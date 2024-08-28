Триста целей за два контракта: оператор БПЛА "Биркин" об экономике войны и реальной силе беспилотников - 28.08.2024 Украина.ру
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Триста целей за два контракта: оператор БПЛА "Биркин" об экономике войны и реальной силе беспилотников
Триста целей за два контракта: оператор БПЛА "Биркин" об экономике войны и реальной силе беспилотников - 28.08.2024 Украина.ру
Триста целей за два контракта: оператор БПЛА "Биркин" об экономике войны и реальной силе беспилотников
Командир расчёта БПЛА с позывным "Биркин" из подразделения БАРС-11 в эфире Украина.ру рассказал о различных нюансах работы беспилотной авиации на фронте, об... Украина.ру, 28.08.2024
2024-08-28T16:19
2024-08-28T16:19
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сво
бпла
беспилотники
минобороны рф
всу
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Командир расчёта БПЛА с позывным "Биркин" из подразделения БАРС-11 в эфире Украина.ру рассказал о различных нюансах работы беспилотной авиации на фронте, об экономике современной войны и о проблемах, которые испытывает беспилотная авиация России: 00:22 – О результативности работы оператора беспилотников; 09:05 – о производстве дронов в России; 12:03 – о технических проблемах с поставками БПЛА; 13:55 – История появления позывного "Биркин".
россия
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россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сво, бпла, беспилотники, минобороны рф, всу, дроны, авиация, видео
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СВО, БПЛА, беспилотники, Минобороны РФ, ВСУ, дроны, авиация

Триста целей за два контракта: оператор БПЛА "Биркин" об экономике войны и реальной силе беспилотников

16:19 28.08.2024
 
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Командир расчёта БПЛА с позывным "Биркин" из подразделения БАРС-11 в эфире Украина.ру рассказал о различных нюансах работы беспилотной авиации на фронте, об экономике современной войны и о проблемах, которые испытывает беспилотная авиация России:
00:22 – О результативности работы оператора беспилотников;
09:05 – о производстве дронов в России;
12:03 – о технических проблемах с поставками БПЛА;
13:55 – История появления позывного "Биркин".
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСВОБПЛАбеспилотникиМинобороны РФВСУдроныавиация
 
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