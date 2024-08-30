Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта - 30.08.2024 Украина.ру
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Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта
Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта - 30.08.2024 Украина.ру
Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новожеланное Донецкой Народной Республики (ДНР). Информация об этом значится в сводке Минобороны РФ
2024-08-30T15:27
2024-08-30T15:27
новости
донецкая народная республика
россия
харьковская область
освобождение
вс рф
населенный пункт
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Также в сводке говорится о том, что параллельно враг был выбит из донецкой Константиновки и Синьковки Харьковской области.Днем ранее российские военные освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в Луганской Народной Республике (ЛНР).В среду, 28 августа, ВС РФ взяли населенный пункт Камышевка в ДНР.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
https://ukraina.ru/20240829/1057114586.html
донецкая народная республика
россия
харьковская область
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новости, донецкая народная республика, россия, харьковская область, освобождение, вс рф, населенный пункт
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Харьковская область, освобождение, ВС РФ, населенный пункт

Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта

15:27 30.08.2024
 
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© РИА Новости . Олег Смыслов
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Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новожеланное Донецкой Народной Республики (ДНР). Информация об этом значится в сводке Минобороны РФ
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Также в сводке говорится о том, что параллельно враг был выбит из донецкой Константиновки и Синьковки Харьковской области.
Днем ранее российские военные освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияХарьковская областьосвобождениеВС РФнаселенный пункт
 
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