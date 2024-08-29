Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман - 29.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240829/1057111505.html
Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман
Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман - 29.08.2024 Украина.ру
Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру оценил нынешнюю ситуацию на фронте,... Украина.ру, 29.08.2024
2024-08-29T10:37
2024-08-29T10:37
видео
россия
украина
запад
анатолий вассерман
владимир зеленский
павел дуров
упц
вооруженные силы украины
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057111359_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_968df02a0b6567e41726076dd34291c5.jpg
Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру оценил нынешнюю ситуацию на фронте, прокомментировал запрет УПЦ на Украине, объяснил, кому наиболее выгоден арест основателя ТГ Павла Дурова и сравнил уровень цензуры в России и на Западе. 00:25 – альтернативный мир Владимира Зеленского; 02:31 – фантастический план "победы" Зеленского; 04:05 – запрет канонической Украинской православной церкви: дал ли Вашингтон разрешение Зеленскому? 06:14 – захват исправительной колонии №19; 06:57 – арест Павла Дурова во Франции; 12:48 – намного более жёсткая, чем в России цензура на Западе: что лучше? 14:30 – фронтовые реалии: украинский крах в Донбассе и курская авантюра; * в ходе беседы упоминается соцсеть Facebook, принадлежащая компании META, признанной в России экстремистской (11:57)
россия
украина
запад
франция
донбасс
курская область
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057111359_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0d376f851f22b121408202f8d6572584.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, запад, анатолий вассерман, владимир зеленский, павел дуров, упц, вооруженные силы украины, всу, православие, православные, репрессии, telegram, франция, донбасс, курская область, кто, сво, facebook, ядерная безопасность, покровск/красноармейск, видео
Видео, Россия, Украина, Запад, Анатолий Вассерман, Владимир Зеленский, Павел Дуров, УПЦ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Православие, православные, репрессии, Telegram, Франция, Донбасс, Курская область, КТО, СВО, Facebook, ядерная безопасность, Покровск/Красноармейск

Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман

10:37 29.08.2024
 
Читать в
Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру оценил нынешнюю ситуацию на фронте, прокомментировал запрет УПЦ на Украине, объяснил, кому наиболее выгоден арест основателя ТГ Павла Дурова и сравнил уровень цензуры в России и на Западе.
00:25 – альтернативный мир Владимира Зеленского;
02:31 – фантастический план "победы" Зеленского;
04:05 – запрет канонической Украинской православной церкви: дал ли Вашингтон разрешение Зеленскому? 06:14 – захват исправительной колонии №19;
06:57 – арест Павла Дурова во Франции;
12:48 – намного более жёсткая, чем в России цензура на Западе: что лучше?
14:30 – фронтовые реалии: украинский крах в Донбассе и курская авантюра;
* в ходе беседы упоминается соцсеть Facebook, принадлежащая компании META, признанной в России экстремистской (11:57)
 
ВидеоРоссияУкраинаЗападАнатолий ВассерманВладимир ЗеленскийПавел ДуровУПЦВооруженные силы УкраиныВСУПравославиеправославныерепрессииTelegramФранцияДонбассКурская областьКТОСВОFacebookядерная безопасностьПокровск/Красноармейск
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36Боррель перенес встречу глав МИД ЕС в Брюссель из-за политики Венгрии
11:19Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет"
11:07"Умер в этой стране": на Украине ликвидирован наемник из Мексики
10:55Боррель рассказал о блокировке миллиардов евро для Киева из-за разногласий в ЕС
10:51Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ
10:49Минобороны РФ обнародовало архивы к юбилею освобождения Западной Украины от фашизма
10:41Украина, жаждущая любви
10:37Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман
10:19ВСУ атаковали курский Льгов, мэр обратился к горожанам
10:08Польский судья объяснил, что Западу нужно от Дурова, российские пользователи ответили
09:32Нелегитимная Украина и грядущее обострение, похитители людей. Главное на Украине на утро 29 августа
09:26Часть Харькова осталась без электричества после взрывов
09:09ВСУ обстреляли Шебекино, есть жертвы - губернатор
08:33Террористический режим Украины готов на что угодно для достижения целей – Мирошник
08:06Главное за ночь 29 августа
07:52ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны
07:34Полянский пригрозил Украине расплатой за "курскую авантюру"
07:14Генштаб ВСУ признал напряженной обстановку на Купянском направлении
07:08Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова"
07:00Пан Зеленский и его беглые холопы. Как на Украине хотят возвращать соотечественников
Лента новостейМолния