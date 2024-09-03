https://ukraina.ru/20240903/1057209580.html

Как живёт Бердянск в России и почему женщины идут в ополчение: наш эксклюзив из Запорожской области

Как живёт Бердянск в России и почему женщины идут в ополчение: наш эксклюзив из Запорожской области - 03.09.2024 Украина.ру

Как живёт Бердянск в России и почему женщины идут в ополчение: наш эксклюзив из Запорожской области

Журналист Украина.ру Александр Чаленко побывал в Бердянске (Запорожская область), где пообщался с местным народным ополчением и командиром этого... Украина.ру, 03.09.2024

2024-09-03T13:19

2024-09-03T13:19

2024-09-03T13:19

видео

бердянск

россия

запорожская область

александр чаленко

украина.ру

новые регионы

сво

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Журналист Украина.ру Александр Чаленко побывал в Бердянске (Запорожская область), где пообщался с местным народным ополчением и командиром этого добровольческого отряда с позывным "Будулай". Из материала вы узнаете об истории создания, а также о функциях и боевых задачах данного формирования, а ещё о том, кто туда входит. 00:22 - О создании бердянского народного ополчения; 01:45 - о позывных бойцов народного ополчения; 03:19 - о готовности защищать малую родину; 04:05 - о численности народного ополчения на момент его создания; 04:16 - о подготовке бойцов и мотивации вступить в ряды народного ополчения; 10:10 - истории, случившиеся во время несения службы; 12:08 - о ситуации в Бердянске на данном этапе; 12:40 - о "ждунах"; 13:50 - о жизни, когда вся семья - военные; 15:05 - что изменилось в Бердянске после возвращения в Россию? 16:08 - Что необходимо улучшить?

бердянск

россия

запорожская область

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