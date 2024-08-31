Позволит выйти на Дзержинск: российские военные Кирово - 31.08.2024 Украина.ру
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Позволит выйти на Дзержинск: российские военные Кирово
Позволит выйти на Дзержинск: российские военные Кирово - 31.08.2024 Украина.ру
Позволит выйти на Дзержинск: российские военные Кирово
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики (ДНР). Информацию об этом распространило Министерство обороны РФ
2024-08-31T12:42
2024-08-31T12:44
новости
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вс рф
освобождение
населенный пункт
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Кирово (Пивничное) — восточный пригород Дзержинска (Торецка). Освобождение этого населенного пункта позволит российским силам выйти на Дзержинск.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.
https://ukraina.ru/20240829/1057117399.html
донецкая народная республика
россия
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новости, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вс рф, освобождение, населенный пункт
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, ВС РФ, освобождение, населенный пункт

Позволит выйти на Дзержинск: российские военные Кирово

12:42 31.08.2024 (обновлено: 12:44 31.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики (ДНР). Информацию об этом распространило Министерство обороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — уточнили в ведомстве.
Кирово (Пивничное) — восточный пригород Дзержинска (Торецка). Освобождение этого населенного пункта позволит российским силам выйти на Дзержинск.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
29 августа, 14:23
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НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВС РФосвобождениенаселенный пункт
 
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