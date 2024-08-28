За счет бюджета: депутат ГД РФ попросила курян остаться - 28.08.2024 Украина.ру
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За счет бюджета: депутат ГД РФ попросила курян остаться
За счет бюджета: депутат ГД РФ попросила курян остаться - 28.08.2024 Украина.ру
За счет бюджета: депутат ГД РФ попросила курян остаться
Депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко призвала жителей Курской области, оставшихся без жилья, использовать полученную от государства помощь на строительство жилья в своем регионе. Об этом она сказала в выпуске подкаста "Законный вопрос" на Дума ТВ.
2024-08-28T12:17
2024-08-28T12:17
новости
курская область
россия
госдума
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Харченко отметила, что по состоянию на 22 августа жителям региона уже выдано 206 сертификатов на покупку или строительство жилья. Еще около двух тысяч семей должны получить этот документ в ближайшее время.На решение жилищного вопроса курян правительство выделило 1,8 млрд рублей, еще 100 млн добавил региональный бюджет, добавила она.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По последним данным российского Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.В среду, 28 августа, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем Телеграм-канале сообщил о ситуации в Курской области."Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - сказал он.
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новости, курская область, россия, госдума, депутат
Новости, Курская область, Россия, Госдума, депутат

За счет бюджета: депутат ГД РФ попросила курян остаться

12:17 28.08.2024
 
© Дума ТВ
© Дума ТВ
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Депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко призвала жителей Курской области, оставшихся без жилья, использовать полученную от государства помощь на строительство жилья в своем регионе. Об этом она сказала в выпуске подкаста "Законный вопрос" на Дума ТВ.
Харченко отметила, что по состоянию на 22 августа жителям региона уже выдано 206 сертификатов на покупку или строительство жилья. Еще около двух тысяч семей должны получить этот документ в ближайшее время.

"Я, понимаю, что многие люди хотят уехать навсегда из Курской области. Для меня, как для патриота, как для курянки в четвертом поколении, важно, чтобы земля курская прирастала детьми, молодежью. Нельзя ставить под угрозу демографическую политику региона, и я двумя руками голосую за то, чтобы наши земляки покупали и строили на жилищные сертификаты именно в Курской области", - заявила депутат.

На решение жилищного вопроса курян правительство выделило 1,8 млрд рублей, еще 100 млн добавил региональный бюджет, добавила она.
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По последним данным российского Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
В среду, 28 августа, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем Телеграм-канале сообщил о ситуации в Курской области.
"Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - сказал он.
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