Город Курчатов закрыли из-за активности ВСУ
Въезд в Курчатов перекроют из-за попыток ВСУ проникнуть в город. Об этом 28 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале
Город Курчатов закроют на въезд. Курская атомная электростанция (КАЭС) максимально защищена, но военнослужащие ВСУ не оставляют попыток прорваться к ней. Оперативный штаб контртеррористической операции в регионе принял решение расставить блокпосты.
"Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района. Консультацию можно получить по номеру 122. В Курске пропуск можно оформить в МФЦ по адресу: ул. Энгельса, 154д.", - сообщил Смирнов.
Сотрудникам КАЭС и стройки АЭС-2 нужно обращаться за пропусками к руководству. Водителям, которые ранее проезжали через Курчатов, придется выбирать альтернативные маршруты.
На блокнотах будут дежурить сотрудники администрации Курчатова и Курчатовского района с 7 утра до 17:00 вечера. Они могут выписать разрешение на въезд.