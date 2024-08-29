Почему война дронов переходит на новый уровень и что будет дальше: инструктор БПЛА Рокот - 29.08.2024 Украина.ру
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Почему война дронов переходит на новый уровень и что будет дальше: инструктор БПЛА Рокот
Почему война дронов переходит на новый уровень и что будет дальше: инструктор БПЛА Рокот - 29.08.2024 Украина.ру
Почему война дронов переходит на новый уровень и что будет дальше: инструктор БПЛА Рокот
Инструктор отряда "Русские ястребы" с позывным Рокот рассказал военкору мультимедийного издания Украина.ру Василию Ткачу о том, насколько важной частью... Украина.ру, 29.08.2024
2024-08-29T16:34
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Инструктор отряда "Русские ястребы" с позывным Рокот рассказал военкору мультимедийного издания Украина.ру Василию Ткачу о том, насколько важной частью российской военной машины стали FPV-дроны, а также о том, какие задачи они выполняют и какие перспективы развития у этого направления.
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Новости, Украина.ру, Видео, БПЛА, дроны

Почему война дронов переходит на новый уровень и что будет дальше: инструктор БПЛА Рокот

16:34 29.08.2024
 
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Инструктор отряда "Русские ястребы" с позывным Рокот рассказал военкору мультимедийного издания Украина.ру Василию Ткачу о том, насколько важной частью российской военной машины стали FPV-дроны, а также о том, какие задачи они выполняют и какие перспективы развития у этого направления.
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