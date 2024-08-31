https://ukraina.ru/20240831/1057163278.html

Закодировал с помощью гранаты: украинские СМИ сообщили о странном ЧП под Одессой

Закодировал с помощью гранаты: украинские СМИ сообщили о странном ЧП под Одессой - 31.08.2024 Украина.ру

Закодировал с помощью гранаты: украинские СМИ сообщили о странном ЧП под Одессой

Мужчина с гранатой напал на группу людей под Одессой. В результате пять человек получили ранения. Об этом 31 августа сообщило украинское издание "Фокус.ua"

2024-08-31T17:12

2024-08-31T17:12

2024-08-31T17:12

новости

одесса

одесская область

минобороны

вооруженные силы украины

призыв

мобилизация

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102083/50/1020835001_0:67:860:551_1920x0_80_0_0_762f621d73e18c6b341129c9be718e4e.jpg

В материале уточняется, что произошло в поселке Великодолинское Одесской области. По информации журналистов, нападавший сделал замечание группе людей, которые распивавшей спиртные напитки. Однако слова мужчины проигнорировали и тогда он в группу выпивающих гранату."Пострадали четверо мужчин и одна женщина, которую доставили в реанимацию", — говорится в публикации издания.Киевский режим продолжает ужесточать мобилизацию. В частности, в одном из последних документов Минобороны Украины говорится о том, что призыв в ВСУ увеличен в 2,5 раза.

https://ukraina.ru/20240830/1057141591.html

одесса

одесская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, одесская область, минобороны, вооруженные силы украины, призыв, мобилизация, украина