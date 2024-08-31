Рискнут ли совместно? Об ударах ВСУ по России и нашем ответе после настоящей "красной линии" – Акопов
Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о нынешнем положении Белоруссии, о решении по ударам ВСУ вглубь России, а также об итогах Совета Украина - НАТО
00:23 - О ситуации, в которой сейчас находится Белоруссия;
03:45 - о несогласии на удары ВСУ вглубь России;
08:38 - об изменениях в доктрине о ядерном противостоянии;
10:34 - неудобная правда про F-16;
12:20 - совет Украина- НАТО: итоги.
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