ВСУ атаковали курский Льгов, мэр обратился к горожанам - 29.08.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали курский Льгов, мэр обратился к горожанам
ВСУ атаковали курский Льгов, мэр обратился к горожанам - 29.08.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали курский Льгов, мэр обратился к горожанам
ВСУ ударили по городу Льгову Курской области. Всего было зафиксировано четыре прилета. Об этом в своем телеграм-канале 29 августа сообщил глава города Алексей Клемешов
2024-08-29T10:19
2024-08-29T10:19
новости
курская область
льгов
россия
вооруженные силы украины
атака
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В Льгове в результате работы вражеской артиллерии повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский".Также в результате обстрела загорелся склад одного из комбинатов города. Пожар быстро локализовали, пострадавших нет.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.В среду, 28 августа, артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских штурмовиков к северо-западу от села Бахтинка Курской области."Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - охарактеризовал происходящее в регионе заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
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новости, курская область, льгов, россия, вооруженные силы украины, атака
Новости, Курская область, Льгов, Россия, Вооруженные силы Украины, атака

ВСУ атаковали курский Льгов, мэр обратился к горожанам

10:19 29.08.2024
 
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ВСУ ударили по городу Льгову Курской области. Всего было зафиксировано четыре прилета. Об этом в своем телеграм-канале 29 августа сообщил глава города Алексей Клемешов
В Льгове в результате работы вражеской артиллерии повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский".
Также в результате обстрела загорелся склад одного из комбинатов города. Пожар быстро локализовали, пострадавших нет.

"Всем, кто покинул город, не рекомендую возвращаться до окончательной стабилизации обстановки. Тем, кто хочет выехать, необходимо обратиться в городскую администрацию или по номеру 112. Напоминаю, что ни в коем случае нельзя приближаться к подозрительным предметам и обломкам, а при их обнаружении сразу звонить по номеру 112", - обратился Клемешов к жителям своего города.

Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
В среду, 28 августа, артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских штурмовиков к северо-западу от села Бахтинка Курской области.
"Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - охарактеризовал происходящее в регионе заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
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