с себя королевские полномочия, король оставил ей титул. Опять же для того, чтобы подтвердить: в семье все нормально. Однако принцесса не сможет больше представлять королевскую семью на официальных мероприятиях. А это значит, что и ее муж-избранник не сможет называться принцем.Во-вторых, такие семейные события в королевской семье, особенно замужество за негром, очень похожем на фрика-мошенника с криминальным прошлым, вызвали недовольство в норвежском обществе. Многие норвежцы осуждают брак принцессы и шарлатана. Проведенный еще в сентябре 2022 года опрос показал, что после известия о помолвке Марты Луизы с Дуреком у 17% жителей страны ухудшилось отношение к королевской семье. И несколько общественных и благотворительных организаций отказались от ее имени и покровительства из-за связи со стремным шаманом. К тому же, американским.А все это говорит о том, что нанесен еще один удар по старым и незыблемым основам государственного и общественного организма – по королевской власти, которая во многих странах (и в Норвегии в том числе) является хранительницей и олицетворением консервативных и здоровых традиций. А это еще один весомый шаг к потере обществом своей исторической и даже национальной идентичности, которая медленно, но незримо и неотвратимо растворяется в мультикультурализме с не очень хорошим душком. Либеральным, но сомнительным.Норвежский король Харальд V это, кажется, понимает, и потому вихляет – и нашим, и вашим: и новые веяние как бы поддерживает, и от старых традиций не отступает. Но ползучий распад-то продолжается, потому что он очень кому-то нужен. Уж точно не иллюминатам, о которых так печется шаман Дурек…P.S. А ведь и Украина не избежала такой неоднозначной участи. В первой половине 20-го века ей тоже навязывали короля -- Вильгельма Франца Габсбург-Лотарингского, известного под псевдонимом Василь Вышиваный. Мало того, что он был младшим сын эрцгерцога Карла-Стефана, который принадлежал к "тешинской ветви" венценосной семейки Габсбургов, не учитываемой в престолонаследии, так он еще сначала продвигал создание на территории Украины государства Израиль, в котором тоже хотел быть королем. А когда его кинули с этим делом ("Габсбурги – не евреи"), то он обратился к украинцам и захотел меж ними покоролевить. Но его: а) еще тогда обвинили в гомосексуализме и потому брезгливо списали; б) отдали в руки советского НКВД, которое и обеспечило ему кончину от туберкулеза 76 лет назад, в 1948 году. Правда, в столичном Киеве.Что-то не то с королями, принцами и принцессами в последнее время…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240210/1043370317.html

https://ukraina.ru/20231208/1051845645.html

украина

норвегия

сша

древний египет

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