https://ukraina.ru/20240903/1057207249.html

Где начинается красная черта? О битве военно-промышленных потенциалов и ядерном ответе России – Агеев

Где начинается красная черта? О битве военно-промышленных потенциалов и ядерном ответе России – Агеев - 03.09.2024 Украина.ру

Где начинается красная черта? О битве военно-промышленных потенциалов и ядерном ответе России – Агеев

Директор Института экономических стратегий РАН, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру проанализировал цели массированных атак Украины на регионы России

2024-09-03T12:19

2024-09-03T12:19

2024-09-03T12:19

беспилотники

бпла

россия

александр агеев

украина

европа

ес

вооруженные силы украины

видео

фронт

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А также оценил запас прочности экономики Евросоюза и сделал предположения по корректировке ядерной доктрины РФ:00:28 - О массированной атаке ВСУ на российские регионы.05:24 - О запасе экономической прочности стран ЕС.15:13 - Изменение ядерной доктрины России: о какой именно коррекции идёт речь?

россия

украина

европа

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотники, бпла, россия, александр агеев, украина, европа, ес, вооруженные силы украины, видео, фронт, доктрина, видео