https://ukraina.ru/20240828/1057087558.html

Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов

Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов - 28.08.2024 Украина.ру

Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов

Сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из Следственного комитета и МВД предотвратила серию терактов в Ингушетии. В Назрани и селе Кантышево задержаны шестеро местных жителей, состоявших в запрещенной в РФ международной террористической организации. Об этом 28 августа сообщили в ФСБ

2024-08-28T11:02

2024-08-28T11:02

2024-08-28T11:02

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Следствию известно, что злоумышленники готовили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также готовили взрыв в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.У задержанных нашли электронные носители с инструкциями по сборке взрывных и зажигательных устройств, огнестрельное оружие, одно готовое взрывное устройство, а также компоненты для изготовления еще нескольких.Известно также, что террористы имеют российское гражданство.В минувшую пятницу четверо заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Прежде, чем они были уничтожены снайперами, террористы успели расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН погибли, еще четверых ранили.В марте несколько уроженцев Таджикистана устроили теракт в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.В середине августа в Национальном антитеррористическом комитете в середине августа сообщили, что с начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали граждане РФ, завербованные на Украине.

https://ukraina.ru/20240823/1057014664.html

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новости, россия, фсб, следственный комитет, мвд, задержание, террорист