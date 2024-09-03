https://ukraina.ru/20240903/1057206802.html

"Потери исчисляются сотнями": ВС РФ ударили по плацу училища связи в Полтаве во время построения

"Потери исчисляются сотнями": ВС РФ ударили по плацу училища связи в Полтаве во время построения - 03.09.2024 Украина.ру

"Потери исчисляются сотнями": ВС РФ ударили по плацу училища связи в Полтаве во время построения

ВС РФ нанесли удар по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве в момент построения личного состава ВСУ. Об этом 3 сентября сообщило "Военное обозрение"

2024-09-03T12:14

2024-09-03T12:14

2024-09-03T12:15

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В момент удара на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. Пока точных данных о потерях нет, однако известно, что территория учебного заведения была оцеплена, на объект выехали бригады скорой помощи, а местные паблики объявили срочный сбор донорской крови. Этот факт можно расценивать как косвенное подтверждение больших санитарных потерь.По мнению экспертов, поражение целей в тылу ВСУ может говорить о начале подготовки специалистов РЭБ зарубежными военными инструкторами.Минувшей ночью российские военные атаковали цели в разных регионах Украины. В их числе оказался аэродром Миргород в Полтавской области. По информации СМИ, до недавнего времени этот объект рассматривался в качестве места хранения американских истребителей F-16.В Запорожье российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас". Это здание украинское командование превратило в пункт временной дислокации военных, причем как иностранных, так и высокопоставленных украинских офицеров.Сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.

https://ukraina.ru/20240903/1057200104.html

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