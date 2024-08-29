"И продолжают продвижение": ВС РФ освободили Николаевку в ДНР - 29.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240829/1057114586.html
"И продолжают продвижение": ВС РФ освободили Николаевку в ДНР
"И продолжают продвижение": ВС РФ освободили Николаевку в ДНР - 29.08.2024 Украина.ру
"И продолжают продвижение": ВС РФ освободили Николаевку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 августа сообщило Министерство обороны РФ
2024-08-29T12:45
2024-08-29T12:46
новости
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
освобождение
населенный пункт
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/15/1056970074_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_72ef0610a91e3b113e6ec88c47f156a2.jpg
В документе также уточняется, что за сутки в зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял до 530 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Параллельно подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике.Накануне, 28 августа, российские силы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
https://ukraina.ru/20240829/1057113971.html
https://ukraina.ru/20240828/1057089134.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/15/1056970074_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_77d71596ac7ba42d17a7cd09651d1c20.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, освобождение, населенный пункт, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, освобождение, населенный пункт, ВС РФ

"И продолжают продвижение": ВС РФ освободили Николаевку в ДНР

12:45 29.08.2024 (обновлено: 12:46 29.08.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военные освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 августа сообщило Министерство обороны РФ

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Николаевка <...> и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке о ходе специальной военной операции.

В документе также уточняется, что за сутки в зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял до 530 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
Параллельно подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике.
Вручение госнаград военнослужащим группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
12:22
Российские военные освободили луганскую Стельмаховку Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР)
Накануне, 28 августа, российские силы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике.
Работа российских РСЗО Ураган на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Вчера, 12:35
Открыли путь на Мирноград: российские военные освободили КамышевкуВС РФ освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 августа сообщило российское Министерство обороны
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республикаосвобождениенаселенный пунктВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины
13:02"Не смогли убить, вызывают на допросы": защитника УПЦ и депутата объявили в розыск
13:02Актуальность мирной инициативы Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 августа
12:47"Молниеносно": британский эксперт заметил проблему ВСУ под Красноармейском
12:45"И продолжают продвижение": ВС РФ освободили Николаевку в ДНР
12:29Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта
12:26Тюрьма, потом штрафбат: Аксенов дал совет крымским "ждунам"
12:22Российские военные освободили луганскую Стельмаховку
12:01Боррель призвал страны ЕС полностью снять ограничения на удары по России
11:54В деле о теракте в "Крокусе" появилось пятеро новых фигурантов - суд
11:36Боррель перенес встречу глав МИД ЕС в Брюссель из-за политики Венгрии
11:19Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет"
11:07"Умер в этой стране": на Украине ликвидирован наемник из Мексики
10:55Боррель рассказал о блокировке миллиардов евро для Киева из-за разногласий в ЕС
10:51Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ
10:49Минобороны РФ обнародовало архивы к юбилею освобождения Западной Украины от фашизма
10:41Украина, жаждущая любви
10:37Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман
10:19ВСУ атаковали курский Льгов, мэр обратился к горожанам
10:08Польский судья объяснил, что Западу нужно от Дурова, российские пользователи ответили
Лента новостейМолния