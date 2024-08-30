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Какой ультиматум планирует Трамп и как арест Дурова сработал на Россию – Скориков

Какой ультиматум планирует Трамп и как арест Дурова сработал на Россию – Скориков - 30.08.2024 Украина.ру

Какой ультиматум планирует Трамп и как арест Дурова сработал на Россию – Скориков

Вместе с заведующим отделом Украины Института стран СНГ Иваном Скориковым обсудили в студии Украина.ру цель заявлений Запада о Третьей Мировой войне и ядерной... Украина.ру, 30.08.2024

2024-08-30T13:08

2024-08-30T13:08

2024-08-30T13:08

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Вместе с заведующим отделом Украины Института стран СНГ Иваном Скориковым обсудили в студии Украина.ру цель заявлений Запада о Третьей Мировой войне и ядерной угрозе, реальность заявлений Зеленского, запрет УПЦ и преследования защитников православия на Украине, а также роль платформы телеграм в информационной войне: 0:21 – Действия Украины как угроза Третьей Мировой; 3:24 – На грани ядерной войны? 6:00 – Заявления Зеленского и их реальность; 10:53 – Запрет УПЦ на Украине; 19:51 – Преследование Павла Дурова во Франции; 24:44 – Телеграм как инструмент войны. *В материале упоминаются Василий Малюк внесённый в перечень террористов и экстремистов, а также батальон "Азов", признанный террористической организацией и продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещённые в РФ

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