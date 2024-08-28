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Международную премию мира вручат в день рождения Льва Толстого

Международную премию мира вручат в день рождения Льва Толстого - 28.08.2024 Украина.ру

Международную премию мира вручат в день рождения Льва Толстого

На тожественной церемонии, которая пройдет 9 сентября в День рождения великого русского писателя и философа Льва Николаевича Толстого, объявят лауреатов первой Международной премии мира его имени

2024-08-28T18:32

2024-08-28T18:32

2024-08-28T18:32

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"Премия мира – это масштабный международный, исключительно общественный проект. Решение о присуждении Премии принимается международным жюри, в которое входят видные общественные деятели, проявившие себя в деле отстаивания идей мира и сотрудничества между народами. Члены ныне действующего жюри - граждане девяти стран, в том числе трех государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН", - говорится в пресс-релизе.На церемонии будут присутствовать общественные и политические деятели, представители культурной общественности, а также официальные лица иностранных государств. Жемчужиной вечера станет концертная программа в исполнении оркестра Большого театра под руководством Валерия Гергиева.Мероприятие пройдет на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России.Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого учрежден 22 июня 2022 года. Вручают ее за выдающиеся заслуги, направленные на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, за существенные достижения в области демилитаризации, демократизации и гуманизации международных отношений.

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новости, россия, большой театр, лев толстой, валерий гергиев, премия, мир