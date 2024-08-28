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Открыли путь на Мирноград: российские военные освободили Камышевку

Открыли путь на Мирноград: российские военные освободили Камышевку - 28.08.2024 Украина.ру

Открыли путь на Мирноград: российские военные освободили Камышевку

ВС РФ освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 августа сообщило российское Министерство обороны

2024-08-28T12:35

2024-08-28T12:35

2024-08-28T12:35

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Поселок Камышевка находится в семи километрах к югу от Прогресса и считается частью большого очеретинского плацдарма. Оттуда российсим силам открывается путь для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.Также известно, что за минувшие сутки авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удар по лагерю иностранных наемников, поразили расположения личного состава и техники ВСУ в 148 районах. Тем временем российская система ПВО сбила две французские управляемые авиабомбы Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и 49 вражеских беспилотников.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

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новости, донецкая народная республика, россия, вс рф, освобождение, населенный пункт