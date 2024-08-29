https://ukraina.ru/20240829/1057125763.html

Почему война дронов переходит на новый уровень и что будет дальше: инструктор БПЛА Рокот

Почему война дронов переходит на новый уровень и что будет дальше: инструктор БПЛА Рокот - 29.08.2024 Украина.ру

Почему война дронов переходит на новый уровень и что будет дальше: инструктор БПЛА Рокот

Инструктор отряда "Русские ястребы" с позывным Рокот рассказал военкору мультимедийного издания Украина.ру Василию Ткачу о том, насколько важной частью... Украина.ру, 29.08.2024

2024-08-29T16:34

2024-08-29T16:34

2024-08-29T16:34

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Инструктор отряда "Русские ястребы" с позывным Рокот рассказал военкору мультимедийного издания Украина.ру Василию Ткачу о том, насколько важной частью российской военной машины стали FPV-дроны, а также о том, какие задачи они выполняют и какие перспективы развития у этого направления.

https://ukraina.ru/20240828/1057099218.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина.ру, видео, бпла, дроны