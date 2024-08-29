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Экс-замминистра обороны РФ приехал в суд с рюкзаком американской компании

Экс-замминистра обороны РФ приехал в суд с рюкзаком американской компании - 29.08.2024 Украина.ру

Экс-замминистра обороны РФ приехал в суд с рюкзаком американской компании

Бывшего замминистра обороны России Генерала Армии Павла Попова доставили в суд под конвоем Росгвардии. Свои вещи генерал упаковал в рюкзак с логотипом американской студии комиксов Marvel. Видеозапись опубликовали в соцсетях

2024-08-29T17:12

2024-08-29T17:12

2024-08-29T17:12

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В четверг, 29 августа, стало известно, что в отношении бывшего заместителя министра обороны России генерала армии запаса Павла Попова заведено уголовное дело по статье "Мошенничество"."По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья", - пояснила представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.Следствию известно, что Попов также принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с "Патриотом", безвозмездно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородном доме, а потом и на участке вокруг него.Также в ходе следственных действий было установлено, что во владении Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости общей стоимостью более 500 млн рублей.Павел Попов перешел на работу в Министерство обороны в 2013 году, то есть немногим позже, чем это ведомство возглавил Сергей Шойгу. Ранее, а именно с 2008-го, Попов занимал должность заместителя главы МЧС.В Минобороны Попов сначала был помощником Шойгу, а позже занял должность заместителя министра. Попову было вверено курирование главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий.С военной службы Попов был уволен указом президента России в июне 2024 года.В последней опубликованной декларации (за 2019 год) Попов указал владение квартирой площадью 72,8 кв. м., земельным участком в 2400 кв. м., жилым домом, хозблоком и автомобилем Mercedes A200. Задекларированный доход за тот год составил 13,5 миллиона рублей.

https://ukraina.ru/20240829/1057120455.html

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новости, россия, росгвардия, ск рф, сергей шойгу, замминистра, минобороны