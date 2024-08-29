https://ukraina.ru/20240829/1057113059.html

Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет"

Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет" - 29.08.2024 Украина.ру

Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет"

Российский противотанковый расчет "Корнет" уничтожил шестерых боевиков ВСУ во время ротации на правом берегу Днепровского лимана. Об этом 29 августа в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2024-08-29T11:19

2024-08-29T11:19

2024-08-29T11:19

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Губернатор добавил, что удар по пункту противника был нанесен как раз в тот момент, когда к нему подъехала новая группа ВСУ для ротации со старой.Несколько дней назад Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что российские десантники пресекли попытку пехоты ВСУ высадиться на остров в дельте Днепра.

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новости, херсонская область, днепр, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, корнет