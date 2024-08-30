https://ukraina.ru/20240830/1057150410.html

Теперь можно строить на старом месте: действие курских жилищных сертификатов расширено

Теперь можно строить на старом месте: действие курских жилищных сертификатов расширено - 30.08.2024 Украина.ру

Теперь можно строить на старом месте: действие курских жилищных сертификатов расширено

Жители Курской области, оставшиеся без жилья в результате обстрелов ВСУ, смогут строить себе новые дома на месте старых за счет государственных сертификатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов

2024-08-30T16:09

2024-08-30T16:09

2024-08-30T16:09

новости

курская область

россия

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

жилье

дом

строительство

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Он отметил, что поручение главы государства было оперативно отработано, и местные власти внесли изменения в постановление Правительства Курской области.И если раньше жители, потерявшие свои дома, могли использовать сертификаты только на приобретение нового жилья, то теперь они могут использовать государственные средства для строительства нового дома на старом месте.Пару дней назад депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко призвала жителей Курской области, оставшихся без жилья, использовать полученную от государства помощь на строительство жилья в своем регионе.Харченко отметила, что по состоянию на 22 августа жителям региона уже выдано 206 сертификатов на покупку или строительство жилья. Еще около двух тысяч семей должны получить этот документ в ближайшее время."Я, понимаю, что многие люди хотят уехать навсегда из Курской области. Для меня, как для патриота, как для курянки в четвертом поколении, важно, чтобы земля курская прирастала детьми, молодежью. Нельзя ставить под угрозу демографическую политику региона, и я двумя руками голосую за то, чтобы наши земляки покупали и строили на жилищные сертификаты именно в Курской области", - заявила депутат.На решение жилищного вопроса курян правительство выделило 1,8 млрд рублей, еще 100 млн добавил региональный бюджет.Также курские власти снизили арендную плату за пользование областным имуществом и земельными участками.

https://ukraina.ru/20240828/1057087955.html

https://ukraina.ru/20240830/1057140453.html

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новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, жилье, дом, строительство