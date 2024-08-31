https://ukraina.ru/20240831/1057162420.html

Рискнут ли совместно? Об ударах ВСУ по России и нашем ответе после настоящей "красной линии" – Акопов

Рискнут ли совместно? Об ударах ВСУ по России и нашем ответе после настоящей "красной линии" – Акопов - 31.08.2024 Украина.ру

Рискнут ли совместно? Об ударах ВСУ по России и нашем ответе после настоящей "красной линии" – Акопов

Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о нынешнем положении Белоруссии, о решении по ударам ВСУ вглубь России, а также об итогах Совета Украина - НАТО

2024-08-31T14:53

2024-08-31T14:53

2024-08-31T14:53

россия

белоруссия

петр акопов

вооруженные силы украины

f-16

нато

украина

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00:23 - О ситуации, в которой сейчас находится Белоруссия;03:45 - о несогласии на удары ВСУ вглубь России;08:38 - об изменениях в доктрине о ядерном противостоянии;10:34 - неудобная правда про F-16;12:20 - совет Украина- НАТО: итоги.#Акопов #Лукашенко #Белоруссия #ЕС #Европа #ЕС #Борель #НАТО #Россия #РФ #Путин #Украина #Венгрия #ракеты #удары #Евросоюз #Польша #США #Словакия #Германия #ФРГ #Франция #СВО #фронт #ВСУ #поставки #оружие #доктрина #ЯдерноеСдерживание #Совет #война #F16 #выборы #Запад #спецоперация #истребители #самолёты #президент #БеларусьТГ-канал Петра Акопова - https://t.me/PetrAkopovНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

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россия, белоруссия, петр акопов, вооруженные силы украины, f-16, нато, украина