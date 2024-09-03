"Потери исчисляются сотнями": ВС РФ ударили по плацу училища связи в Полтаве во время построения
12:14 03.09.2024 (обновлено: 12:15 03.09.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Оператор ГТС Україниполтава газопровод взрыв
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Оператор ГТС України
ВС РФ нанесли удар по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве в момент построения личного состава ВСУ. Об этом 3 сентября сообщило "Военное обозрение"
В момент удара на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. Пока точных данных о потерях нет, однако известно, что территория учебного заведения была оцеплена, на объект выехали бригады скорой помощи, а местные паблики объявили срочный сбор донорской крови. Этот факт можно расценивать как косвенное подтверждение больших санитарных потерь.
"Потери противника исчисляются сотнями", - заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По мнению экспертов, поражение целей в тылу ВСУ может говорить о начале подготовки специалистов РЭБ зарубежными военными инструкторами.
Минувшей ночью российские военные атаковали цели в разных регионах Украины. В их числе оказался аэродром Миргород в Полтавской области. По информации СМИ, до недавнего времени этот объект рассматривался в качестве места хранения американских истребителей F-16.
В Запорожье российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас". Это здание украинское командование превратило в пункт временной дислокации военных, причем как иностранных, так и высокопоставленных украинских офицеров.
Сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.
10:02Полсотни иностранных наемников и офицеры ВСУ: ВС РФ ударили в "гнездо" противника в ЗапорожьеРоссийские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, который был превращен противником в пункт временной дислокации военных. Известно, что в нем базировались как иностранные наемники ВСУ, так и высокопоставленные украинские офицеры. Об этом сообщило "Военное обозрение"