На тот свет всей семьей: боевик "Правого сектора"* "Иранка" ликвидирована вслед за мужем - 28.08.2024 Украина.ру
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На тот свет всей семьей: боевик "Правого сектора"* "Иранка" ликвидирована вслед за мужем
На тот свет всей семьей: боевик "Правого сектора"* "Иранка" ликвидирована вслед за мужем - 28.08.2024 Украина.ру
На тот свет всей семьей: боевик "Правого сектора"* "Иранка" ликвидирована вслед за мужем
Российские военные уничтожили в зоне спецоперации идейного боевика “Правого сектора”* с позывным "Иранка" Наталью Кузнецову. Этот факт подтвердили в "Правом секторе"*
2024-08-28T16:19
2024-08-28T16:19
новости
сво
ликвидация
боевики
нацисты
правый сектор
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"Иранка" - уроженка Кировоградской области, но долгое время жила в Чернигове, где возглавляла местное отделение "Правого сектора"* после участия в Евромайдане. До 2022 года она работала юристом и помогала этой террористической организации на волонтерских началах, а два года назад вступила в ряды 67-й механизированной бригады ВСУ.В марте 2023 года Кузнецова получила орден из рук Владимира Зеленского, а на днях, в возрасте 31 года, была уничтожена на поле боя.Решение пойти на фронт Кузнецова приняла после того, как в бою под Артемовском (Бахмутом) был уничтожен ее муж Виктор Панаско по кличке "Иранец". Этот человек был известен как "легендарный бандеровец": он состоял во Всеукраинской организации "Тризуб" имени Степана Бандеры** и был одним из командиров черниговского отряда "Правого сектора".В 2019-м Панаско убил человека и получил 15 лет тюрьмы. Однако в феврале 2022 года нацист был освобожден из тюрьмы по президентской амнистии и отправился на фронт. В мае 2022-го Панаско ликвидировали.Это не первая идейная нацистка, ликвидированная в зоне СВО. Новости об уничтожении женщин, вступивших в ряды ВСУ стали появляться в информационном пространстве все чаще. Вот лишь некоторые из них:Планировала пойти на Белгород: экс-стилист Зеленского, воевавшая за ВСУ, скончалась от инфарктаЖелала русскоговорящим смерти: в Волчанске "выдернута" "Чека""Катрин" из академии МВД: в зоне СВО ликвидирована украинская снайпершаВ гроб в белом платье: украинскую националистку ликвидировали накануне свадьбы*Запрещенная в РФ террористическая организация**Запрещенная в РФ экстремистская организация
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новости, сво, ликвидация, боевики, нацисты, правый сектор
Новости, СВО, ликвидация, Боевики, нацисты, Правый сектор

На тот свет всей семьей: боевик "Правого сектора"* "Иранка" ликвидирована вслед за мужем

16:19 28.08.2024
 
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Российские военные уничтожили в зоне спецоперации идейного боевика “Правого сектора”* с позывным "Иранка" Наталью Кузнецову. Этот факт подтвердили в "Правом секторе"*
"Иранка" - уроженка Кировоградской области, но долгое время жила в Чернигове, где возглавляла местное отделение "Правого сектора"* после участия в Евромайдане. До 2022 года она работала юристом и помогала этой террористической организации на волонтерских началах, а два года назад вступила в ряды 67-й механизированной бригады ВСУ.
В марте 2023 года Кузнецова получила орден из рук Владимира Зеленского, а на днях, в возрасте 31 года, была уничтожена на поле боя.
Решение пойти на фронт Кузнецова приняла после того, как в бою под Артемовском (Бахмутом) был уничтожен ее муж Виктор Панаско по кличке "Иранец". Этот человек был известен как "легендарный бандеровец": он состоял во Всеукраинской организации "Тризуб" имени Степана Бандеры** и был одним из командиров черниговского отряда "Правого сектора".
В 2019-м Панаско убил человека и получил 15 лет тюрьмы. Однако в феврале 2022 года нацист был освобожден из тюрьмы по президентской амнистии и отправился на фронт. В мае 2022-го Панаско ликвидировали.
Это не первая идейная нацистка, ликвидированная в зоне СВО. Новости об уничтожении женщин, вступивших в ряды ВСУ стали появляться в информационном пространстве все чаще. Вот лишь некоторые из них:
Планировала пойти на Белгород: экс-стилист Зеленского, воевавшая за ВСУ, скончалась от инфаркта
Желала русскоговорящим смерти: в Волчанске "выдернута" "Чека"
"Катрин" из академии МВД: в зоне СВО ликвидирована украинская снайперша
В гроб в белом платье: украинскую националистку ликвидировали накануне свадьбы
*Запрещенная в РФ террористическая организация
**Запрещенная в РФ экстремистская организация
 
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16:19Триста целей за два контракта: оператор БПЛА "Биркин" об экономике войны и реальной силе беспилотников
16:19На тот свет всей семьей: боевик "Правого сектора"* "Иранка" ликвидирована вслед за мужем
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