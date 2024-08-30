"Зачем ему паспорт РФ?": "Ветераны России" требуют суровое наказание для Алиева - 30.08.2024 Украина.ру
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"Зачем ему паспорт РФ?": "Ветераны России" требуют суровое наказание для Алиева
"Зачем ему паспорт РФ?": "Ветераны России" требуют суровое наказание для Алиева - 30.08.2024 Украина.ру
"Зачем ему паспорт РФ?": "Ветераны России" требуют суровое наказание для Алиева
"Ветераны России" обратились к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать экс-футболиста московского "Локомотива" Александра Алиева террористом и экстремистом. Об этом 30 августа сообщил председатель движения Ильдар Резяпов
2024-08-30T14:02
2024-08-30T14:02
новости
россия
курская область
курск
александр бастрыкин
ск рф
прокуратура
нацисты
футболист
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"Почему у него до сих пор российский паспорт?", "Он что призывает убить мать?", "Ишь как разъелся! Вот что чудотворная диета из банки варенья и пачки жвачки творит!", "Сегодня он игрок, а завтра - удобрение. Он что думает, кто-то забудет его поганый язык?", "Расплата будет обязательно", "А почему он не в армии? Его место в окопах, а не за рулем легковушки. И почему у предателя еще до сих пор и гражданство РФ?", "Отрастил бородку и громко [навонял] из-за угла", - добавили пользователи сети.Ранее бывший футболист московского "Локомотива" Александр Алиев, ныне проживающий на Украине, выложил в сеть видео, на котором призывает ВСУ убивать мирное население Курской области."Пацаны, самое главное, берегите себя, продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население", — сказал Алиев, обращаясь к военнослужащим ВСУ.Мать Алиева, проживающая в Курске, отреагировала на этот пост сына. Она заявила журналистам, что подобные антироссийские заявления его могут заставлять делать "под дулом автомата". Также женщина отметила, что давно не общается с сыном "в целях безопасности".СМИ известно, что у Алиева есть как украинский, так и российский паспорта. Родом он из Хабаровска, однако с 12 лет жил в Курске, откуда родом его бабушка по отцовской линии. Семья переехала в Курск, чтобы Алиев смог развиваться как спортсмен.За свою спортивную карьеру Алиев играл за запорожский "Металлург", днепропетровский "Днепр", киевское "Динамо". Из последнего он перешел в московский "Локомотив" в феврале 2010 года за восемь миллионов долларов. Последним клубом Алиева был "Анжи", который он покинул в январе 2015 года.Интересно, что спортивный журналист Василий Уткин как-то высказался про Алиева, отметив, что у этого футболиста одна беда: он очень глупый человек.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
https://ukraina.ru/20240830/1057140884.html
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новости, россия, курская область, курск, александр бастрыкин, ск рф, прокуратура, нацисты, футболист
Новости, Россия, Курская область, Курск, Александр Бастрыкин, СК РФ, Прокуратура, нацисты, футболист

"Зачем ему паспорт РФ?": "Ветераны России" требуют суровое наказание для Алиева

14:02 30.08.2024
 
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"Ветераны России" обратились к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать экс-футболиста московского "Локомотива" Александра Алиева террористом и экстремистом. Об этом 30 августа сообщил председатель движения Ильдар Резяпов
"Такие подонки-нацисты должны понести суровое наказание, его нужно внести в список экстремистов, несмотря на то, что он не в РФ", - отметил Резяпов, подчеркнув, что призывы Алиева уничтожать мирное население Курской области должны получить правовую оценку.
"Почему у него до сих пор российский паспорт?", "Он что призывает убить мать?", "Ишь как разъелся! Вот что чудотворная диета из банки варенья и пачки жвачки творит!", "Сегодня он игрок, а завтра - удобрение. Он что думает, кто-то забудет его поганый язык?", "Расплата будет обязательно", "А почему он не в армии? Его место в окопах, а не за рулем легковушки. И почему у предателя еще до сих пор и гражданство РФ?", "Отрастил бородку и громко [навонял] из-за угла", - добавили пользователи сети.
Ранее бывший футболист московского "Локомотива" Александр Алиев, ныне проживающий на Украине, выложил в сеть видео, на котором призывает ВСУ убивать мирное население Курской области.
"Пацаны, самое главное, берегите себя, продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население", — сказал Алиев, обращаясь к военнослужащим ВСУ.
Мать Алиева, проживающая в Курске, отреагировала на этот пост сына. Она заявила журналистам, что подобные антироссийские заявления его могут заставлять делать "под дулом автомата". Также женщина отметила, что давно не общается с сыном "в целях безопасности".
СМИ известно, что у Алиева есть как украинский, так и российский паспорта. Родом он из Хабаровска, однако с 12 лет жил в Курске, откуда родом его бабушка по отцовской линии. Семья переехала в Курск, чтобы Алиев смог развиваться как спортсмен.
За свою спортивную карьеру Алиев играл за запорожский "Металлург", днепропетровский "Днепр", киевское "Динамо". Из последнего он перешел в московский "Локомотив" в феврале 2010 года за восемь миллионов долларов. Последним клубом Алиева был "Анжи", который он покинул в январе 2015 года.
Интересно, что спортивный журналист Василий Уткин как-то высказался про Алиева, отметив, что у этого футболиста одна беда: он очень глупый человек.
11:25
Экс-игрок "Локомотива" призвал ВСУ убивать курян. Его мать, живущая в Курске, отреагировалаБывший футболист московского "Локомотива" Александр Алиев, ныне проживающий на Украине, призвал ВСУ убивать мирное население Курской области. Об этом он заявил в своем аккаунте в Instagram*

Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
10:32
ВСУ действуют против курян по террористическим заветам - МирошникВСУ обстреливают жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью. Об этом 30 августа в интервью агентству РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
 
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