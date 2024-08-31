https://ukraina.ru/20240831/1057157549.html

Достаточно серьезные бои: Ганчев раскрыл важную деталь сражений в Липцах

Достаточно серьезные бои: Ганчев раскрыл важную деталь сражений в Липцах - 31.08.2024 Украина.ру

Достаточно серьезные бои: Ганчев раскрыл важную деталь сражений в Липцах

Все резервы, которые украинское командование кидает для контратак в харьковских Липцах, уничтожаются российскими военными. Об этом агентству РИА Новости 31 августа сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев

2024-08-31T10:49

2024-08-31T10:49

2024-08-31T12:15

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Ранее в сводке Минобороны РФ уточнялось, что за сутки ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, еще за сутки до этого - до 165 вэсэушников в Харьковской области.Пару дней назад в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что потери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось подтянуть полевой крематорий."Село Глубокое — это Липцевский участок фронта. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. За последнюю неделю она предпринимала массированные контратаки российских позиций. Противник шел волнами — одна за другой", - рассказал обозреватель, добавив, что потери противника были столь существенны, что ВСУ пришлось оборудовать полевой крематорий.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.

https://ukraina.ru/20240827/1057070714.html

https://ukraina.ru/20240726/1056483327.html

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