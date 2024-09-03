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Украина не вступит в ЕС, пока не разрешит спор по Волынской резне - министр обороны Польши

Украина не вступит в ЕС, пока не разрешит спор по Волынской резне - министр обороны Польши - 03.09.2024 Украина.ру

Украина не вступит в ЕС, пока не разрешит спор по Волынской резне - министр обороны Польши

Украина не сможет вступить в Евросоюз, не разрешив спор с Польшей по Волынской резне. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Польскому общественному радио

2024-09-03T14:27

2024-09-03T14:27

2024-09-03T14:27

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"Я считаю, что без уважения и почтения памяти жертв Волыни и их эксгумации не может быть и речи о вступлении Украины в Европейский Союз", — подчеркнул Косиняк-Камыш.Так он отреагировал на недавнюю полемику вокруг высказываний украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на публичном мероприятии в Ольштыне на северо-востоке Польши.Кулеба сравнил резню с насильственным переселением украинцев в польский город Ольштын в 1947 году, указав на то, что и поляки, и украинцы делали друг другу в прошлом "плохие вещи". Он предложил оставить исторические вопросы, такие как Волынская резня, историкам, и прилагать усилия по построению общего будущего.Депутат сейма Польши Януш Ковальский после этого призвал объявить Кулебу персоной нон-грата.Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз без эксгумации жертв Волынской резни. Польский премьер-министр Дональд Туск согласился и отметил, что "Украина не будет членом Евросоюза без согласия Польши".Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* были убиты этнические поляки. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тысяч до 100 тысяч человек. В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом.Подробнее о случившемся - в материале Олега Хавича Как началась "Волынская резня" на сайте Украина.ру.*экстремистская организация, запрещена в России

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