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Триста целей за два контракта: оператор БПЛА "Биркин" об экономике войны и реальной силе беспилотников

Триста целей за два контракта: оператор БПЛА "Биркин" об экономике войны и реальной силе беспилотников - 28.08.2024 Украина.ру

Триста целей за два контракта: оператор БПЛА "Биркин" об экономике войны и реальной силе беспилотников

Командир расчёта БПЛА с позывным "Биркин" из подразделения БАРС-11 в эфире Украина.ру рассказал о различных нюансах работы беспилотной авиации на фронте, об... Украина.ру, 28.08.2024

2024-08-28T16:19

2024-08-28T16:19

2024-08-28T16:19

россия

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Командир расчёта БПЛА с позывным "Биркин" из подразделения БАРС-11 в эфире Украина.ру рассказал о различных нюансах работы беспилотной авиации на фронте, об экономике современной войны и о проблемах, которые испытывает беспилотная авиация России: 00:22 – О результативности работы оператора беспилотников; 09:05 – о производстве дронов в России; 12:03 – о технических проблемах с поставками БПЛА; 13:55 – История появления позывного "Биркин".

россия

украина

донецкая народная республика

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сво, бпла, беспилотники, минобороны рф, всу, дроны, авиация, видео