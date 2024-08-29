Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет" - 29.08.2024 Украина.ру
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Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет"
Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет" - 29.08.2024 Украина.ру
Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет"
Российский противотанковый расчет "Корнет" уничтожил шестерых боевиков ВСУ во время ротации на правом берегу Днепровского лимана. Об этом 29 августа в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2024-08-29T11:19
2024-08-29T11:19
новости
херсонская область
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вооруженные силы украины
корнет
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Губернатор добавил, что удар по пункту противника был нанесен как раз в тот момент, когда к нему подъехала новая группа ВСУ для ротации со старой.Несколько дней назад Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что российские десантники пресекли попытку пехоты ВСУ высадиться на остров в дельте Днепра.
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новости, херсонская область, днепр, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, корнет
Новости, Херсонская область, Днепр, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Корнет

Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет"

11:19 29.08.2024
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP / Mstyslav Chernov
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Российский противотанковый расчет "Корнет" уничтожил шестерых боевиков ВСУ во время ротации на правом берегу Днепровского лимана. Об этом 29 августа в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

"Разведка обнаружила в доме на побережье правого берега Днепровского лимана пункт временной дислокации противника, в котором также был оборудован наблюдательный пункт. Командование решило уничтожить эти объекты с помощью управляемой ракеты из противотанкового ракетного комплекса "Корнет", - написал Сальдо.

Губернатор добавил, что удар по пункту противника был нанесен как раз в тот момент, когда к нему подъехала новая группа ВСУ для ротации со старой.
Несколько дней назад Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что российские десантники пресекли попытку пехоты ВСУ высадиться на остров в дельте Днепра.
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