Почему Африка обращается к православию и чем опасен запрет церкви на Украине - Люлька - 02.09.2024 Украина.ру
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Почему Африка обращается к православию и чем опасен запрет церкви на Украине - Люлька
Почему Африка обращается к православию и чем опасен запрет церкви на Украине - Люлька - 02.09.2024 Украина.ру
Почему Африка обращается к православию и чем опасен запрет церкви на Украине - Люлька
Религиовед и публицист Александр Люлька в студии Украина.ру прокомментировал запрет УПЦ на Украине, рассказал, что делать простым православным верующим, живущим Украина.ру, 02.09.2024
2024-09-02T10:56
2024-09-02T10:56
видео
украина
россия
киев
папа римский
упц
рпц
петр порошенко
гонения
лгбт
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Религиовед и публицист Александр Люлька в студии Украина.ру прокомментировал запрет УПЦ на Украине, рассказал, что делать простым православным верующим, живущим в этой стране, а также поделился воспоминаниями о своей миссионерской деятельности на островах Карибского бассейна и в странах Африки. 00:22 – о запрете УПЦ на Украине; 04:47 – о попытках УПЦ спастись; 13:02 – о выборе простых верующих; 19:37 – о противниках запрета УПЦ и их судьбе; 24:15 – о причинах обеспокоенности Папы Римского; 29:41 – о миссионерской деятельности. *во время интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
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видео, украина, россия, киев, папа римский, упц, рпц, петр порошенко, гонения, лгбт, православие, верующие, религия, эксперты, ато, александр усик, ватикан, видео
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Почему Африка обращается к православию и чем опасен запрет церкви на Украине - Люлька

10:56 02.09.2024
 
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Религиовед и публицист Александр Люлька в студии Украина.ру прокомментировал запрет УПЦ на Украине, рассказал, что делать простым православным верующим, живущим в этой стране, а также поделился воспоминаниями о своей миссионерской деятельности на островах Карибского бассейна и в странах Африки.
00:22 – о запрете УПЦ на Украине;
04:47 – о попытках УПЦ спастись;
13:02 – о выборе простых верующих;
19:37 – о противниках запрета УПЦ и их судьбе;
24:15 – о причинах обеспокоенности Папы Римского;
29:41 – о миссионерской деятельности.
*во время интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
 
ВидеоУкраинаРоссияКиевПапа РимскийУПЦРПЦПетр ПорошенкогоненияЛГБТПравославиеверующиеРелигияэкспертыАТОАлександр УсикВатикан
 
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