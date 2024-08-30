2,5 дня на подготовку: Зеленский дал невыполнимое школьное поручение - 30.08.2024 Украина.ру
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2,5 дня на подготовку: Зеленский дал невыполнимое школьное поручение
2,5 дня на подготовку: Зеленский дал невыполнимое школьное поручение - 30.08.2024 Украина.ру
2,5 дня на подготовку: Зеленский дал невыполнимое школьное поручение
Владимир Зеленский 30 августа поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру внутренних дел Игорю Клименко и министру образования и науки Оксену Лисовому подготовить школы страны к новому учебному году
2024-08-30T16:04
2024-08-30T16:04
новости
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
школа
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Интересно, что две недели назад правительство Украины решило уволить омбудсмена по вопросам образования Сергея Горбачева, который занимал эту должность с 2019 года.По образованию он - учитель русского языка и литературы, преподавал эти предметы в школах Запорожья. Перед назначением на правительственную должность Горбачев был директором киевской спецшколы с углубленным изучением украинского языка и литературы.
https://ukraina.ru/20240815/1056876572.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, школа
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Школа

2,5 дня на подготовку: Зеленский дал невыполнимое школьное поручение

16:04 30.08.2024
 
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Владимир Зеленский 30 августа поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру внутренних дел Игорю Клименко и министру образования и науки Оксену Лисовому подготовить школы страны к новому учебному году
"Вопросы безопасности, а также анализ по строительству укрытий. Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов", - заявил Зеленский.
Интересно, что две недели назад правительство Украины решило уволить омбудсмена по вопросам образования Сергея Горбачева, который занимал эту должность с 2019 года.
По образованию он - учитель русского языка и литературы, преподавал эти предметы в школах Запорожья. Перед назначением на правительственную должность Горбачев был директором киевской спецшколы с углубленным изучением украинского языка и литературы.
Празднование 1 мая в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
15 августа, 12:57
Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованиюПравительство Украины решило уволить омбудсмена по вопросам образования. Об этом 15 августа сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальШкола
 
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Заголовок открываемого материала
16:09Теперь можно строить на старом месте: действие курских жилищных сертификатов расширено
16:042,5 дня на подготовку: Зеленский дал невыполнимое школьное поручение
16:01Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями
15:27Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта
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