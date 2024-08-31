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"Непокорившаяся Франция" инициировала импичмент Макрона

"Непокорившаяся Франция" инициировала импичмент Макрона - 31.08.2024 Украина.ру

"Непокорившаяся Франция" инициировала импичмент Макрона

Левая партия "Непокорившаяся Франция" инициировала процедуру по отрешению президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом СМИ 31 августа сообщила глава парламентской фракции партии Матильда Пано

2024-08-31T15:38

2024-08-31T15:38

2024-08-31T16:04

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импичмент

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Для того, чтобы инициатива получила ход, сначала она должна быть внесена в парламент. Для этого необходимо более 57 депутатских голосов. И на этом этапе политсиле не нужна ничья помощь, так как у "Непокорившейся Франции" 72 мандата.Далеее решение о рассмотрении инициативы должно будет принять бюро Нацсобрания (нижней палаты парламента), затем текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, после чего за него в течение двух недель должны проголосовать две трети Нацсобрания.После этого решение вопроса уходит в верхнюю палату парламента — Сенат. Однако там у левых нет большинства, а сама партия вообще не представлена. Наконец, если Сенат все же одобрит предложение, точку в вопросе импичмента Макрона уже придется ставить обе палаты совместно. Для поддержки резолюции нужны будут "за" от 617-ти из 925-ти парламентариев.На внеочередных выборах в парламент блок левых набрал большинство голосов (182 места), а президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Третьей силой в парламенте с 143 мандатами стала правая партия "Национальное объединение". Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.Однако несмотря на эти результаты, Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом правительстве. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций главы государства с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия.Иными словами, Макрон отверг кандидатуру Люси Касте, предложенную левыми на пост премьера страны. В ответ на что они объявили, что выдвинут вотум недоверия любому правительству, которое не будет возглавлять Касте.Также "Непокорившаяся Франция" объявила, что проведет демонстрацию против "захвата власти" Макроном 7 сентября.Впервые Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции 14 мая 2017 года, а 24 апреля 2022 он был переизбран на второй пятилетний срок.

https://ukraina.ru/20240724/1056455489.html

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новости, франция, эммануэль макрон, сенат, импичмент