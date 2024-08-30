https://ukraina.ru/20240830/1057144476.html

Зачем США затягивают конфликт а Украине. Стали известны прибыли западных военных компаний

Зачем США затягивают конфликт а Украине. Стали известны прибыли западных военных компаний - 30.08.2024 Украина.ру

Зачем США затягивают конфликт а Украине. Стали известны прибыли западных военных компаний

Главная японская деловая газета – "Никкэй" – опубликовала данные, о том, какие доходы получают от нарастающей в мире конфронтации ведущие военные корпорации Соединенных Штатов Америки, а также их основных союзников.

2024-08-30T12:49

2024-08-30T12:49

2024-08-30T12:49

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Как оказалось, на конец прошлого года восемь главных военно-промышленных компаний Запада получили заказы на производство вооружений и боеприпасов, которые, в общей сложности, составляют около 750 миллиардов долларов.А это самые большие инвестиции за всю историю американской военной индустрии, которая на голодном пайке и раньше никогда не сидела.В течение нынешнего года эти корпорации должны вложить в расширение своего производства около 10,5 миллиардов долларов – на 8 процентов больше, чем было вложено в 2023 году.Другими словами, военной продукции, и вырученных за нее денег, должно стать еще больше. Эксперты "Никкэй" говорят о том, что в 2024 году чистая прибыль восьми лидеров западного ВПК вырастут еще на 13 процентов, до тридцати миллиардов долларов. А в 2025 году они рассчитывают заработать свыше 32 миллиардов долларов чистой прибыли.Общая цена акций этих корпораций выросла по сравнению с допандемийным 2019 годом почти на 90 процентов, обгоняя по доходности фармацевтические гиганты.Данные "Никкэй" важны и тревожны. Во-первых, они наглядно показывают, почему западные элиты бесконечно затягивают конфликты на Украине и в Газе – вопреки политическим протестам и социальным проблемам, несмотря на огромные гуманитарные человеческие потери.Жизни украинцев, которых гонит на убой Зеленский, жизни мирных жителей Белгорода, Донецка и Севастополя, совершенно не волнуют менеджеров американского ВПК, которые ориентируются только на повышение собственных корпоративных доходовЖизни палестинцев, на которых падают американские бомбы, не интересуют их точно так же.Они озабочены только тем, чтобы продавать как можно больше смертоносного оружия. Тем более, что щедрым покупателем этих компаний является правительство США, с которым активно работают лоббисты американского ВПК.И в результате многие западные политики с циничной прямотой рассказывали о том, что украинский конфликт выгоден и полезен для Запада, потому что он загружает заказами американские военные предприятия.Американская корпорация Lockheed Martin собирается в течение следующих трех лет на 30 процентов увеличить производство ракет для комплексов ПРО Patriot –Чтобы выпускать их до 650 штук в год.Кроме того, планируется изготовлять больше снарядов для реактивных установок залпового огня HIMARS. А британская военная корпорация BAE Systems обещает изготавливать больше 155-миллиметровых гаубиц.Конечно, на практике у оружейных королей возникает немало проблем. Украинская националистка Марьяна Безуглая заявила о том, что американская система ПРО Patriot вчера сбила переданный Украине самолет F-16. А на курсе акций американского ВПК такие новости ничем хорошим не отражаются.Более того, конфликты последних лет показали многие слабые стороны американских вооружений. Те же ПРО Patriot, а также другие подобные западные системы многократно уничтожались на Украине во время спецоперации. И даже на Ближнем Востоке, где их используют довольно давно, они не смогли обеспечить надежную защиту от таких противников, как йеменские хуситы.Кроме того, практика давно показала, что обещания выпускать больше оружия зачастую расходятся у западных корпораций с реальностью, и часто являются частью политических заявлений местных политиков.Выпустить обещанное количество боеприпасов западные заводы не могут – что связано с недостатком мощностей, истощением ресурсов и целым рядом других факторов. Например, ухудшением отношений между США и Китаем, который перестал продавать на Запад некоторые редкоземельные элементы.Но, как бы там ни было, очевидно – накачивая деньгами собственный военно-промышленный комплекс американское правительство делает это не только из-за конфликтов на Украине или на Ближнем Востоке.Вашингтон явно намерен попытаться развязать еще один, или даже несколько глобальных конфликтов.После провального визита Джейка Салливана в Китай, показавшего, что политика антикитайских санкций не помогла повлиять на политический курс Пекина, логично предположить, что американцы в течение какого-то времени попробуют спровоцировать очередную войну в зоне Тихого океана.От Вашингтона зависят Тайвань, Филиппины, Южная Корея, Австралия или все та же Япония, которым они активно поставляют свое оружие. А воевать с китайцами американцы явно захотят в своем излюбленном стиле – чужими руками.Развитие западного ВПК, скорее всего, может является частью стратегии по подготовке к очередной американской агрессии. Особенно на фоне многочисленных разговоров, что в результате конфликта на Украине арсеналы Пентагона и его союзников требуют срочного пополнения. Потому что, в надежде на победу Зеленского Запад, два с половиной года посылал ему огромное количество вооружений.Однако, среди западных экспертов идут разговоры о том, что война будущего, к которой явно готовятся США, будет очень не похожей, на то, как ее сейчас представляют.Многие считают, что в ней будут преобладать беспилотные летающие аппараты, и военные технологии изменяться так, как это пока невозможно даже представить.А это значит, что закачанные в американский ВПК миллиарды могут быть потрачены западными правительствами впустую.

https://ukraina.ru/20240830/1057133973.html

https://ukraina.ru/20240829/1057123515.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, сша, запад, марьяна безуглая, владимир зеленский, джейк салливан, впк, пентагон, f-16