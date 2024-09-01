https://ukraina.ru/20240901/1057170285.html

Чем закончатся попытки США взять под контроль российскую Арктику и какие торги идут сейчас - Ищенко

Чем закончатся попытки США взять под контроль российскую Арктику и какие торги идут сейчас - Ищенко - 01.09.2024 Украина.ру

Чем закончатся попытки США взять под контроль российскую Арктику и какие торги идут сейчас - Ищенко

С каждым годом арктический регион привлекает всё больше внимания Соединённых Штатов Америки. Самопровозглашённый мировой гегемон хочет взять под контроль... Украина.ру, 01.09.2024

2024-09-01T16:27

2024-09-01T16:27

2024-09-01T16:27

видео

россия

сша

китай

ростислав ищенко

нато

ес

ссср

кнр (китай)

норвегия

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С каждым годом арктический регион привлекает всё больше внимания Соединённых Штатов Америки. Самопровозглашённый мировой гегемон хочет взять под контроль богатые арктические ресурсы, которые по праву принадлежат России.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о том, в какой стадии находится это противостояние и чем оно может завершиться.

россия

сша

китай

ссср

кнр (китай)

норвегия

швеция

финляндия

арктика

северное море

дальний восток

канада

британия

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2024

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