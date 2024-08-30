Теперь можно строить на старом месте: действие курских жилищных сертификатов расширено - 30.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240830/1057150410.html
Теперь можно строить на старом месте: действие курских жилищных сертификатов расширено
Теперь можно строить на старом месте: действие курских жилищных сертификатов расширено - 30.08.2024 Украина.ру
Теперь можно строить на старом месте: действие курских жилищных сертификатов расширено
Жители Курской области, оставшиеся без жилья в результате обстрелов ВСУ, смогут строить себе новые дома на месте старых за счет государственных сертификатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов
2024-08-30T16:09
2024-08-30T16:09
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
жилье
дом
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1e/1057136411_212:0:1336:632_1920x0_80_0_0_c92cdbb2bb29291e9a06678d183bcb7d.png
Он отметил, что поручение главы государства было оперативно отработано, и местные власти внесли изменения в постановление Правительства Курской области.И если раньше жители, потерявшие свои дома, могли использовать сертификаты только на приобретение нового жилья, то теперь они могут использовать государственные средства для строительства нового дома на старом месте.Пару дней назад депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко призвала жителей Курской области, оставшихся без жилья, использовать полученную от государства помощь на строительство жилья в своем регионе.Харченко отметила, что по состоянию на 22 августа жителям региона уже выдано 206 сертификатов на покупку или строительство жилья. Еще около двух тысяч семей должны получить этот документ в ближайшее время."Я, понимаю, что многие люди хотят уехать навсегда из Курской области. Для меня, как для патриота, как для курянки в четвертом поколении, важно, чтобы земля курская прирастала детьми, молодежью. Нельзя ставить под угрозу демографическую политику региона, и я двумя руками голосую за то, чтобы наши земляки покупали и строили на жилищные сертификаты именно в Курской области", - заявила депутат.На решение жилищного вопроса курян правительство выделило 1,8 млрд рублей, еще 100 млн добавил региональный бюджет.Также курские власти снизили арендную плату за пользование областным имуществом и земельными участками.
https://ukraina.ru/20240828/1057087955.html
https://ukraina.ru/20240830/1057140453.html
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1e/1057136411_353:0:1196:632_1920x0_80_0_0_24cee497f453242b34caae48f056cb9d.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, жилье, дом, строительство
Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, жилье, дом, Строительство

Теперь можно строить на старом месте: действие курских жилищных сертификатов расширено

16:09 30.08.2024
 
© РИА Новости
© РИА Новости
Читать в
Жители Курской области, оставшиеся без жилья в результате обстрелов ВСУ, смогут строить себе новые дома на месте старых за счет государственных сертификатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов
"На недавнем совещании, которое провел Президент России Владимир Владимирович Путин, я, учитывая мнения курян, вынужденно покинувших жилье в приграничных районах, предложил расширить возможность использования жилищных сертификатов для строительства или восстановления жилья на собственных участках. Глава государства поддержал инициативу и дал поручение рассмотреть этот вопрос", - написал Смирнов.
Он отметил, что поручение главы государства было оперативно отработано, и местные власти внесли изменения в постановление Правительства Курской области.
И если раньше жители, потерявшие свои дома, могли использовать сертификаты только на приобретение нового жилья, то теперь они могут использовать государственные средства для строительства нового дома на старом месте.
Пару дней назад депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко призвала жителей Курской области, оставшихся без жилья, использовать полученную от государства помощь на строительство жилья в своем регионе.
Харченко отметила, что по состоянию на 22 августа жителям региона уже выдано 206 сертификатов на покупку или строительство жилья. Еще около двух тысяч семей должны получить этот документ в ближайшее время.
"Я, понимаю, что многие люди хотят уехать навсегда из Курской области. Для меня, как для патриота, как для курянки в четвертом поколении, важно, чтобы земля курская прирастала детьми, молодежью. Нельзя ставить под угрозу демографическую политику региона, и я двумя руками голосую за то, чтобы наши земляки покупали и строили на жилищные сертификаты именно в Курской области", - заявила депутат.
28 августа, 12:17
За счет бюджета: депутат ГД РФ попросила курян остатьсяДепутат Госдумы РФ Екатерина Харченко призвала жителей Курской области, оставшихся без жилья, использовать полученную от государства помощь на строительство жилья в своем регионе. Об этом она сказала в выпуске подкаста "Законный вопрос" на Дума ТВ.
На решение жилищного вопроса курян правительство выделило 1,8 млрд рублей, еще 100 млн добавил региональный бюджет.
Также курские власти снизили арендную плату за пользование областным имуществом и земельными участками.
последствия обстрела Суджи - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
11:59
Власти Курской области снизили арендную плату в регионе до рубля из-за атаки ВСУКурские власти снизили арендную плату за пользование областным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. С такой инициативой выступил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Об этом он сообщил 30 августа в своем телеграм-канале
 
НовостиКурская областьРоссияАлексей Смирнов (губернатор)Вооруженные силы УкраиныжильедомСтроительство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Теперь можно строить на старом месте: действие курских жилищных сертификатов расширено
16:042,5 дня на подготовку: Зеленский дал невыполнимое школьное поручение
16:01Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями
15:27Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта
15:07Преследуемый на Украине депутат рассказал правду о ВСУ и призвал к миру с РФ
14:04Пескова спросили о задержании колумбийских наемников ВСУ
14:02"Зачем ему паспорт РФ?": "Ветераны России" требуют суровое наказание для Алиева
13:30"Война на Украине отвлекает": что стоит за обещанием Подоляка греть ЕС без России
13:28Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу
13:08Какой ультиматум планирует Трамп и как арест Дурова сработал на Россию – Скориков
13:00Колумбийские наёмники-неудачники, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 августа
12:49Зачем США затягивают конфликт а Украине. Стали известны прибыли западных военных компаний
12:43"Издевательство над страной": экс-спикер ВС ВСУ призвал завести дело на Безуглую
12:41Аристократ и колхозник. Как русское небо навсегда сделало братьями по оружию француза и украинца
12:00"Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм"
11:59Власти Курской области снизили арендную плату в регионе до рубля из-за атаки ВСУ
11:56Резерв или призыв? Украинское командование запуталось в своих "успехах"
11:55Переобулась на ходу и умолчала о главном. Что сказала Харрис в интервью, которого так долго избегала
11:25Экс-игрок "Локомотива" призвал ВСУ убивать курян. Его мать, живущая в Курске, отреагировала
10:57Грозит до 15 лет: ФСБ задержала двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ
Лента новостейМолния