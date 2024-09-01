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Чем закончатся попытки США взять под контроль российскую Арктику и какие торги идут сейчас - Ищенко
Чем закончатся попытки США взять под контроль российскую Арктику и какие торги идут сейчас - Ищенко - 01.09.2024 Украина.ру
Чем закончатся попытки США взять под контроль российскую Арктику и какие торги идут сейчас - Ищенко
С каждым годом арктический регион привлекает всё больше внимания Соединённых Штатов Америки. Самопровозглашённый мировой гегемон хочет взять под контроль... Украина.ру, 01.09.2024
2024-09-01T16:27
2024-09-01T16:27
2024-09-01T16:27
видео
россия
сша
китай
ростислав ищенко
нато
ес
ссср
кнр (китай)
норвегия
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С каждым годом арктический регион привлекает всё больше внимания Соединённых Штатов Америки. Самопровозглашённый мировой гегемон хочет взять под контроль богатые арктические ресурсы, которые по праву принадлежат России.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о том, в какой стадии находится это противостояние и чем оно может завершиться.
россия
сша
китай
ссср
кнр (китай)
норвегия
швеция
финляндия
арктика
северное море
дальний восток
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Чем закончатся попытки США взять под контроль российскую Арктику и какие торги идут сейчас - Ищенко
С каждым годом арктический регион привлекает всё больше внимания Соединённых Штатов Америки. Самопровозглашённый мировой гегемон хочет взять под контроль богатые арктические ресурсы, которые по праву принадлежат России.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о том, в какой стадии находится это противостояние и чем оно может завершиться.