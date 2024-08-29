Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет"
© AP / Mstyslav Chernov
© AP / Mstyslav Chernov
Российский противотанковый расчет "Корнет" уничтожил шестерых боевиков ВСУ во время ротации на правом берегу Днепровского лимана. Об этом 29 августа в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"Разведка обнаружила в доме на побережье правого берега Днепровского лимана пункт временной дислокации противника, в котором также был оборудован наблюдательный пункт. Командование решило уничтожить эти объекты с помощью управляемой ракеты из противотанкового ракетного комплекса "Корнет", - написал Сальдо.
Губернатор добавил, что удар по пункту противника был нанесен как раз в тот момент, когда к нему подъехала новая группа ВСУ для ротации со старой.
Несколько дней назад Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что российские десантники пресекли попытку пехоты ВСУ высадиться на остров в дельте Днепра.