https://ukraina.ru/20240902/1057181435.html

Почему Африка обращается к православию и чем опасен запрет церкви на Украине - Люлька

Почему Африка обращается к православию и чем опасен запрет церкви на Украине - Люлька - 02.09.2024 Украина.ру

Почему Африка обращается к православию и чем опасен запрет церкви на Украине - Люлька

Религиовед и публицист Александр Люлька в студии Украина.ру прокомментировал запрет УПЦ на Украине, рассказал, что делать простым православным верующим, живущим Украина.ру, 02.09.2024

2024-09-02T10:56

2024-09-02T10:56

2024-09-02T10:56

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украина

россия

киев

папа римский

упц

рпц

петр порошенко

гонения

лгбт

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Религиовед и публицист Александр Люлька в студии Украина.ру прокомментировал запрет УПЦ на Украине, рассказал, что делать простым православным верующим, живущим в этой стране, а также поделился воспоминаниями о своей миссионерской деятельности на островах Карибского бассейна и в странах Африки. 00:22 – о запрете УПЦ на Украине; 04:47 – о попытках УПЦ спастись; 13:02 – о выборе простых верующих; 19:37 – о противниках запрета УПЦ и их судьбе; 24:15 – о причинах обеспокоенности Папы Римского; 29:41 – о миссионерской деятельности. *во время интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ

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видео, украина, россия, киев, папа римский, упц, рпц, петр порошенко, гонения, лгбт, православие, верующие, религия, эксперты, ато, александр усик, ватикан, видео