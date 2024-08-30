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"Зачем ему паспорт РФ?": "Ветераны России" требуют суровое наказание для Алиева

"Зачем ему паспорт РФ?": "Ветераны России" требуют суровое наказание для Алиева - 30.08.2024 Украина.ру

"Зачем ему паспорт РФ?": "Ветераны России" требуют суровое наказание для Алиева

"Ветераны России" обратились к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать экс-футболиста московского "Локомотива" Александра Алиева террористом и экстремистом. Об этом 30 августа сообщил председатель движения Ильдар Резяпов

2024-08-30T14:02

2024-08-30T14:02

2024-08-30T14:02

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"Почему у него до сих пор российский паспорт?", "Он что призывает убить мать?", "Ишь как разъелся! Вот что чудотворная диета из банки варенья и пачки жвачки творит!", "Сегодня он игрок, а завтра - удобрение. Он что думает, кто-то забудет его поганый язык?", "Расплата будет обязательно", "А почему он не в армии? Его место в окопах, а не за рулем легковушки. И почему у предателя еще до сих пор и гражданство РФ?", "Отрастил бородку и громко [навонял] из-за угла", - добавили пользователи сети.Ранее бывший футболист московского "Локомотива" Александр Алиев, ныне проживающий на Украине, выложил в сеть видео, на котором призывает ВСУ убивать мирное население Курской области."Пацаны, самое главное, берегите себя, продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население", — сказал Алиев, обращаясь к военнослужащим ВСУ.Мать Алиева, проживающая в Курске, отреагировала на этот пост сына. Она заявила журналистам, что подобные антироссийские заявления его могут заставлять делать "под дулом автомата". Также женщина отметила, что давно не общается с сыном "в целях безопасности".СМИ известно, что у Алиева есть как украинский, так и российский паспорта. Родом он из Хабаровска, однако с 12 лет жил в Курске, откуда родом его бабушка по отцовской линии. Семья переехала в Курск, чтобы Алиев смог развиваться как спортсмен.За свою спортивную карьеру Алиев играл за запорожский "Металлург", днепропетровский "Днепр", киевское "Динамо". Из последнего он перешел в московский "Локомотив" в феврале 2010 года за восемь миллионов долларов. Последним клубом Алиева был "Анжи", который он покинул в январе 2015 года.Интересно, что спортивный журналист Василий Уткин как-то высказался про Алиева, отметив, что у этого футболиста одна беда: он очень глупый человек.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.

https://ukraina.ru/20240830/1057140884.html

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новости, россия, курская область, курск, александр бастрыкин, ск рф, прокуратура, нацисты, футболист