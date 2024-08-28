Город Курчатов закрыли из-за активности ВСУ - 28.08.2024 Украина.ру
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Город Курчатов закрыли из-за активности ВСУ
Город Курчатов закрыли из-за активности ВСУ - 28.08.2024 Украина.ру
Город Курчатов закрыли из-за активности ВСУ
Въезд в Курчатов перекроют из-за попыток ВСУ проникнуть в город. Об этом 28 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале
2024-08-28T17:43
2024-08-28T17:43
новости
курчатовский район
курская область
курск
вооруженные силы украины
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Город Курчатов закроют на въезд. Курская атомная электростанция (КАЭС) максимально защищена, но военнослужащие ВСУ не оставляют попыток прорваться к ней. Оперативный штаб контртеррористической операции в регионе принял решение расставить блокпосты. "Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района. Консультацию можно получить по номеру 122. В Курске пропуск можно оформить в МФЦ по адресу: ул. Энгельса, 154д.", - сообщил Смирнов. Сотрудникам КАЭС и стройки АЭС-2 нужно обращаться за пропусками к руководству. Водителям, которые ранее проезжали через Курчатов, придется выбирать альтернативные маршруты. На блокнотах будут дежурить сотрудники администрации Курчатова и Курчатовского района с 7 утра до 17:00 вечера. Они могут выписать разрешение на въезд.
курчатовский район
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новости, курчатовский район, курская область, курск, вооруженные силы украины
Новости, Курчатовский район, Курская область, Курск, Вооруженные силы Украины

Город Курчатов закрыли из-за активности ВСУ

17:43 28.08.2024
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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Въезд в Курчатов перекроют из-за попыток ВСУ проникнуть в город. Об этом 28 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале
Город Курчатов закроют на въезд. Курская атомная электростанция (КАЭС) максимально защищена, но военнослужащие ВСУ не оставляют попыток прорваться к ней. Оперативный штаб контртеррористической операции в регионе принял решение расставить блокпосты.
"Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района. Консультацию можно получить по номеру 122. В Курске пропуск можно оформить в МФЦ по адресу: ул. Энгельса, 154д.", - сообщил Смирнов.
Сотрудникам КАЭС и стройки АЭС-2 нужно обращаться за пропусками к руководству. Водителям, которые ранее проезжали через Курчатов, придется выбирать альтернативные маршруты.
На блокнотах будут дежурить сотрудники администрации Курчатова и Курчатовского района с 7 утра до 17:00 вечера. Они могут выписать разрешение на въезд.
 
НовостиКурчатовский районКурская областьКурскВооруженные силы Украины
 
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