Чем закончатся попытки США взять под контроль российскую Арктику и какие торги идут сейчас - Ищенко - 01.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240901/1057170285.html
Чем закончатся попытки США взять под контроль российскую Арктику и какие торги идут сейчас - Ищенко
Чем закончатся попытки США взять под контроль российскую Арктику и какие торги идут сейчас - Ищенко - 01.09.2024 Украина.ру
Чем закончатся попытки США взять под контроль российскую Арктику и какие торги идут сейчас - Ищенко
С каждым годом арктический регион привлекает всё больше внимания Соединённых Штатов Америки. Самопровозглашённый мировой гегемон хочет взять под контроль... Украина.ру, 01.09.2024
2024-09-01T16:27
2024-09-01T16:27
видео
россия
сша
китай
ростислав ищенко
нато
ес
ссср
кнр (китай)
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/01/1057170163_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ec0a0c6022a364f36ce8b6e14cd05e4.jpg
С каждым годом арктический регион привлекает всё больше внимания Соединённых Штатов Америки. Самопровозглашённый мировой гегемон хочет взять под контроль богатые арктические ресурсы, которые по праву принадлежат России.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о том, в какой стадии находится это противостояние и чем оно может завершиться.
россия
сша
китай
ссср
кнр (китай)
норвегия
швеция
финляндия
арктика
северное море
дальний восток
канада
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/01/1057170163_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_883c755d32804f62afe3eca5e1f1304e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, сша, китай, ростислав ищенко, нато, ес, ссср, кнр (китай), норвегия, швеция, финляндия, арктика, северное море, дальний восток, канада, британия, геополитика, ресурсы, природные ресурсы, видео
Видео, Россия, США, Китай, Ростислав Ищенко, НАТО, ЕС, СССР, КНР (Китай), Норвегия, Швеция, Финляндия, Арктика, Северное море, Дальний Восток, Канада, Британия, геополитика, ресурсы, природные ресурсы

Чем закончатся попытки США взять под контроль российскую Арктику и какие торги идут сейчас - Ищенко

16:27 01.09.2024
 
Читать в
С каждым годом арктический регион привлекает всё больше внимания Соединённых Штатов Америки. Самопровозглашённый мировой гегемон хочет взять под контроль богатые арктические ресурсы, которые по праву принадлежат России.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о том, в какой стадии находится это противостояние и чем оно может завершиться.
 
ВидеоРоссияСШАКитайРостислав ИщенкоНАТОЕССССРКНР (Китай)НорвегияШвецияФинляндияАрктикаСеверное мореДальний ВостокКанадаБританиягеополитикаресурсыприродные ресурсы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала