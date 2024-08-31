Достаточно серьезные бои: Ганчев раскрыл важную деталь сражений в Липцах
10:49 31.08.2024 (обновлено: 12:15 31.08.2024)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Все резервы, которые украинское командование кидает для контратак в харьковских Липцах, уничтожаются российскими военными. Об этом агентству РИА Новости 31 августа сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев
"В районе поселка Липцы достаточно серьезные бои происходят. По-прежнему все резервы, которые киевский режим бросает на это направление, чтобы попытаться прорвать наши позиции, все связаны только с большими потерями у противника. Они постоянно пытаются контратаковать, но с потерями откатываются на свои позиции", - сказал Ганчев.
Ранее в сводке Минобороны РФ уточнялось, что за сутки ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, еще за сутки до этого - до 165 вэсэушников в Харьковской области.
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Пару дней назад в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что потери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось подтянуть полевой крематорий.
"Село Глубокое — это Липцевский участок фронта. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. За последнюю неделю она предпринимала массированные контратаки российских позиций. Противник шел волнами — одна за другой", - рассказал обозреватель, добавив, что потери противника были столь существенны, что ВСУ пришлось оборудовать полевой крематорий.
26 июля, 06:00"Родственники не могут забрать тела": эксперт раскрыл, зачем ВСУ привезли под Липцы полевой крематорийПотери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось подтянуть полевой крематорий. Это спровоцировало большой скандал с родственниками погибших. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.