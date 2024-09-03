https://ukraina.ru/20240903/1057209419.html

Болгария отправила Украине артиллерийские установки за "серьезную компенсацию"

Болгария отправила Украине артиллерийские установки за "серьезную компенсацию" - 03.09.2024 Украина.ру

Болгария отправила Украине артиллерийские установки за "серьезную компенсацию"

Министр обороны Болгарии Атанас Запрянов подтвердил отправку Киеву самоходно-артиллерийских установок "Гвоздика", передает bntnews.bg

2024-09-03T13:24

2024-09-03T13:24

2024-09-03T13:24

новости

болгария

украина

киев

деньги

сау

министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101882/29/1018822959_43:0:2518:1392_1920x0_80_0_0_8f668c82ac18a51daa9407094b977179.jpg.webp

"Все посылки, которые были отправлены до сих пор, а это восемь упаковок, включают различное вооружение, технику, боеприпасы... (они) являются излишними для болгарской армии", - заверил министр.За переданное Киеву оружие и боеприпасы Болгария получит финансовую компенсацию, подчеркнул он.По его словам, эти деньги вложат в модернизацию собственных Сухопутных войск и другие виды вооруженных сил."Гвоздика" - 122-мм самоходная гаубица, которая была принята на вооружение сухопутных войск в 1970 году, она также поставлялась вооруженным силам стран Варшавского договора.Подробнее о заработках Запада на СВО — в материале Армен Гаспарян о том, как США зарабатывает на поставках оружия на Украину на сайте Украина.ру.

болгария

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, болгария, украина, киев, деньги, сау, министр