https://ukraina.ru/20240829/1057123515.html

Чистите и заряжайте ружья. Чем обернулся для США визит в Китай хромой утки

Чистите и заряжайте ружья. Чем обернулся для США визит в Китай хромой утки - 29.08.2024 Украина.ру

Чистите и заряжайте ружья. Чем обернулся для США визит в Китай хромой утки

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прилетел в Пекин – на переговоры с председателем Си Цзиньпином, министром иностранных дел Китая Ван И и рядом других чиновников.

2024-08-29T15:49

2024-08-29T15:49

2024-08-29T15:49

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Это значимое событие с точки зрения международной политики. Достаточно сказать, что что американский чиновник с должностью Салливана последний раз посещал Китай еще во время президентства Барака Обамы, в 2016 году, когда на этом посту находилась давно забытая сейчас Сюзан Райс.Потом наступила пауза длиной в восемь лет. Советники президента США по национальной безопасности периодически менялись, но все они работали на разрушение американо-китайских контактов, вырабатывая стратегию сдерживания Китая – как в Тихоокеанском регионе, так и в мировой экономике.Джейк Салливан ревностно проводил тот же самый курс, и его поездка в Пекин напоминает попытку вскочить в вагон поезда, который даже не отъезжает от перрона, а уже скрылся за горизонтом. Ведь даже толком не ясно, кого он представляет сейчас в большей степени – Джо Байдена или Камалу Харрис?Такая поездка могла бы иметь какую-то логику в начале президентского срока Байдена – например, в случае попытки нормализовать отношения между Пекином и Вашингтоном.Но Салливан – наряду с главой госдепа Энтони Блинкеном и другими чиновниками из американской администрации – никогда не были заинтересованы в равноправном сотрудничестве с Китаем.Напротив, они постоянно пытались оказывать на Китай политическое и экономическое давление, в надежде на то, что это поможет Белому дому обеспечить глобальное доминирование Америки, обеспечивая ее интересы за счет китайцев.В отсутствие прямого военного конфликта, который периодически провоцируется американцами на Тайване, на Филиппинах или в Корее, США развернула против Пекина настоящую экономическую войну, подключив к ней все страны глобального Запада.Против китайских компаний многократно вводили разнообразные санкции, их товары облагались всевозможными налогами.Сейчас, буквально накануне визита Салливана правительства абсолютно зависимой от Вашингтона Канады объявило, что вводит 100-процентные пошлины на импорт произведенных в Китае электрокаров, а также ввела 25-е ввозные таможенные тарифы на сталь и алюминий, который экспортируется из КНР.Причем, под это повышение пошлин попадает даже продукция американской компании Tesla миллиардера Илона Маска, произведенная на территории Китая.Одним словом, Салливан попытался говорить с Пекином на привычном языке силы, шантажа и давления. Причем, разговор, конечно же, затрагивал и Россию.Американцы совершили еще одну попытку надавить на Китай, пытаясь добиться, чтобы он не оказывал поддержку Москве. Но еще до начала визита западные медиа писали, что из этой затеи ничего не получится.Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время своего визита в Китай попробует убедить руководство страны снизить поддержку России. Но его попытки едва ли будут результативны, – написало издание The New York Times, отмечая, что Китай не станет отворачиваться от России.В итоге всё так и получилось. Несмотря на традиционную доброжелательность дипломатических заявлений, визит Салливана не принес для США каких-то положительных результатов. Между двумя странами назрело слишком много противоречий, американская политика слишком явно направлена против Поднебесной, а договариваться о чем-то в неопределенный период, перед американскими выборами китайцам просто не интересно."Переговоры Салливана с китайской стороной вылились в долгие препирательства о Тайване, Украине, Филиппинах и других точках напряж6нности. Салливан вместе с Байденом нынче хромые утки," – пишет об этом эксперт Малек Дудаков.Пекин подготовил собственные контрмеры в ответ на санкции Запада – показывая, что он готов к торговой войне.Во-первых, китайцы ограничивают экспорт продукции европейских аграриев, которые еще недавно активно присутствовали на китайском рынке. А, во-вторых, они ограничивают продажу редкоземельных металлов, необходимых западным предприятиям для изготовления чипов, для строительства собственных электромобилей, в космической области и области ВПК.Между тем, 95% редкоземов (галлий, германий, графит, антимонит, и т.п.) экспортируются на Запад именно из Китая. А их стоимость резко пошла вверх.Но главное, Америке так и не удалось продавить Китай по вопросу об Украине. После встречи с председателем Си Цзиньпином Салливан признал, что КНР и США не смогли достичь прогресса в обсуждении украинского кризиса.Эксперты отмечают, что после такого провала американцы могут попытаться устроить против КНР прокси-войну, используя для этого своих сателлитов. Поскольку стратегия бесконечных угроз и санкций не принесла Вашингтону никаких дивидендов."Китай не будет менять позицию по поддержке России и продолжит масштабные поставки в Россию и развитие торгово-финансовых отношений.Китай не готов на вторую украинскую мирную конференцию. Китай продолжит продвигать вариант мирного урегулирования "Китай+" с учетом территориальных приобретений России.Китай явно указал на готовность к отстаиванию суверенных интересов вопреки давлению США.США готовы к пересмотру стратегии от косвенного давления на Китай к прямому давлению, в том числе через конфликты с прокси – Филиппины, Япония.Выступление Салливана фактически подводит смысловую черту, иного смысла заявлять о "неудаче" визита нет: "я даже специально прилетел в Пекин впервые за восемь лет с ультиматумом, мы старались, как могли, но переговоры с ними бесполезны. Чистите и заряжайте ружья, ночью идем на охоту на краснокожих", – красочно описывает эту достаточно тревожную ситуацию китаист Николай Вавилов.А это значит, что жителей Тихоокеанского региона ожидают в будущем серьезные потрясения.

https://ukraina.ru/20231205/1051768744.html

https://ukraina.ru/20240727/1056521046.html

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эксклюзив, украина, китай, пекин, сша, джейк салливан, джо байден, си цзиньпин, белый дом, tesla, впк