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Превратить Телеграм в "Голос Америки": Корнилов об аресте Дурова, гостайне и возмездии за Курск
Превратить Телеграм в "Голос Америки": Корнилов об аресте Дурова, гостайне и возмездии за Курск - 28.08.2024 Украина.ру
Превратить Телеграм в "Голос Америки": Корнилов об аресте Дурова, гостайне и возмездии за Курск
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов прокомментировал арест Павла Дурова и его влияние на дальнейшую судьбу мессенджера Телеграм, высказался по ситуации на фронте и оценил последствия действий Зеленского по запрету канонической Украинской православной церкви
2024-08-28T11:59
2024-08-28T11:59
2024-08-28T12:30
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00:40 – роль США в аресте Павла Дурова;06:26 – российских чиновников обязали удалить переписку в Телеграм: а что остальные пользователи?09:00 – удары ВС РФ по украинской инфраструктуре и энергетике; 13:18 – самая тяжёлая зима для Украины;16:13 – ситуация в Курской области: а были ли красные линии Вашингтона?19:28 – продвижение наших войск в Донбассе и истерика на Западе;23:26 – попытки вторжения ВСУ в Белгородскую область;25:27 – запрет канонической УПЦ: конец православия на Украине и новые гонения на православных.* в ходе беседы упоминается соцсеть Facebook, принадлежащая компании META, признанной в России экстремистской.
https://ukraina.ru/20240828/1057087250.html
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новости, россия, корнилов, украина.ру, курск, павел дуров, телеграм-каналы, арест, тайна
Новости, Россия, Корнилов, Украина.ру, Курск, Павел Дуров, телеграм-каналы, арест, тайна
Превратить Телеграм в "Голос Америки": Корнилов об аресте Дурова, гостайне и возмездии за Курск
11:59 28.08.2024 (обновлено: 12:30 28.08.2024)
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов прокомментировал арест Павла Дурова и его влияние на дальнейшую судьбу мессенджера Телеграм, высказался по ситуации на фронте и оценил последствия действий Зеленского по запрету канонической Украинской православной церкви
00:40 – роль США в аресте Павла Дурова;
06:26 – российских чиновников обязали удалить переписку в Телеграм: а что остальные пользователи?
09:00 – удары ВС РФ по украинской инфраструктуре и энергетике; 13:18 – самая тяжёлая зима для Украины;
16:13 – ситуация в Курской области: а были ли красные линии Вашингтона?
19:28 – продвижение наших войск в Донбассе и истерика на Западе;
23:26 – попытки вторжения ВСУ в Белгородскую область;
25:27 – запрет канонической УПЦ: конец православия на Украине и новые гонения на православных.
* в ходе беседы упоминается соцсеть Facebook, принадлежащая компании META, признанной в России экстремистской.