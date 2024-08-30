Теперь можно строить на старом месте: действие курских жилищных сертификатов расширено
© РИА Новости
© РИА Новости
Жители Курской области, оставшиеся без жилья в результате обстрелов ВСУ, смогут строить себе новые дома на месте старых за счет государственных сертификатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов
"На недавнем совещании, которое провел Президент России Владимир Владимирович Путин, я, учитывая мнения курян, вынужденно покинувших жилье в приграничных районах, предложил расширить возможность использования жилищных сертификатов для строительства или восстановления жилья на собственных участках. Глава государства поддержал инициативу и дал поручение рассмотреть этот вопрос", - написал Смирнов.
Он отметил, что поручение главы государства было оперативно отработано, и местные власти внесли изменения в постановление Правительства Курской области.
И если раньше жители, потерявшие свои дома, могли использовать сертификаты только на приобретение нового жилья, то теперь они могут использовать государственные средства для строительства нового дома на старом месте.
Пару дней назад депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко призвала жителей Курской области, оставшихся без жилья, использовать полученную от государства помощь на строительство жилья в своем регионе.
Харченко отметила, что по состоянию на 22 августа жителям региона уже выдано 206 сертификатов на покупку или строительство жилья. Еще около двух тысяч семей должны получить этот документ в ближайшее время.
"Я, понимаю, что многие люди хотят уехать навсегда из Курской области. Для меня, как для патриота, как для курянки в четвертом поколении, важно, чтобы земля курская прирастала детьми, молодежью. Нельзя ставить под угрозу демографическую политику региона, и я двумя руками голосую за то, чтобы наши земляки покупали и строили на жилищные сертификаты именно в Курской области", - заявила депутат.
28 августа, 12:17За счет бюджета: депутат ГД РФ попросила курян остатьсяДепутат Госдумы РФ Екатерина Харченко призвала жителей Курской области, оставшихся без жилья, использовать полученную от государства помощь на строительство жилья в своем регионе. Об этом она сказала в выпуске подкаста "Законный вопрос" на Дума ТВ.
На решение жилищного вопроса курян правительство выделило 1,8 млрд рублей, еще 100 млн добавил региональный бюджет.
Также курские власти снизили арендную плату за пользование областным имуществом и земельными участками.
11:59Власти Курской области снизили арендную плату в регионе до рубля из-за атаки ВСУКурские власти снизили арендную плату за пользование областным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. С такой инициативой выступил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Об этом он сообщил 30 августа в своем телеграм-канале