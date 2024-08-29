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Российские военные освободили луганскую Стельмаховку

Российские военные освободили луганскую Стельмаховку - 29.08.2024 Украина.ру

Российские военные освободили луганскую Стельмаховку

Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР)

2024-08-29T12:22

2024-08-29T12:22

2024-08-29T12:39

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Накануне, 28 августа, российские силы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике.Поселок Камышевка находится в семи километрах к югу от Прогресса и считается частью большого очеретинского плацдарма. Оттуда российским силам открывается путь для наступления на Мирноград, Селидово, Курахово.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240828/1057089134.html

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