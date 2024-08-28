Британский премьер странно ответил на вопрос о том, почему Storm Shadow не летят в Россию - 28.08.2024 Украина.ру
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Британский премьер странно ответил на вопрос о том, почему Storm Shadow не летят в Россию
Британский премьер странно ответил на вопрос о том, почему Storm Shadow не летят в Россию - 28.08.2024 Украина.ру
Британский премьер странно ответил на вопрос о том, почему Storm Shadow не летят в Россию
Правда ли, что использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России Киеву мешает Вашингтон? Довольно неоднозначный ответ на этот вопрос 28 августа на пресс-конференции в Берлине дал премьер-министр Великобритании Кир Стармер
2024-08-28T15:47
2024-08-28T15:47
новости
россия
storm shadow
британия
сша
ракеты
удары
премьер
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Накануне вечером газета The Telegraph сообщила, что Лондон поддержал использование Украиной ракет Storm Shadow по России, однако никаких публичных заявлений по этому поводу сделано не будет из-за опасений, что это спровоцирует скандал с США.Владимир Зеленский многократно просил у "большого брата" благословение на удары западных оружием по территории России, и многие европейские политики поддерживали его в этом. Однако, как известно СМИ, в Белом доме эту идею не разделяют, опасаясь усугубления ситуации.Между тем, на той же пресс-конференции в Берлине Стармер объявил, что Лондон не планирует менять принципы военной поддержки Украины. Иными словами, Британия планирует и дальше действовать по схеме " помогать Киеву столько, сколько потребуется".Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. В частности, тогда глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.Параллельно группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".Чуть раньше американское издание Politico написало, что украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.Киев требует от Байдена разрешение бить по РФ. Тот против, но не совсем - PoliticoИнтересно, что еще в апреле Байден подписал закон о выделении очередного военного "пакета" Украине, в который вошли, например, американские оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 километров.Примерно в то же время американское издание Politico писало о том, что ракеты были переданы еще в марте, после чего ВСУ уже использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории.В конце мая, а именно 29 числа, Байден публично пообещал, что американское оружие только для "суверенной украинской территории". А уже на следующий день американская газета The Washington Post сообщила о том, что Вашингтон принял решение разрешить ВСУ сбивать поставленными США системами ПВО цели в небе над "историческими" территориями РФ.Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.
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новости, россия, storm shadow , британия, сша, ракеты, удары, премьер
Новости, Россия, Storm Shadow , Британия, США, ракеты, удары, премьер

Британский премьер странно ответил на вопрос о том, почему Storm Shadow не летят в Россию

15:47 28.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Правда ли, что использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России Киеву мешает Вашингтон? Довольно неоднозначный ответ на этот вопрос 28 августа на пресс-конференции в Берлине дал премьер-министр Великобритании Кир Стармер
"Я не собираюсь вдаваться в тактические вопросы о применении оружия по вполне понятным причинам, но никаких новых решений принято не было", - сказал он.
Накануне вечером газета The Telegraph сообщила, что Лондон поддержал использование Украиной ракет Storm Shadow по России, однако никаких публичных заявлений по этому поводу сделано не будет из-за опасений, что это спровоцирует скандал с США.
Владимир Зеленский многократно просил у "большого брата" благословение на удары западных оружием по территории России, и многие европейские политики поддерживали его в этом. Однако, как известно СМИ, в Белом доме эту идею не разделяют, опасаясь усугубления ситуации.
Между тем, на той же пресс-конференции в Берлине Стармер объявил, что Лондон не планирует менять принципы военной поддержки Украины. Иными словами, Британия планирует и дальше действовать по схеме " помогать Киеву столько, сколько потребуется".
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
12 августа, 04:30
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Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. В частности, тогда глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.
Параллельно группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Чуть раньше американское издание Politico написало, что украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.
Киев требует от Байдена разрешение бить по РФ. Тот против, но не совсем - Politico
Интересно, что еще в апреле Байден подписал закон о выделении очередного военного "пакета" Украине, в который вошли, например, американские оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 километров.
Примерно в то же время американское издание Politico писало о том, что ракеты были переданы еще в марте, после чего ВСУ уже использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории.
В конце мая, а именно 29 числа, Байден публично пообещал, что американское оружие только для "суверенной украинской территории". А уже на следующий день американская газета The Washington Post сообщила о том, что Вашингтон принял решение разрешить ВСУ сбивать поставленными США системами ПВО цели в небе над "историческими" территориями РФ.
Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.
© Russia Today
- РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Russia Today
Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.
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13 мая, 06:00
Аналитик ФСО: Киеву передали, что за Storm Shadow и SCALP последует раскинжаливание БанковойПосле сообщений о том, что Франция отправляет на Украину своих военных, а британцы намерены разрешить Киеву бить по России из своего оружия, в МИД РФ были вызваны послы этих стран. Там они получили сообщение для Банковой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
 
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