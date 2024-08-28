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За счет бюджета: депутат ГД РФ попросила курян остаться

За счет бюджета: депутат ГД РФ попросила курян остаться - 28.08.2024 Украина.ру

За счет бюджета: депутат ГД РФ попросила курян остаться

Депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко призвала жителей Курской области, оставшихся без жилья, использовать полученную от государства помощь на строительство жилья в своем регионе. Об этом она сказала в выпуске подкаста "Законный вопрос" на Дума ТВ.

2024-08-28T12:17

2024-08-28T12:17

2024-08-28T12:17

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Харченко отметила, что по состоянию на 22 августа жителям региона уже выдано 206 сертификатов на покупку или строительство жилья. Еще около двух тысяч семей должны получить этот документ в ближайшее время.На решение жилищного вопроса курян правительство выделило 1,8 млрд рублей, еще 100 млн добавил региональный бюджет, добавила она.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По последним данным российского Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.В среду, 28 августа, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем Телеграм-канале сообщил о ситуации в Курской области."Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - сказал он.

https://ukraina.ru/20240825/1056992100.html

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новости, курская область, россия, госдума, депутат