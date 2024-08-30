2,5 дня на подготовку: Зеленский дал невыполнимое школьное поручение
Владимир Зеленский 30 августа поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру внутренних дел Игорю Клименко и министру образования и науки Оксену Лисовому подготовить школы страны к новому учебному году
"Вопросы безопасности, а также анализ по строительству укрытий. Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов", - заявил Зеленский.
Интересно, что две недели назад правительство Украины решило уволить омбудсмена по вопросам образования Сергея Горбачева, который занимал эту должность с 2019 года.
По образованию он - учитель русского языка и литературы, преподавал эти предметы в школах Запорожья. Перед назначением на правительственную должность Горбачев был директором киевской спецшколы с углубленным изучением украинского языка и литературы.