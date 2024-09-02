https://ukraina.ru/20240902/1057181435.html
Почему Африка обращается к православию и чем опасен запрет церкви на Украине - Люлька
Почему Африка обращается к православию и чем опасен запрет церкви на Украине - Люлька - 02.09.2024 Украина.ру
Почему Африка обращается к православию и чем опасен запрет церкви на Украине - Люлька
Религиовед и публицист Александр Люлька в студии Украина.ру прокомментировал запрет УПЦ на Украине, рассказал, что делать простым православным верующим, живущим Украина.ру, 02.09.2024
2024-09-02T10:56
2024-09-02T10:56
2024-09-02T10:56
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киев
папа римский
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рпц
петр порошенко
гонения
лгбт
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Религиовед и публицист Александр Люлька в студии Украина.ру прокомментировал запрет УПЦ на Украине, рассказал, что делать простым православным верующим, живущим в этой стране, а также поделился воспоминаниями о своей миссионерской деятельности на островах Карибского бассейна и в странах Африки. 00:22 – о запрете УПЦ на Украине; 04:47 – о попытках УПЦ спастись; 13:02 – о выборе простых верующих; 19:37 – о противниках запрета УПЦ и их судьбе; 24:15 – о причинах обеспокоенности Папы Римского; 29:41 – о миссионерской деятельности. *во время интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, киев, папа римский, упц, рпц, петр порошенко, гонения, лгбт, православие, верующие, религия, эксперты, ато, александр усик, ватикан, видео
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Религиовед и публицист Александр Люлька в студии Украина.ру прокомментировал запрет УПЦ на Украине, рассказал, что делать простым православным верующим, живущим в этой стране, а также поделился воспоминаниями о своей миссионерской деятельности на островах Карибского бассейна и в странах Африки.
00:22 – о запрете УПЦ на Украине;
04:47 – о попытках УПЦ спастись;
13:02 – о выборе простых верующих;
19:37 – о противниках запрета УПЦ и их судьбе;
24:15 – о причинах обеспокоенности Папы Римского;
29:41 – о миссионерской деятельности.
*во время интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ