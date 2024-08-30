Какой ультиматум планирует Трамп и как арест Дурова сработал на Россию – Скориков - 30.08.2024 Украина.ру
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Какой ультиматум планирует Трамп и как арест Дурова сработал на Россию – Скориков
Какой ультиматум планирует Трамп и как арест Дурова сработал на Россию – Скориков - 30.08.2024 Украина.ру
Какой ультиматум планирует Трамп и как арест Дурова сработал на Россию – Скориков
Вместе с заведующим отделом Украины Института стран СНГ Иваном Скориковым обсудили в студии Украина.ру цель заявлений Запада о Третьей Мировой войне и ядерной... Украина.ру, 30.08.2024
2024-08-30T13:08
2024-08-30T13:08
видео
украина
россия
франция
павел дуров
иван скориков
владимир зеленский
упц
снг
гонения
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Вместе с заведующим отделом Украины Института стран СНГ Иваном Скориковым обсудили в студии Украина.ру цель заявлений Запада о Третьей Мировой войне и ядерной угрозе, реальность заявлений Зеленского, запрет УПЦ и преследования защитников православия на Украине, а также роль платформы телеграм в информационной войне: 0:21 – Действия Украины как угроза Третьей Мировой; 3:24 – На грани ядерной войны? 6:00 – Заявления Зеленского и их реальность; 10:53 – Запрет УПЦ на Украине; 19:51 – Преследование Павла Дурова во Франции; 24:44 – Телеграм как инструмент войны. *В материале упоминаются Василий Малюк внесённый в перечень террористов и экстремистов, а также батальон "Азов", признанный террористической организацией и продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещённые в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, франция, павел дуров, иван скориков, владимир зеленский, упц, снг, гонения, репрессии, хроника репрессий, православие, рпц, telegram, информационная война, информационная безопасность, пропаганда, запад, сво, "азов", ядерная безопасность, видео
Видео, Украина, Россия, Франция, Павел Дуров, Иван Скориков, Владимир Зеленский, УПЦ, СНГ, гонения, репрессии, Хроника репрессий, Православие, РПЦ, Telegram, информационная война, информационная безопасность, пропаганда, Запад, СВО, "Азов", ядерная безопасность

Какой ультиматум планирует Трамп и как арест Дурова сработал на Россию – Скориков

13:08 30.08.2024
 
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Вместе с заведующим отделом Украины Института стран СНГ Иваном Скориковым обсудили в студии Украина.ру цель заявлений Запада о Третьей Мировой войне и ядерной угрозе, реальность заявлений Зеленского, запрет УПЦ и преследования защитников православия на Украине, а также роль платформы телеграм в информационной войне:
0:21 – Действия Украины как угроза Третьей Мировой;
3:24 – На грани ядерной войны?
6:00 – Заявления Зеленского и их реальность;
10:53 – Запрет УПЦ на Украине;
19:51 – Преследование Павла Дурова во Франции;
24:44 – Телеграм как инструмент войны.
*В материале упоминаются Василий Малюк внесённый в перечень террористов и экстремистов, а также батальон "Азов", признанный террористической организацией и продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещённые в РФ
 
ВидеоУкраинаРоссияФранцияПавел ДуровИван СкориковВладимир ЗеленскийУПЦСНГгонениярепрессииХроника репрессийПравославиеРПЦTelegramинформационная войнаинформационная безопасностьпропагандаЗападСВО"Азов"ядерная безопасность
 
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