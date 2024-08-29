https://ukraina.ru/20240829/1057118087.html

Гнилая Липа – совсем не "гнилой" дебют генерала Брусилова

Гнилая Липа – совсем не "гнилой" дебют генерала Брусилова - 29.08.2024 Украина.ру

Гнилая Липа – совсем не "гнилой" дебют генерала Брусилова

Протекает по Львовской области речушка с неблагозвучным названием Гнилая Липа. 29 августа 1914 года здесь началось крупное сражение Первой мировой войны между Русской и австро-венгерской армиями. Победа первой позволила России захватить Рогатин, Галич и Львов, вторая же выполнила свою главную задачу – избежала разгрома

2024-08-29T16:00

2024-08-29T16:00

2024-08-29T16:00

история

история

австро-венгрия

российская империя

первая мировая война

галичина

львов

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Первая мировая война на территории современной Украины началась 6 августа 1914 года. Австро-венгерская армия начала обстреливать через реку Збруч российскую территорию. 17 августа 1-я австро-венгерская кавалерийская дивизия форсировала реку в районе Сатанова и оккупировала губернский город Каменец-Подольский.Однако 18 августа перешла в наступление 8-я армия Юго-Западного фронта Российской империи. Командовал ею генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов– будущий автор одноименного прорыва и будущий красный командир. На день позже в общем направлении на Львов перешла в наступление 3-я армия генерала от инфантерии Николая Владимировича Рузского. Меньше чем через три года после этих событий он заставит отречься от престола императора Николая II.3-я и 8-я армии быстро продвигались на запад, вынуждая противника откатываться назад. Австро-венгерское командование недооценило мощь Русской армии, которая меньше чем за две недели отмобилизовалась и оказалась лучше вооруженной.Из-за быстрого форсирования русскими Збруча интервентам пришлось срочно оставить Каменец-Подольский, даже не обложив его контрибуцией, хотя изначально это планировалось. К 26 августа 8-я армия Брусилова продвинулась на 150 километров и захватила Тарнополь (современный Тернополь) и Чортков. 3-я армия Рузского за это время преодолела 100 километров. Генеральный штаб ставил перед Юго-Западным фронтом задачу как можно скорее разгромить австрийцев и вывести Австро-Венгрию из войны, лишив тем самым Германию своего главного союзника.26 августа 3-я армия генерала Рузского ввязалась в трёхдневное кровопролитное сражение на реке Золотая Липа – этот приток Днестра протекает частично по Львовской, а частично по Тернопольской области. В результате австро-венгерская армия потерпела поражение и отошла. 8-я армия силами 12-го и 8-го корпусов 28-го августа в районе городка Подгайцы нанесла поражение прикрывавшей здесь австрийский фронт гораздо более слабой группе генерала Кевесса фон Кевессгаза, и продвигалась в северо-западном направлении.Австрийские войска отошли и закрепилась по рубежу реки Гнилая Липа. Здесь в последующие четыре дня развернулось ожесточённое сражение, основная тяжесть боев в котором легла на 8-ю армию генерала Брусилова – у 3-й армии был задействован только левый фланг.С одной стороны, занятый австрияками рубеж был выгоден – долина Гнилой Липы в то время была топкой с высокими берегами. В ее верховьях располагались несколько невысоких гор, известных, как горный массив Туркотин. С другой – в нижнем и среднем течении восточный берег реки был выше западного, и русским наблюдателям было проще корректировать огонь своих пушек.На утро 29 августа в районе Гнилой Липы 3-й армии Рузского противостояла III-я армия генерала от кавалерии Рудольфа Риттера фон Брудермана, а 8-й армии Брусилова – II-я армия генерала от кавалерии Эдуарда фон Бём-Эрмоли. Последняя начала войну на Сербском фронте и сейчас спешно перебрасывалась с Балкан на восток, а потому часть её соединений только прибывала. Данный факт усугубил разницу в соотношении сил не в пользу австрийцев. У них 15 пехотных, 5 кавалерийских дивизий и 6 бригад ландштурма (ополчения) противостояли 19 пехотным и 6 кавалерийским дивизиям Русской императорской армии. На Гнилой Липе последняя численно превосходила врага где-то на 15% и в полтора раз по числу орудийных стволов (1200 пушек против 800). Но главное, после поражения на Золотой Липе многие подразделения III-й армии австрийцев были деморализованы.Австрийской армии требовалось несколько дней передышки, чтобы подтянуть ещё не прибывшие части, привести в порядок потрёпанные боями, подвезти снаряды, патроны и прочую амуницию, но никто им давать их не собирался.В описании боевых действий на Гнилой Липе пойдем с севера на юг – от ее истоков до устья. Во время сражения у 3-й армии был задействован только левый фланг. 9-й корпус, начиная с 29 августа, пытался взять вражеские позиции у Туркотина в лоб… и три дня топтался перед ними. Только когда правее 32-я дивизия обошла Туркотин с севера и зашла в тыл вражеским позициям, австрийцы отступили, и 9-й корпус продвинулся вперед. Сражавшийся здесь австрийский III-й армейский корпус, хоть и понёс большие потери, отступил в относительном порядке.Южнее вечером 29 августа 10-й корпус 3-й армии генерала Рузского силами пяти дивизий штурмовал позиции врага в верховьях Гнилой Липы на участке от Перемышлян до Янчина. Первая же атака посеяла в рядах двух австрийских дивизий панику. С ней удалось справиться, только перебросив на данный участок последнюю резервную пехотную бригаду. На следующий день последовало форсирование Гнилой Липы 10-м корпусом у Перемышлян. Русскому командованию удалось нащупать здесь во вражеской обороне слабые участки, обрушить на них массированный огонь артиллерии, прорваться и создать отрезанным друг от друга соединениям австрийцев угрозу окружения. Здесь оборонялся XII-й армейский корпус, сильно потрепанный в боях на Золотой Липе, а потому не особо устойчивый. Его командир приказал своим разрозненным частям отходить на Свирж, где рассчитывал восстановить оборону, но вместо отхода, получилось бегство. В результате уже во второй половине 30 августа вражеская оборона была здесь прорвана на 16-километровом участке. Некоторые подразделения на Свирже не остановились, а добежали до Львова и вызвали там панику.От полного разгрома III армию австрийцев спасла неторопливость генерала Рузского и недальновидность вышестоящего командования. Вместо того, чтобы ввести в прорыв резервы, которые могли бы зайти во фланг и тыл оборонявшимся севернее прорыва в районе Туркотина, и южнее, на участке 8-й армии, австрийским войскам, 3-я армия продолжала неторопливое фронтальное наступление.На правом фланге 8-й армии генерала Брусилова 7-му и 12-му русским корпусам, каждый 3-дивизионного состава, противостояли две дивизии и две бригады VII армейского корпуса 2-й армии австрийцев. В отличие от своих соседей слева, они не были потрёпаны на Золотой Липе, а потому самые ожесточенные бои в те дни велись именно на этом участке фронта.VII армейский корпус в полдень 29 августа атаковал в северо-восточном направлении, обрушившись на южный фланг 7-го корпуса русской армии.Однако с востока австрийцы были атакованы вовремя подтянувшимися дивизиями 12-го корпуса и были вынуждены вступить с ними во фронтальный встречный бой. К вечеру на этом участке русские войска смогли отбросить противника на запад и выйти к Гнилой Липе. Южнее 8-й корпус был задержан значительно уступавшими ему силами врага, который проводил демонстративные атаки.На следующий день последовали новые атаки VII корпуса австрийцев, но они не смогли помешать 12-му корпусу форсировать Гнилую Липу и освободить город Рогатин. Тем не менее главную свою задачу VII корпус выполнил – дал возможность подтянуться к фронту другим соединениям прибывавшей под Львов 2-й армии. К завершению 30 августа войска австрийского корпуса были усилены свежей 20-й пехотной дивизией, благодаря которой продвижение 8-й армии удалось остановить на реке Свирж – в 10 километрах западнее Гнилой Липы.Однако на флангах VII армейского корпуса австрийцев их войска отступали значительно быстрее, и корпус к исходу 30 августа оказался охваченным с трех сторон. Это вынудило его 31 августа отступать дальше на Ходоров, а оттуда на Николаев и за Днестр.И вражеский VII корпус, и русский 12-й понесли тяжёлые потери. В 19-й пехотной дивизии выбыла половина солдат, а потому Брусилов был вынужден дать корпусу два дня на приведение себя в порядок, после чего распорядился преследовать врага в направлении на Николаев.Южнее сражался 8-й корпус, у которого в тяжелой ситуации оказалась 15-я пехотная дивизия, прикрывавшая левый фланг армии со стороны Галича. Здесь австрийцы по мостам через Днестр перебросили и сконцентрировали в районе местечка Большовце две дивизии и ландверную бригаду. 29 августа они обрушились на 15-ю пехотную дивизию. К исходу дня возникла угроза обхода врагом южного фланга 8-го корпуса, и Брусилову пришлось бросить сюда свой остававшийся до того в резерве 24-й корпус.Весь следующий день 15-я дивизия продолжала отражать вражеские атаки. Однако вскоре она была усилена пришедшими на выручку подкреплениями, после чего к исходу дня сама перешла в наступление, отбросила впавшую в панику вражескую группировку за Днестр к Галичу, захватив, по некоторым данным, до 30 вражеских орудий.В последующие два дня 24-й корпус осаждал Галич и прикрывал южный фланг 8-й армии от возможных новых атак через Днестр, в то время как остальные три корпуса армии продвигались на запад в направлении южнее Львова. Только к исходу 2 сентября стало понятно, что враг отходит, не помышляя о контратаках. Он сдал Галич, а 3 сентября войска 3-й армии взяли Львов.При том, что русские войска одержали убедительную победу, главной задачи они не выполнили – не разгромили врага, хотя все возможности для этого у 3-й армии генерала Рузского имелись. В то время, как его левый фланг сражался, правый находился в бездействии, хотя вполне мог продвинуться на запад в район Рава-Русской и затем нанести удар по тылам III и IV вражеских армий.Общие потери русских войск на Гнилой Липе составили 30 тысяч человек, из которых больше половины потеряла 8-я армия. Вражеские потери были приблизительно в два раза больше. У III и XII корпусов сохранились практически только тыловые подразделения. Именно на их участках впервые в этой войне произошла массовая сдача австрийских солдат в плен. К счастью для врага, генерал Рузский дал ему время, чтобы привести свои войска в порядок.Таким образом, одержав тактическую победу, стратегически Юго-Западный фронт потерял 4 дня, что потом негативно сказалось на решении его главной задачи – разгроме австро-венгерской армии и выведении Австрийской империи из войны. Решить их до конца войны так и не удалось.

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Алексей Стаценко

история, австро-венгрия, российская империя, первая мировая война, галичина, львов