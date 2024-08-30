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2,5 дня на подготовку: Зеленский дал невыполнимое школьное поручение

2,5 дня на подготовку: Зеленский дал невыполнимое школьное поручение - 30.08.2024 Украина.ру

2,5 дня на подготовку: Зеленский дал невыполнимое школьное поручение

Владимир Зеленский 30 августа поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру внутренних дел Игорю Клименко и министру образования и науки Оксену Лисовому подготовить школы страны к новому учебному году

2024-08-30T16:04

2024-08-30T16:04

2024-08-30T16:04

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украина

владимир зеленский

денис шмыгаль

школа

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Интересно, что две недели назад правительство Украины решило уволить омбудсмена по вопросам образования Сергея Горбачева, который занимал эту должность с 2019 года.По образованию он - учитель русского языка и литературы, преподавал эти предметы в школах Запорожья. Перед назначением на правительственную должность Горбачев был директором киевской спецшколы с углубленным изучением украинского языка и литературы.

https://ukraina.ru/20240815/1056876572.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, школа