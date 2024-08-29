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Минобороны РФ обнародовало архивы к юбилею освобождения Западной Украины от фашизма
Минобороны РФ обнародовало архивы к юбилею освобождения Западной Украины от фашизма - 29.08.2024 Украина.ру
Минобороны РФ обнародовало архивы к юбилею освобождения Западной Украины от фашизма
Минобороны России запустило новый исторический проект "Забвению не подлежит истории урок", посвященный 80-летию Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции и освобождению Западной Украины от фашизма
2024-08-29T10:49
2024-08-29T10:49
2024-08-29T10:49
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В мультимедийном разделе можно ознакомиться с рассекреченными архивными документами о подготовке и проведении Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции.Также опубликованы другие уникальные документы из фондов Центрального архива Минобороны. В том числе планы и схемы наступательной операции, фотоматериалы, многочисленные свидетельства зверств фашистских оккупантов на территории западной Украины."29 августа 1944 года победой Красной Армии завершилась Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция. Результатом так называемого шестого сталинского удара стал разгром стратегической группировки противника — группы армий "Северная Украина", освобождение от фашистских оккупантов западных областей Украины и юго-восточных районов Польши. Советскими войсками был захвачен крупный плацдарм на западном берегу реки Висла, с которого в последующем развернулось наступление на силезском направлении, в центральные районы Польши и к границе нацистской Германии", - говорится на сайте проекта.
https://ukraina.ru/20240828/1057103272.html
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новости, западная украина, украина, польша, минобороны, фашизм
Новости, Западная Украина, Украина, Польша, Минобороны, фашизм
Минобороны РФ обнародовало архивы к юбилею освобождения Западной Украины от фашизма
Минобороны России запустило новый исторический проект "Забвению не подлежит истории урок", посвященный 80-летию Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции и освобождению Западной Украины от фашизма