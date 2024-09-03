"Потери исчисляются сотнями": ВС РФ ударили по плацу училища связи в Полтаве во время построения - 03.09.2024 Украина.ру
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"Потери исчисляются сотнями": ВС РФ ударили по плацу училища связи в Полтаве во время построения
"Потери исчисляются сотнями": ВС РФ ударили по плацу училища связи в Полтаве во время построения - 03.09.2024 Украина.ру
"Потери исчисляются сотнями": ВС РФ ударили по плацу училища связи в Полтаве во время построения
ВС РФ нанесли удар по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве в момент построения личного состава ВСУ. Об этом 3 сентября сообщило "Военное обозрение"
2024-09-03T12:14
2024-09-03T12:15
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В момент удара на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. Пока точных данных о потерях нет, однако известно, что территория учебного заведения была оцеплена, на объект выехали бригады скорой помощи, а местные паблики объявили срочный сбор донорской крови. Этот факт можно расценивать как косвенное подтверждение больших санитарных потерь.По мнению экспертов, поражение целей в тылу ВСУ может говорить о начале подготовки специалистов РЭБ зарубежными военными инструкторами.Минувшей ночью российские военные атаковали цели в разных регионах Украины. В их числе оказался аэродром Миргород в Полтавской области. По информации СМИ, до недавнего времени этот объект рассматривался в качестве места хранения американских истребителей F-16.В Запорожье российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас". Это здание украинское командование превратило в пункт временной дислокации военных, причем как иностранных, так и высокопоставленных украинских офицеров.Сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.
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новости, полтава, россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Новости, Полтава, Россия, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины

"Потери исчисляются сотнями": ВС РФ ударили по плацу училища связи в Полтаве во время построения

12:14 03.09.2024 (обновлено: 12:15 03.09.2024)
 
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ВС РФ нанесли удар по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве в момент построения личного состава ВСУ. Об этом 3 сентября сообщило "Военное обозрение"
В момент удара на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. Пока точных данных о потерях нет, однако известно, что территория учебного заведения была оцеплена, на объект выехали бригады скорой помощи, а местные паблики объявили срочный сбор донорской крови. Этот факт можно расценивать как косвенное подтверждение больших санитарных потерь.

"Потери противника исчисляются сотнями", - заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По мнению экспертов, поражение целей в тылу ВСУ может говорить о начале подготовки специалистов РЭБ зарубежными военными инструкторами.
Минувшей ночью российские военные атаковали цели в разных регионах Украины. В их числе оказался аэродром Миргород в Полтавской области. По информации СМИ, до недавнего времени этот объект рассматривался в качестве места хранения американских истребителей F-16.
В Запорожье российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас". Это здание украинское командование превратило в пункт временной дислокации военных, причем как иностранных, так и высокопоставленных украинских офицеров.
Сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.
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