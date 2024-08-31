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Позволит выйти на Дзержинск: российские военные Кирово

Позволит выйти на Дзержинск: российские военные Кирово - 31.08.2024 Украина.ру

Позволит выйти на Дзержинск: российские военные Кирово

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики (ДНР). Информацию об этом распространило Министерство обороны РФ

2024-08-31T12:42

2024-08-31T12:42

2024-08-31T12:44

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Кирово (Пивничное) — восточный пригород Дзержинска (Торецка). Освобождение этого населенного пункта позволит российским силам выйти на Дзержинск.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.

https://ukraina.ru/20240829/1057117399.html

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новости, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вс рф, освобождение, населенный пункт