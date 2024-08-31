Закодировал с помощью гранаты: украинские СМИ сообщили о странном ЧП под Одессой - 31.08.2024 Украина.ру
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Закодировал с помощью гранаты: украинские СМИ сообщили о странном ЧП под Одессой
Закодировал с помощью гранаты: украинские СМИ сообщили о странном ЧП под Одессой - 31.08.2024 Украина.ру
Закодировал с помощью гранаты: украинские СМИ сообщили о странном ЧП под Одессой
Мужчина с гранатой напал на группу людей под Одессой. В результате пять человек получили ранения. Об этом 31 августа сообщило украинское издание "Фокус.ua"
2024-08-31T17:12
2024-08-31T17:12
новости
одесса
одесская область
минобороны
вооруженные силы украины
призыв
мобилизация
украина
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В материале уточняется, что произошло в поселке Великодолинское Одесской области. По информации журналистов, нападавший сделал замечание группе людей, которые распивавшей спиртные напитки. Однако слова мужчины проигнорировали и тогда он в группу выпивающих гранату."Пострадали четверо мужчин и одна женщина, которую доставили в реанимацию", — говорится в публикации издания.Киевский режим продолжает ужесточать мобилизацию. В частности, в одном из последних документов Минобороны Украины говорится о том, что призыв в ВСУ увеличен в 2,5 раза.
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новости, одесса, одесская область, минобороны, вооруженные силы украины, призыв, мобилизация, украина
Новости, Одесса, Одесская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, призыв, мобилизация, Украина

Закодировал с помощью гранаты: украинские СМИ сообщили о странном ЧП под Одессой

17:12 31.08.2024
 
© commons.wikimedia.org / Samo8383Граната Ф-1
Граната Ф-1 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© commons.wikimedia.org / Samo8383
Читать в
Мужчина с гранатой напал на группу людей под Одессой. В результате пять человек получили ранения. Об этом 31 августа сообщило украинское издание "Фокус.ua"
В материале уточняется, что произошло в поселке Великодолинское Одесской области. По информации журналистов, нападавший сделал замечание группе людей, которые распивавшей спиртные напитки. Однако слова мужчины проигнорировали и тогда он в группу выпивающих гранату.
"Пострадали четверо мужчин и одна женщина, которую доставили в реанимацию", — говорится в публикации издания.
Киевский режим продолжает ужесточать мобилизацию. В частности, в одном из последних документов Минобороны Украины говорится о том, что призыв в ВСУ увеличен в 2,5 раза.
Сухопутные войска ВСУ
Вчера, 11:56
Резерв или призыв? Украинское командование запуталось в своих "успехах"Призыв в ряды ВСУ увеличен в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на Минобороны своей страны
 
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