https://ukraina.ru/20240829/1057111505.html

Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман

Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман - 29.08.2024 Украина.ру

Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман

Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру оценил нынешнюю ситуацию на фронте,... Украина.ру, 29.08.2024

2024-08-29T10:37

2024-08-29T10:37

2024-08-29T10:37

видео

россия

украина

запад

анатолий вассерман

владимир зеленский

павел дуров

упц

вооруженные силы украины

всу

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Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру оценил нынешнюю ситуацию на фронте, прокомментировал запрет УПЦ на Украине, объяснил, кому наиболее выгоден арест основателя ТГ Павла Дурова и сравнил уровень цензуры в России и на Западе. 00:25 – альтернативный мир Владимира Зеленского; 02:31 – фантастический план "победы" Зеленского; 04:05 – запрет канонической Украинской православной церкви: дал ли Вашингтон разрешение Зеленскому? 06:14 – захват исправительной колонии №19; 06:57 – арест Павла Дурова во Франции; 12:48 – намного более жёсткая, чем в России цензура на Западе: что лучше? 14:30 – фронтовые реалии: украинский крах в Донбассе и курская авантюра; * в ходе беседы упоминается соцсеть Facebook, принадлежащая компании META, признанной в России экстремистской (11:57)

россия

украина

запад

франция

донбасс

курская область

покровск/красноармейск

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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