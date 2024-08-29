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"И продолжают продвижение": ВС РФ освободили Николаевку в ДНР
"И продолжают продвижение": ВС РФ освободили Николаевку в ДНР - 29.08.2024 Украина.ру
"И продолжают продвижение": ВС РФ освободили Николаевку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 августа сообщило Министерство обороны РФ
2024-08-29T12:45
2024-08-29T12:45
2024-08-29T12:46
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освобождение
населенный пункт
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В документе также уточняется, что за сутки в зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял до 530 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Параллельно подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике.Накануне, 28 августа, российские силы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
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новости, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, освобождение, населенный пункт, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, освобождение, населенный пункт, ВС РФ
"И продолжают продвижение": ВС РФ освободили Николаевку в ДНР
12:45 29.08.2024 (обновлено: 12:46 29.08.2024)
Российские военные освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 августа сообщило Министерство обороны РФ