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Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта

Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта - 30.08.2024 Украина.ру

Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новожеланное Донецкой Народной Республики (ДНР). Информация об этом значится в сводке Минобороны РФ

2024-08-30T15:27

2024-08-30T15:27

2024-08-30T15:27

новости

донецкая народная республика

россия

харьковская область

освобождение

вс рф

населенный пункт

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Также в сводке говорится о том, что параллельно враг был выбит из донецкой Константиновки и Синьковки Харьковской области.Днем ранее российские военные освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в Луганской Народной Республике (ЛНР).В среду, 28 августа, ВС РФ взяли населенный пункт Камышевка в ДНР.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.

https://ukraina.ru/20240829/1057114586.html

донецкая народная республика

россия

харьковская область

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новости, донецкая народная республика, россия, харьковская область, освобождение, вс рф, населенный пункт