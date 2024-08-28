https://ukraina.ru/20240828/1057089134.html
Открыли путь на Мирноград: российские военные освободили Камышевку
Открыли путь на Мирноград: российские военные освободили Камышевку - 28.08.2024 Украина.ру
Открыли путь на Мирноград: российские военные освободили Камышевку
ВС РФ освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 августа сообщило российское Министерство обороны
2024-08-28T12:35
2024-08-28T12:35
2024-08-28T12:35
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освобождение
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Поселок Камышевка находится в семи километрах к югу от Прогресса и считается частью большого очеретинского плацдарма. Оттуда российсим силам открывается путь для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.Также известно, что за минувшие сутки авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удар по лагерю иностранных наемников, поразили расположения личного состава и техники ВСУ в 148 районах. Тем временем российская система ПВО сбила две французские управляемые авиабомбы Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и 49 вражеских беспилотников.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
https://ukraina.ru/20240828/1057088133.html
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новости, донецкая народная республика, россия, вс рф, освобождение, населенный пункт
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, ВС РФ, освобождение, населенный пункт
Открыли путь на Мирноград: российские военные освободили Камышевку
ВС РФ освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 августа сообщило российское Министерство обороны
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке ведомства.
Поселок Камышевка находится в семи километрах к югу от Прогресса и считается частью большого очеретинского плацдарма. Оттуда российсим силам открывается путь для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.
Также известно, что за минувшие сутки авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удар по лагерю иностранных наемников, поразили расположения личного состава и техники ВСУ в 148 районах. Тем временем российская система ПВО сбила две французские управляемые авиабомбы Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и 49 вражеских беспилотников.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.