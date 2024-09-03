Украина не вступит в ЕС, пока не разрешит спор по Волынской резне - министр обороны Польши - 03.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240903/1057210310.html
Украина не вступит в ЕС, пока не разрешит спор по Волынской резне - министр обороны Польши
Украина не вступит в ЕС, пока не разрешит спор по Волынской резне - министр обороны Польши - 03.09.2024 Украина.ру
Украина не вступит в ЕС, пока не разрешит спор по Волынской резне - министр обороны Польши
Украина не сможет вступить в Евросоюз, не разрешив спор с Польшей по Волынской резне. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Польскому общественному радио
2024-09-03T14:27
2024-09-03T14:27
новости
польша
украина
киев
дмитрий кулеба
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_ddc522b3936d49b0c23554e49601a5c7.jpg
"Я считаю, что без уважения и почтения памяти жертв Волыни и их эксгумации не может быть и речи о вступлении Украины в Европейский Союз", — подчеркнул Косиняк-Камыш.Так он отреагировал на недавнюю полемику вокруг высказываний украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на публичном мероприятии в Ольштыне на северо-востоке Польши.Кулеба сравнил резню с насильственным переселением украинцев в польский город Ольштын в 1947 году, указав на то, что и поляки, и украинцы делали друг другу в прошлом "плохие вещи". Он предложил оставить исторические вопросы, такие как Волынская резня, историкам, и прилагать усилия по построению общего будущего.Депутат сейма Польши Януш Ковальский после этого призвал объявить Кулебу персоной нон-грата.Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз без эксгумации жертв Волынской резни. Польский премьер-министр Дональд Туск согласился и отметил, что "Украина не будет членом Евросоюза без согласия Польши".Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* были убиты этнические поляки. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тысяч до 100 тысяч человек. В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом.Подробнее о случившемся - в материале Олега Хавича Как началась "Волынская резня" на сайте Украина.ру.*экстремистская организация, запрещена в России
польша
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_e54c2fc4d83a44cb31ef4c060ec33ee1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, киев, дмитрий кулеба, ес
Новости, Польша, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба, ЕС

Украина не вступит в ЕС, пока не разрешит спор по Волынской резне - министр обороны Польши

14:27 03.09.2024
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Украина не сможет вступить в Евросоюз, не разрешив спор с Польшей по Волынской резне. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Польскому общественному радио
"Я считаю, что без уважения и почтения памяти жертв Волыни и их эксгумации не может быть и речи о вступлении Украины в Европейский Союз", — подчеркнул Косиняк-Камыш.
Так он отреагировал на недавнюю полемику вокруг высказываний украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на публичном мероприятии в Ольштыне на северо-востоке Польши.
Кулеба сравнил резню с насильственным переселением украинцев в польский город Ольштын в 1947 году, указав на то, что и поляки, и украинцы делали друг другу в прошлом "плохие вещи". Он предложил оставить исторические вопросы, такие как Волынская резня, историкам, и прилагать усилия по построению общего будущего.
Депутат сейма Польши Януш Ковальский после этого призвал объявить Кулебу персоной нон-грата.
Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз без эксгумации жертв Волынской резни. Польский премьер-министр Дональд Туск согласился и отметил, что "Украина не будет членом Евросоюза без согласия Польши".
Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* были убиты этнические поляки. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тысяч до 100 тысяч человек. В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом.
Подробнее о случившемся - в материале Олега Хавича Как началась "Волынская резня" на сайте Украина.ру.
*экстремистская организация, запрещена в России
 
НовостиПольшаУкраинаКиевДмитрий КулебаЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41Ринат Ахметов спонсирует террор на заработанные в России деньги. Пора с этим покончить
16:37В тыл ВСУ в Угледаре: на Украине признали, что российские войска берут город в кольцо
16:11Четыре бригады ВСУ в шаге от капкана под Покровском - Forbes
16:00Массандровские соглашения: кидалово как национальная идея Украины
15:59Под венец с черным Дуреком. В Норвегии появилась еще одна новая традиция распада
15:58Индульгенция для Ростика закончилась: эксперт объяснил, почему Офис Зеленского хочет избавиться от Шурмы
15:52"А потом я тоже взлетел на мине": польский наемник написал исповедь, как стал нерукопожатным
15:40Депутаты блокировали трибуну Рады из-за разногласий по освобождению юных украинцев от мобилизации
14:27"Линии обороны Украины грозят рухнуть". Главное на Украине на 14:00 3 сентября
14:27Украина не вступит в ЕС, пока не разрешит спор по Волынской резне - министр обороны Польши
13:24Болгария отправила Украине артиллерийские установки за "серьезную компенсацию"
13:19Как живёт Бердянск в России и почему женщины идут в ополчение: наш эксклюзив из Запорожской области
13:03Совпадение? Киев подозревают в распиле американских средств за школьной партой
12:58Лай на чужое. Почему непризнанный Тайвань потребовал забрать российскую землю
12:45Более 500 мигрантов в одном здании: следователи нашли ячейку экстремистов в Москве
12:43Путин напомнил о вкладе Монголии в борьбу с нацизмом
12:35Несостоявшийся арест Путина. Чем обернется для Улан-Батора пышный прием президента России
12:19Где начинается красная черта? О битве военно-промышленных потенциалов и ядерном ответе России – Агеев
12:14"Потери исчисляются сотнями": ВС РФ ударили по плацу училища связи в Полтаве во время построения
11:55Украинские военные повредили школу и ранили женщину в Горловке
Лента новостейМолния