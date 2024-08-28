https://ukraina.ru/20240828/1057090975.html

Медведчук предрек Зеленскому судьбу Гитлера и призвал спасти украинцев

Медведчук предрек Зеленскому судьбу Гитлера и призвал спасти украинцев - 28.08.2024 Украина.ру

Медведчук предрек Зеленскому судьбу Гитлера и призвал спасти украинцев

Вторжением в Курскую область Владимир Зеленский подписал приговор украинской государственности, считает председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук

2024-08-28T14:41

2024-08-28T14:41

2024-08-28T14:41

новости

виктор медведчук

украина

владимир зеленский

украинцы

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Если раньше были шансы сохранить Украину с территориальными потерями, но без раздела, то теперь это невозможно. Об этом в своей новой статье "Украина Зеленского, как террористическое государство, обречена на уничтожение" написал председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Вторжение ВСУ в Курскую область стало неожиданностью для Вашингтона, создав большую проблему лично для Джо Байдена. Президент США понимает, что это – активное втягивание США в конфликт с Россией, пишет Медведчук.При этом надеяться на преемницу Байдена - Камалу Харрис - Зеленскому тоже не приходится, уверен председатель "Другой Украины". Ведь не просто так, подчеркнул он в своей статье, британский таблоид The Telegraph уже назвал ее "убийцей Украины".Медведчук уверен, что Вашингтон в этой ситуации обелит Байдена, представив его обманутым добряком, а вот Зеленского ждет судьба Гитлера. Вот только пока за его поступки платит своими жизнями украинский народ."Зеленский загнал Украину между молотом и наковальней, и вывести ее из этого положения уже не представляется возможным. В этой ситуации необходимо спасать украинский народ, поскольку политика Зеленского – это уничтожение украинцев в огне войны, в которой ни он, ни его клика погибать не собираются", - резюмировал Медведчук в своей статье Украина Зеленского, как террористическое государство, обречена на уничтожение.

https://ukraina.ru/20240815/1056883657.html

https://ukraina.ru/20240423/1054665928.html

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новости, виктор медведчук, украина, владимир зеленский, украинцы