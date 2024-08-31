https://ukraina.ru/20240831/1057160049.html
Позволит выйти на Дзержинск: российские военные Кирово
Позволит выйти на Дзержинск: российские военные Кирово - 31.08.2024 Украина.ру
Позволит выйти на Дзержинск: российские военные Кирово
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики (ДНР). Информацию об этом распространило Министерство обороны РФ
2024-08-31T12:42
2024-08-31T12:42
2024-08-31T12:44
новости
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освобождение
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Кирово (Пивничное) — восточный пригород Дзержинска (Торецка). Освобождение этого населенного пункта позволит российским силам выйти на Дзержинск.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.
https://ukraina.ru/20240829/1057117399.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вс рф, освобождение, населенный пункт
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, ВС РФ, освобождение, населенный пункт
Позволит выйти на Дзержинск: российские военные Кирово
12:42 31.08.2024 (обновлено: 12:44 31.08.2024)
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики (ДНР). Информацию об этом распространило Министерство обороны РФ