Достаточно серьезные бои: Ганчев раскрыл важную деталь сражений в Липцах - 31.08.2024 Украина.ру
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Достаточно серьезные бои: Ганчев раскрыл важную деталь сражений в Липцах
Достаточно серьезные бои: Ганчев раскрыл важную деталь сражений в Липцах - 31.08.2024 Украина.ру
Достаточно серьезные бои: Ганчев раскрыл важную деталь сражений в Липцах
Все резервы, которые украинское командование кидает для контратак в харьковских Липцах, уничтожаются российскими военными. Об этом агентству РИА Новости 31 августа сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев
2024-08-31T10:49
2024-08-31T12:15
новости
харьковская область
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вооруженные силы украины
россия
бои
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Ранее в сводке Минобороны РФ уточнялось, что за сутки ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, еще за сутки до этого - до 165 вэсэушников в Харьковской области.Пару дней назад в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что потери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось подтянуть полевой крематорий."Село Глубокое — это Липцевский участок фронта. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. За последнюю неделю она предпринимала массированные контратаки российских позиций. Противник шел волнами — одна за другой", - рассказал обозреватель, добавив, что потери противника были столь существенны, что ВСУ пришлось оборудовать полевой крематорий.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.
https://ukraina.ru/20240827/1057070714.html
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новости, харьковская область, украина.ру, вооруженные силы украины, россия, бои
Новости, Харьковская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Россия, бои

Достаточно серьезные бои: Ганчев раскрыл важную деталь сражений в Липцах

10:49 31.08.2024 (обновлено: 12:15 31.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Все резервы, которые украинское командование кидает для контратак в харьковских Липцах, уничтожаются российскими военными. Об этом агентству РИА Новости 31 августа сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев
"В районе поселка Липцы достаточно серьезные бои происходят. По-прежнему все резервы, которые киевский режим бросает на это направление, чтобы попытаться прорвать наши позиции, все связаны только с большими потерями у противника. Они постоянно пытаются контратаковать, но с потерями откатываются на свои позиции", - сказал Ганчев.
Ранее в сводке Минобороны РФ уточнялось, что за сутки ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, еще за сутки до этого - до 165 вэсэушников в Харьковской области.
Реактивный дрон Паляниця
27 августа, 12:54
ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры УкраиныАрмия России в ночь на 27 августа нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными дронами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины. Все назначенные цели поражены, заверили в Минобороны РФ
Пару дней назад в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что потери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось подтянуть полевой крематорий.
"Село Глубокое — это Липцевский участок фронта. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. За последнюю неделю она предпринимала массированные контратаки российских позиций. Противник шел волнами — одна за другой", - рассказал обозреватель, добавив, что потери противника были столь существенны, что ВСУ пришлось оборудовать полевой крематорий.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
26 июля, 06:00
"Родственники не могут забрать тела": эксперт раскрыл, зачем ВСУ привезли под Липцы полевой крематорийПотери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось подтянуть полевой крематорий. Это спровоцировало большой скандал с родственниками погибших. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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