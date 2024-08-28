Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов - 28.08.2024 Украина.ру
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Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов
Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов - 28.08.2024 Украина.ру
Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов
Сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из Следственного комитета и МВД предотвратила серию терактов в Ингушетии. В Назрани и селе Кантышево задержаны шестеро местных жителей, состоявших в запрещенной в РФ международной террористической организации. Об этом 28 августа сообщили в ФСБ
2024-08-28T11:02
2024-08-28T11:02
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россия
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задержание
террорист
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Следствию известно, что злоумышленники готовили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также готовили взрыв в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.У задержанных нашли электронные носители с инструкциями по сборке взрывных и зажигательных устройств, огнестрельное оружие, одно готовое взрывное устройство, а также компоненты для изготовления еще нескольких.Известно также, что террористы имеют российское гражданство.В минувшую пятницу четверо заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Прежде, чем они были уничтожены снайперами, террористы успели расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН погибли, еще четверых ранили.В марте несколько уроженцев Таджикистана устроили теракт в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.В середине августа в Национальном антитеррористическом комитете в середине августа сообщили, что с начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали граждане РФ, завербованные на Украине.
https://ukraina.ru/20240823/1057014664.html
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новости, россия, фсб, следственный комитет, мвд, задержание, террорист
Новости, Россия, ФСБ, Следственный комитет, МВД, задержание, террорист

Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов

11:02 28.08.2024
 
© РИА Новости
© РИА Новости
Читать в
Сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из Следственного комитета и МВД предотвратила серию терактов в Ингушетии. В Назрани и селе Кантышево задержаны шестеро местных жителей, состоявших в запрещенной в РФ международной террористической организации. Об этом 28 августа сообщили в ФСБ
Следствию известно, что злоумышленники готовили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также готовили взрыв в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.
У задержанных нашли электронные носители с инструкциями по сборке взрывных и зажигательных устройств, огнестрельное оружие, одно готовое взрывное устройство, а также компоненты для изготовления еще нескольких.
Известно также, что террористы имеют российское гражданство.
В минувшую пятницу четверо заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Прежде, чем они были уничтожены снайперами, террористы успели расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН погибли, еще четверых ранили.
- РИА Новости, 1920, 23.08.2024
23 августа, 13:57
Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвыЗаключенные захватили несколько человек в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Об этом 23 августа сообщает телеграм-канал Baza
В марте несколько уроженцев Таджикистана устроили теракт в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.
Рейд Федеральной миграционной службы на рынках Челябинска - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
12 июня, 07:28
Крокус-2, 3..? Украинские спецслужбы вербуют террористов из числа мигрантов из Средней АзииУкраинские спецслужбы готовят новые теракты и диверсии на территории России. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета 11 июня заявил директор ФСБ Александр Бортников. Отдельное направление работы киевского режима – вербовка исполнителей в среде трудовых мигрантов
В середине августа в Национальном антитеррористическом комитете в середине августа сообщили, что с начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали граждане РФ, завербованные на Украине.
 
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Заголовок открываемого материала
11:02Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов
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