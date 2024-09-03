https://ukraina.ru/20240903/1057207249.html
Где начинается красная черта? О битве военно-промышленных потенциалов и ядерном ответе России – Агеев
Где начинается красная черта? О битве военно-промышленных потенциалов и ядерном ответе России – Агеев - 03.09.2024 Украина.ру
Где начинается красная черта? О битве военно-промышленных потенциалов и ядерном ответе России – Агеев
Директор Института экономических стратегий РАН, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру проанализировал цели массированных атак Украины на регионы России
2024-09-03T12:19
2024-09-03T12:19
2024-09-03T12:19
беспилотники
бпла
россия
александр агеев
украина
европа
ес
вооруженные силы украины
видео
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057206972_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a47f83aaeace722eb679b4d735fc3b3.jpg
А также оценил запас прочности экономики Евросоюза и сделал предположения по корректировке ядерной доктрины РФ:00:28 - О массированной атаке ВСУ на российские регионы.05:24 - О запасе экономической прочности стран ЕС.15:13 - Изменение ядерной доктрины России: о какой именно коррекции идёт речь?
россия
украина
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057206972_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8765cf0c5aa195de56403d8c21863a40.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотники, бпла, россия, александр агеев, украина, европа, ес, вооруженные силы украины, видео, фронт, доктрина, видео
беспилотники, БПЛА, Россия, Александр Агеев, Украина, Европа, ЕС, Вооруженные силы Украины, Видео, фронт, доктрина
Где начинается красная черта? О битве военно-промышленных потенциалов и ядерном ответе России – Агеев
Директор Института экономических стратегий РАН, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру проанализировал цели массированных атак Украины на регионы России
А также оценил запас прочности экономики Евросоюза и сделал предположения по корректировке ядерной доктрины РФ:
00:28 - О массированной атаке ВСУ на российские регионы.
05:24 - О запасе экономической прочности стран ЕС.
15:13 - Изменение ядерной доктрины России: о какой именно коррекции идёт речь?