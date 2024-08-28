https://ukraina.ru/20240828/1057087558.html
Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов
Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов - 28.08.2024 Украина.ру
Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов
Сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из Следственного комитета и МВД предотвратила серию терактов в Ингушетии. В Назрани и селе Кантышево задержаны шестеро местных жителей, состоявших в запрещенной в РФ международной террористической организации. Об этом 28 августа сообщили в ФСБ
2024-08-28T11:02
2024-08-28T11:02
2024-08-28T11:02
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мвд
задержание
террорист
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Следствию известно, что злоумышленники готовили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также готовили взрыв в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.У задержанных нашли электронные носители с инструкциями по сборке взрывных и зажигательных устройств, огнестрельное оружие, одно готовое взрывное устройство, а также компоненты для изготовления еще нескольких.Известно также, что террористы имеют российское гражданство.В минувшую пятницу четверо заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Прежде, чем они были уничтожены снайперами, террористы успели расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН погибли, еще четверых ранили.В марте несколько уроженцев Таджикистана устроили теракт в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.В середине августа в Национальном антитеррористическом комитете в середине августа сообщили, что с начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали граждане РФ, завербованные на Украине.
https://ukraina.ru/20240823/1057014664.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, фсб, следственный комитет, мвд, задержание, террорист
Новости, Россия, ФСБ, Следственный комитет, МВД, задержание, террорист
Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов
Сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из Следственного комитета и МВД предотвратила серию терактов в Ингушетии. В Назрани и селе Кантышево задержаны шестеро местных жителей, состоявших в запрещенной в РФ международной террористической организации. Об этом 28 августа сообщили в ФСБ
Следствию известно, что злоумышленники готовили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также готовили взрыв в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.
У задержанных нашли электронные носители с инструкциями по сборке взрывных и зажигательных устройств, огнестрельное оружие, одно готовое взрывное устройство, а также компоненты для изготовления еще нескольких.
Известно также, что террористы имеют российское гражданство.
В минувшую пятницу четверо заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Прежде, чем они были уничтожены снайперами, террористы успели расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН погибли, еще четверых ранили.
В марте несколько уроженцев Таджикистана устроили теракт в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.
В середине августа в Национальном антитеррористическом комитете в середине августа сообщили, что с начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали граждане РФ, завербованные на Украине.