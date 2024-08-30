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Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта
Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта - 30.08.2024 Украина.ру
Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новожеланное Донецкой Народной Республики (ДНР). Информация об этом значится в сводке Минобороны РФ
2024-08-30T15:27
2024-08-30T15:27
2024-08-30T15:27
новости
донецкая народная республика
россия
харьковская область
освобождение
вс рф
населенный пункт
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Также в сводке говорится о том, что параллельно враг был выбит из донецкой Константиновки и Синьковки Харьковской области.Днем ранее российские военные освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в Луганской Народной Республике (ЛНР).В среду, 28 августа, ВС РФ взяли населенный пункт Камышевка в ДНР.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
https://ukraina.ru/20240829/1057114586.html
донецкая народная республика
россия
харьковская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, россия, харьковская область, освобождение, вс рф, населенный пункт
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Харьковская область, освобождение, ВС РФ, населенный пункт
Российские военные освободили Новожеланное и еще два населенных пункта
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новожеланное Донецкой Народной Республики (ДНР). Информация об этом значится в сводке Минобороны РФ