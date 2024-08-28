Медведчук предрек Зеленскому судьбу Гитлера и призвал спасти украинцев - 28.08.2024 Украина.ру
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Медведчук предрек Зеленскому судьбу Гитлера и призвал спасти украинцев
Медведчук предрек Зеленскому судьбу Гитлера и призвал спасти украинцев - 28.08.2024 Украина.ру
Медведчук предрек Зеленскому судьбу Гитлера и призвал спасти украинцев
Вторжением в Курскую область Владимир Зеленский подписал приговор украинской государственности, считает председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
2024-08-28T14:41
2024-08-28T14:41
новости
виктор медведчук
украина
владимир зеленский
украинцы
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Если раньше были шансы сохранить Украину с территориальными потерями, но без раздела, то теперь это невозможно. Об этом в своей новой статье "Украина Зеленского, как террористическое государство, обречена на уничтожение" написал председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Вторжение ВСУ в Курскую область стало неожиданностью для Вашингтона, создав большую проблему лично для Джо Байдена. Президент США понимает, что это – активное втягивание США в конфликт с Россией, пишет Медведчук.При этом надеяться на преемницу Байдена - Камалу Харрис - Зеленскому тоже не приходится, уверен председатель "Другой Украины". Ведь не просто так, подчеркнул он в своей статье, британский таблоид The Telegraph уже назвал ее "убийцей Украины".Медведчук уверен, что Вашингтон в этой ситуации обелит Байдена, представив его обманутым добряком, а вот Зеленского ждет судьба Гитлера. Вот только пока за его поступки платит своими жизнями украинский народ."Зеленский загнал Украину между молотом и наковальней, и вывести ее из этого положения уже не представляется возможным. В этой ситуации необходимо спасать украинский народ, поскольку политика Зеленского – это уничтожение украинцев в огне войны, в которой ни он, ни его клика погибать не собираются", - резюмировал Медведчук в своей статье Украина Зеленского, как террористическое государство, обречена на уничтожение.
https://ukraina.ru/20240815/1056883657.html
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новости, виктор медведчук, украина, владимир зеленский, украинцы
Новости, Виктор Медведчук, Украина, Владимир Зеленский, украинцы

Медведчук предрек Зеленскому судьбу Гитлера и призвал спасти украинцев

14:41 28.08.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Вторжением в Курскую область Владимир Зеленский подписал приговор украинской государственности, считает председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Если раньше были шансы сохранить Украину с территориальными потерями, но без раздела, то теперь это невозможно. Об этом в своей новой статье "Украина Зеленского, как террористическое государство, обречена на уничтожение" написал председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Вторжение ВСУ в Курскую область стало неожиданностью для Вашингтона, создав большую проблему лично для Джо Байдена. Президент США понимает, что это – активное втягивание США в конфликт с Россией, пишет Медведчук.
"Ведь одно дело помогать Украине вернуться в границы 1991 года, а другое – спонсировать вторжение в Россию. Байден явно заигрался в "разумные инвестиции", как он называл поддержку Зеленского, и все это помогло ему сойти с президентской дистанции в самый неподходящий момент. Впрочем, "дедушке все равно", на что явно рассчитывал Зеленский, но он никак не рассчитывал, что время Байдена так быстро подойдет к концу", - считает Медведчук.
При этом надеяться на преемницу Байдена - Камалу Харрис - Зеленскому тоже не приходится, уверен председатель "Другой Украины". Ведь не просто так, подчеркнул он в своей статье, британский таблоид The Telegraph уже назвал ее "убийцей Украины".
15 августа, 20:27
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Медведчук уверен, что Вашингтон в этой ситуации обелит Байдена, представив его обманутым добряком, а вот Зеленского ждет судьба Гитлера. Вот только пока за его поступки платит своими жизнями украинский народ.
"Зеленский загнал Украину между молотом и наковальней, и вывести ее из этого положения уже не представляется возможным. В этой ситуации необходимо спасать украинский народ, поскольку политика Зеленского – это уничтожение украинцев в огне войны, в которой ни он, ни его клика погибать не собираются", - резюмировал Медведчук в своей статье Украина Зеленского, как террористическое государство, обречена на уничтожение.
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 10:56
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НовостиВиктор МедведчукУкраинаВладимир Зеленскийукраинцы
 
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14:52Зеленский теряет лицо: о чем говорит президентская пресс-конференция
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