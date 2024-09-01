https://ukraina.ru/20240901/1057160266.html

"Вокруг Булгакова": Низа – демоница на улицах Ершалаима

"Вокруг Булгакова": Низа – демоница на улицах Ершалаима - 01.09.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Низа – демоница на улицах Ершалаима

В распоряжении Афрания наличествуют четыре человека – двое заризяк, убивших Иуду, Толмай (судя по всему – чиновник, выполняющий официальные функции) и сексот Низа. Наверняка есть и ещё кто-то, но на страницах романа они не появляются

2024-09-01T12:00

2024-09-01T12:00

2024-09-01T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

мастер и маргарита

иерусалим

русская литература

роман

писатель

агент

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Низа – замужняя гречанка (Афраний говорит с ней по-гречески и она не считает Пасху праздником), предмет воздыханий (её оговорки в тексте говорят именно о "вздохах на скамейке и разговорах при луне") Иуды из Кириафа. В конечном итоге она, по приказу Афрания, заводит Иуду в Гефсиманский сад, где его убивают, после чего пропадает из повествования.Персонаж проходной, но не случайный. Неслучайностей в её образе как минимум две.Во-первых, как-то так совершенно случайно получилось, что агент Афрания Низа оказалась объектом вожделения лучшего агента-провокатора синедриона. В такую случайность проверить сложно. А вот в способность Низы целенаправленно заигрывать с человеком, которым заинтересовался Афраний, очень легко…Во-вторых, Низа – гречанка, т.е. – гой. За ней можно ухаживать, с ней можно спать, но брак с ней никогда не оформят (во всяком случае, так было в булгаковские времена – в прошлом в иудаизм можно было переходить и неевреям). Впрочем, вряд ли Иуда стремился к браку, да и сама Низа была замужней. И, тем не менее, в отношениях этих персонажей есть некоторая неправильность, неестественность.Неизвестна степень вовлеченности Низы в интригу – знала она о судьбе Иуды заранее, или узнала позже (то, что вообще не узнала, маловероятно – Ершалаим город маленький, слухи там распространяются стремительно) – неведомо.Булгаковеды убеждены, что "Низа – персонаж сухой, прагматичный, циничный и жестокий". Основания для этого есть – видно же, что Низа играет с влюблённым Иудой как кошка с мышкой (но это нормальное женское поведение – чего не поиграть-то?), а на Афрания она работает явно не за красивые глаза (кстати, она его в дом пускает – очень неоднозначная ситуация). Тем не менее, есть в этом некоторое преувеличение – в данной ситуации Низа ведёт себя именно так, но… что она думает и как она чувствует мы не знаем.Интересно, в данном случае, дублирование этого образа в московской части романа.По мнению Андрея Кураева*, двойником Низы является Маргарита:"Иуду Низа уводит от пасхальной трапезы. Маргарита Мастера уводит из пасхальной Москвы. Безвольно идёт Иуда ("ноги сами без его воли вынесли его из подворотни вон"). Безвольно следует за Маргаритой Мастер. Иуду ведут в сад (Гефсиманский). И Мастера ведут туда же. Через поток переводит Низа Иуду. Через ручей Маргарита ведёт Мастера к "вечному дому". Кстати, в Палестине "вечным домом" называли могилу". Ну и куча других составляющих – Маргарита, например, остаётся с нелюбимым мужем, который обеспечивает ей пристойный уровень жизни.Параллели есть конечно, тем более, что среди булгаковедов есть мнение, что Маргарита (и её прототип – Е.С. Булгакова) связана со спецслужбами:"Как, например, и яркой параллели – в случае „прогулок“ Маргариты, которую ночами где-то „ждали“, с двумя древнейшими профессиями Низы. Или такого вот совпадения: в ночь расправы с Иудой муж Низы совершенно случайно оказался в отъезде, о чём прекрасно был осведомлен Афраний, иначе он не пошёл бы так вот прямо к ней в жилище; в ночь ареста Мастера мужа Маргариты тоже вдруг совершенно случайно вызвали на производство. Якобы на аварию, если верить „официальной версии“ „правдивого повествователя“… Но Маргарита почему-то была совершенно уверена, что раньше утра муж не возвратится… „Рояль в кустах“, да и только…"Мнение, как нам кажется, не слишком убедительно, но в данном случае его излагает "булгаковед в штатском" – сотрудник КГБ Альфред Барков. Поди разбери – это профессиональная деформация или профессиональный же опыт?Главная проблема состоит в том, что Иуда – никаким боком не мастер. Он вообще не творческий человек, а коллекционер денежных знаков. Иуда московских глав – Алоизий Могарыч, но с ним-то всё в порядке было: убрали его временно, Маргарита ему только лицо попортила, а потом он вообще карьеру сделал... В московских же главах есть вполне подходящая персона – Гелла со схожим функционалом. Правда она более активная и зловещая, но она ведь не просто сексот, который и не должен выглядеть страшно, а полноценная нечисть. Правда, тут есть очень важное свидетельство сходства персонажей - именно с Геллой договаривается о посещении бала (который закончится для него плохо) "наушник и шпион" барон Майгель. Тут сходство 100%. Кстати говоря, оба этих персонажа пропадают из повествования без какой-либо мотивации – причём если с Низой читатель на это внимания не обращает (она выполнила свою миссию и повода, например, представить её Пилату у писателя нет), то Гелла просто растворяется в атмосфере.Впрочем, пересечение Низы с нечистью есть. Она живёт в нижнем городе, а низ – обиталище демонов. Тут, правда, масса подводных течений. Например, то, что наверху – во дворце Ирода, отнюдь не святые обитают. Более того, по сравнению с этими персонажами Низа так – мелочёвка. Интересно должны выглядеть и аналогии с "Белой гвардией" где главные герои живут посреди "Алексеевского спуска", т.е. находятся на пути в ад (об этом сигнализируют дети, катающиеся с горки и рассказывающие Николке что "офицерню бьют наши").Ещё один персонаж, который может быть близок к Низе – домработница Маргариты Наташа (несколько раз указывается, что она тоже очень красивая). Именно она, под влиянием нечистой силы, похищает соседа Николая Ивановича (в отличие от Иуды – персонаж сугубо сатирический) и доставляет его на сатанинский бал, где ему, по замечанию Воланда, совсем не место. Правда, никаких особых последствий для Николая Ивановича эта прогулка не имеет – так, мечтает о странном лунными ночами. Правда, сама Наташа выведена из повествования с детальными объяснениями:"Душенька, Маргарита Николаевна, – умоляюще заговорила Наташа и стала на колени, – упросите их, – она покосилась на Воланда, – чтобы меня ведьмой оставили. Не хочу я больше в особняк! Ни за инженера, ни за техника не пойду! Мне господин Жак вчера на балу сделал предложение. – Наташа разжала кулак и показала какие-то золотые монеты".При желании в этом можно увидеть и будущую судьбу Низы – может в виде не буквального превращения в нечисть, но – нечто подобное. Например – переход из сексотов в штатные сотрудники службы Афрания.* Признан в России иноагентом.

https://ukraina.ru/20240818/1056923877.html

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https://ukraina.ru/20221120/1040977554.html

иерусалим

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история, михаил булгаков, мастер и маргарита, иерусалим, русская литература, роман, писатель, агент