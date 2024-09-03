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Болгария отправила Украине артиллерийские установки за "серьезную компенсацию"
Болгария отправила Украине артиллерийские установки за "серьезную компенсацию" - 03.09.2024 Украина.ру
Болгария отправила Украине артиллерийские установки за "серьезную компенсацию"
Министр обороны Болгарии Атанас Запрянов подтвердил отправку Киеву самоходно-артиллерийских установок "Гвоздика", передает bntnews.bg
2024-09-03T13:24
2024-09-03T13:24
2024-09-03T13:24
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болгария
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деньги
сау
министр
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"Все посылки, которые были отправлены до сих пор, а это восемь упаковок, включают различное вооружение, технику, боеприпасы... (они) являются излишними для болгарской армии", - заверил министр.За переданное Киеву оружие и боеприпасы Болгария получит финансовую компенсацию, подчеркнул он.По его словам, эти деньги вложат в модернизацию собственных Сухопутных войск и другие виды вооруженных сил."Гвоздика" - 122-мм самоходная гаубица, которая была принята на вооружение сухопутных войск в 1970 году, она также поставлялась вооруженным силам стран Варшавского договора.Подробнее о заработках Запада на СВО — в материале Армен Гаспарян о том, как США зарабатывает на поставках оружия на Украину на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, болгария, украина, киев, деньги, сау, министр
Новости, Болгария, Украина, Киев, деньги, САУ, министр
Болгария отправила Украине артиллерийские установки за "серьезную компенсацию"
Министр обороны Болгарии Атанас Запрянов подтвердил отправку Киеву самоходно-артиллерийских установок "Гвоздика", передает bntnews.bg
"Все посылки, которые были отправлены до сих пор, а это восемь упаковок, включают различное вооружение, технику, боеприпасы... (они) являются излишними для болгарской армии", - заверил министр.
За переданное Киеву оружие и боеприпасы Болгария получит финансовую компенсацию, подчеркнул он.
"Все пакеты, которые мы отправили, включая последнюю посылку, подлежат компенсационному возврату. Мы рассчитываем на очень серьезные суммы", - подчеркнул Запрянов.
По его словам, эти деньги вложат в модернизацию собственных Сухопутных войск и другие виды вооруженных сил.
"Гвоздика" - 122-мм самоходная гаубица, которая была принята на вооружение сухопутных войск в 1970 году, она также поставлялась вооруженным силам стран Варшавского договора.