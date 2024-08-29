В деле о теракте в "Крокусе" появилось пятеро новых фигурантов - суд
© Суды общей юрисдикции города Москвы
© Суды общей юрисдикции города Москвы
В деле о теракте в "Крокус сити холле" появились пять новых фигурантов. Сообщение об этом 29 августа распространила пресс-служба Басманного суда
"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гадоеву Ш.Н., Исмоилову З. А., Солиеву М. А., Солиева У. А., Хамидову Х. А. продлен срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 1 декабря 2024 года", - отметили в ведомстве.
В пресс-службе суда также уточнили, что четверым предполагаемым исполнителям теракта предъявлены обвинения по четырем статьям:
- —"Совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы",
- —"Участие в террористической организации",
- —"Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности",
- —"Незаконный оборот оружия в составе организованной группы".
Остальных фигурантов обвиняют в пособничестве в совершении террористического акта.
Нападение на "Крокус сити холл" в Красногорске произошло 22 марта. В тот день в здание концертного зала ворвались четверо уроженцев Таджикистана. Они открыли огонь из автоматов по находившимся внутри людям, а потом подожгли зрительный зал. Погибло 145 человек.
Непосредственные исполнители теракта и их пособники были арестованы. Всего на скамье подсудимых оказалось 12 человек.
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