https://ukraina.ru/20240829/1057113356.html

В деле о теракте в "Крокусе" появилось пятеро новых фигурантов - суд

В деле о теракте в "Крокусе" появилось пятеро новых фигурантов - суд - 29.08.2024 Украина.ру

В деле о теракте в "Крокусе" появилось пятеро новых фигурантов - суд

В деле о теракте в "Крокус сити холле" появились пять новых фигурантов. Сообщение об этом 29 августа распространила пресс-служба Басманного суда

2024-08-29T11:54

2024-08-29T11:54

2024-08-29T11:54

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крокус сити холл

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В пресс-службе суда также уточнили, что четверым предполагаемым исполнителям теракта предъявлены обвинения по четырем статьям:Остальных фигурантов обвиняют в пособничестве в совершении террористического акта.Нападение на "Крокус сити холл" в Красногорске произошло 22 марта. В тот день в здание концертного зала ворвались четверо уроженцев Таджикистана. Они открыли огонь из автоматов по находившимся внутри людям, а потом подожгли зрительный зал. Погибло 145 человек.Непосредственные исполнители теракта и их пособники были арестованы. Всего на скамье подсудимых оказалось 12 человек.

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новости, москва, красногорск, таджикистан, теракт, крокус сити холл, суд