Совпадение? Киев подозревают в распиле американских средств за школьной партой - 03.09.2024 Украина.ру
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Совпадение? Киев подозревают в распиле американских средств за школьной партой
Совпадение? Киев подозревают в распиле американских средств за школьной партой - 03.09.2024 Украина.ру
Совпадение? Киев подозревают в распиле американских средств за школьной партой
Весной этого года на Украине активно обсуждали, куда потратить "лишние" 200 миллионов долларов из очередного американского транша Киеву. Дискуссии давно стихли, но днях пользователи соцсетей обратили внимание, что режим Зеленского, кажется, нашел, где распилить те самые деньги
2024-09-03T13:03
2024-09-03T13:03
новости
украина
киев
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денис шмыгаль
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сша
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В минувшую пятницу, 30 августа, Владимир Зеленский дал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю довольно неоднозначное поручение. За 2,5 дня до начала учебного года он потребовал подготовить школы страны к сезону обучения. Причем не просто подготовить, а построить в учебных заведениях укрытия.Во вторник, 3 сентября, Шмыгаль отчитался, что работа эта активно ведется. И выделено на нее 7, 5 миллиардов гривен, то есть 183 миллиона долларов.Интересно, что две недели назад правительство Украины решило уволить омбудсмена по вопросам образования Сергея Горбачева, который занимал эту должность с 2019 года.По образованию он - учитель русского языка и литературы, преподавал эти предметы в школах Запорожья. Перед назначением на правительственную должность Горбачев был директором киевской спецшколы с углубленным изучением украинского языка и литературы.
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новости, украина, киев, запорожье, денис шмыгаль, владимир зеленский, сша, доллар
Новости, Украина, Киев, Запорожье, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, США, доллар

Совпадение? Киев подозревают в распиле американских средств за школьной партой

13:03 03.09.2024
 
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Весной этого года на Украине активно обсуждали, куда потратить "лишние" 200 миллионов долларов из очередного американского транша Киеву. Дискуссии давно стихли, но днях пользователи соцсетей обратили внимание, что режим Зеленского, кажется, нашел, где распилить те самые деньги
В минувшую пятницу, 30 августа, Владимир Зеленский дал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю довольно неоднозначное поручение. За 2,5 дня до начала учебного года он потребовал подготовить школы страны к сезону обучения. Причем не просто подготовить, а построить в учебных заведениях укрытия.
Во вторник, 3 сентября, Шмыгаль отчитался, что работа эта активно ведется. И выделено на нее 7, 5 миллиардов гривен, то есть 183 миллиона долларов.
"Строим и модернизируем школьные укрытия. Всего в этом году выделили на это рекордные 7,5 млрд грн. со вчерашнего дня на работу вышли офицеры службы образовательной безопасности", - сообщил Шмыгаль.
30 августа, 16:04
2,5 дня на подготовку: Зеленский дал невыполнимое школьное поручениеВладимир Зеленский 30 августа поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру внутренних дел Игорю Клименко и министру образования и науки Оксену Лисовому подготовить школы страны к новому учебному году
Интересно, что две недели назад правительство Украины решило уволить омбудсмена по вопросам образования Сергея Горбачева, который занимал эту должность с 2019 года.
По образованию он - учитель русского языка и литературы, преподавал эти предметы в школах Запорожья. Перед назначением на правительственную должность Горбачев был директором киевской спецшколы с углубленным изучением украинского языка и литературы.
 
НовостиУкраинаКиевЗапорожьеДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСШАдоллар
 
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