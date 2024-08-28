https://ukraina.ru/20240828/1057088719.html

Превратить Телеграм в "Голос Америки": Корнилов об аресте Дурова, гостайне и возмездии за Курск

Превратить Телеграм в "Голос Америки": Корнилов об аресте Дурова, гостайне и возмездии за Курск - 28.08.2024 Украина.ру

Превратить Телеграм в "Голос Америки": Корнилов об аресте Дурова, гостайне и возмездии за Курск

Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов прокомментировал арест Павла Дурова и его влияние на дальнейшую судьбу мессенджера Телеграм, высказался по ситуации на фронте и оценил последствия действий Зеленского по запрету канонической Украинской православной церкви

2024-08-28T11:59

2024-08-28T11:59

2024-08-28T12:30

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00:40 – роль США в аресте Павла Дурова;06:26 – российских чиновников обязали удалить переписку в Телеграм: а что остальные пользователи?09:00 – удары ВС РФ по украинской инфраструктуре и энергетике; 13:18 – самая тяжёлая зима для Украины;16:13 – ситуация в Курской области: а были ли красные линии Вашингтона?19:28 – продвижение наших войск в Донбассе и истерика на Западе;23:26 – попытки вторжения ВСУ в Белгородскую область;25:27 – запрет канонической УПЦ: конец православия на Украине и новые гонения на православных.* в ходе беседы упоминается соцсеть Facebook, принадлежащая компании META, признанной в России экстремистской.

https://ukraina.ru/20240828/1057087250.html

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новости, россия, корнилов, украина.ру, курск, павел дуров, телеграм-каналы, арест, тайна