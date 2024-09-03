https://ukraina.ru/20240903/1057209580.html
Как живёт Бердянск в России и почему женщины идут в ополчение: наш эксклюзив из Запорожской области
Как живёт Бердянск в России и почему женщины идут в ополчение: наш эксклюзив из Запорожской области - 03.09.2024 Украина.ру
Как живёт Бердянск в России и почему женщины идут в ополчение: наш эксклюзив из Запорожской области
Журналист Украина.ру Александр Чаленко побывал в Бердянске (Запорожская область), где пообщался с местным народным ополчением и командиром этого... Украина.ру, 03.09.2024
2024-09-03T13:19
2024-09-03T13:19
2024-09-03T13:19
видео
бердянск
россия
запорожская область
александр чаленко
украина.ру
новые регионы
сво
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Журналист Украина.ру Александр Чаленко побывал в Бердянске (Запорожская область), где пообщался с местным народным ополчением и командиром этого добровольческого отряда с позывным "Будулай". Из материала вы узнаете об истории создания, а также о функциях и боевых задачах данного формирования, а ещё о том, кто туда входит. 00:22 - О создании бердянского народного ополчения; 01:45 - о позывных бойцов народного ополчения; 03:19 - о готовности защищать малую родину; 04:05 - о численности народного ополчения на момент его создания; 04:16 - о подготовке бойцов и мотивации вступить в ряды народного ополчения; 10:10 - истории, случившиеся во время несения службы; 12:08 - о ситуации в Бердянске на данном этапе; 12:40 - о "ждунах"; 13:50 - о жизни, когда вся семья - военные; 15:05 - что изменилось в Бердянске после возвращения в Россию? 16:08 - Что необходимо улучшить?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, бердянск, россия, запорожская область, александр чаленко, украина.ру, новые регионы, сво, видео
Видео, Бердянск, Россия, Запорожская область, Александр Чаленко, Украина.ру, Новые регионы, СВО
Как живёт Бердянск в России и почему женщины идут в ополчение: наш эксклюзив из Запорожской области
Журналист Украина.ру Александр Чаленко побывал в Бердянске (Запорожская область), где пообщался с местным народным ополчением и командиром этого добровольческого отряда с позывным "Будулай". Из материала вы узнаете об истории создания, а также о функциях и боевых задачах данного формирования, а ещё о том, кто туда входит.
00:22 - О создании бердянского народного ополчения;
01:45 - о позывных бойцов народного ополчения;
03:19 - о готовности защищать малую родину;
04:05 - о численности народного ополчения на момент его создания;
04:16 - о подготовке бойцов и мотивации вступить в ряды народного ополчения;
10:10 - истории, случившиеся во время несения службы;
12:08 - о ситуации в Бердянске на данном этапе;
13:50 - о жизни, когда вся семья - военные;
15:05 - что изменилось в Бердянске после возвращения в Россию?
16:08 - Что необходимо улучшить?