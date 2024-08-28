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Империя переходит в наступление: победа Миниха под Ставучанами и Хотином

Империя переходит в наступление: победа Миниха под Ставучанами и Хотином - 27.08.2024 Украина.ру

Империя переходит в наступление: победа Миниха под Ставучанами и Хотином

Русско-турецкая война 1735-1739 годов всегда оставалась в тени петровского провала на Пруте и блистательных побед екатерининской эпохи. Вероятно, это связано с тем, что она пришлась на период в истории России, который знаменитый русский историк В.О. Ключевский назвал "эпохой дворцовых переворотов"

2024-08-28T16:00

2024-08-28T16:00

2024-08-27T15:41

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После воцарения в 1730 году императрицы Анны Иоанновны, племянницы Петра I, должность президента военной коллегии занял фельдмаршал Бурхард Христофор фон Миних. Этот военный инженер, успевший в рядах армий принца Евгения Савойского поучаствовать в войне за испанское наследство, с 1721 года находился на русской службе и был высоко оценён Петром за работу над гидротехническими сооружениями Северной столицы. При Екатерине I он занял пост генерал-губернатора Ингерманландии, Карелии и Финляндии.Став во главе военного ведомства Миних принялся за реформирование армии. За образец для подражания он принял австрийскую военную систему.Отдельное внимание Миних уделял обороне южных рубежей, где его стараниями были созданы Украинская оборонительная линия и прикрывавший её ландмилиционный корпус. Он же способствовал реабилитации и возвращению в Россию запорожских казаков, которые со времен Мазепы оказались в турецких владениях.Очередной острый кризис в русско-турецких отношениях, которому суждено было стать прологом новой войны, возник в 1735 году. 23 июня фельдмаршал Миних получил распоряжение вывести войска из Польши и начать осаду Азова.Войну с Турцией Россия начинала в союзе с Австрийской империей, с которой стараниями барона Остермана и принца Евгения Савойского был создан наступательный союз.В первые годы боевые действия шли по плану Миниха — был занят Азов, русские войска громили татар в Крыму, взята турецкая твердыня в Причерноморье — Очаков.Однако дальше военная машина Миниха забуксовала. Поход к Днестру, в Молдавию и Валахию не удался. Русские вынуждены были бесславно отступить. Очаков, гарнизон которого выкосила чума, был оставлен. Установить постоянный контроль над Крымом не удалось. Неважно шли дела и у австрийцев на Балканах.Уже в конце неудачной для союзников кампании 1738 года вновь заговорили о мире при посредничестве Франции. В сентябре русский посол Антиох Кантемир обсуждал в Париже его возможные условия.В ноябре австрийцы вновь настоятельно требовали присутствия в следующем году русского экспедиционного корпуса на Дунае, в противном случае они вообще грозились выйти из войны. В декабре подписанием договора между Австрией и Францией была формально завершена война за Польское наследство, и позиции двух держав еще более сблизились.Три года бесплодных боевых действий в причерноморских степях и желание поддержать союзников привели русское правительство к идее радикальной смены театра военных действий. Войска должны были пройти через Подолию и Буковину, взять самый северный турецкий форпост Хотин и вторгнуться в Молдавию с севера.Стратегический замысел, как и в предыдущем году, состоял в том, чтобы разгромить противника в решающем сражении и, таким образом, победоносно завершить эту тяжелую для России войну.К этому подталкивали и известия из Швеции, где набирали популярность реваншистские идеи. При неудачном развитии событий Россия рисковала вновь, как при Петре, вести без союзников войну на два фронта.Миних рассчитывал на девяностотысячную армию, но собрать для похода сумел лишь две трети от этого числа. Не имея возможности ни наладить постоянное надёжное снабжение через территорию Польши, ни добывать его на территории нейтральной страны, Миних был вынужден увеличить размеры и без того немалого обоза.Выяснив, что основные силы турок сосредоточены под Хотином, Миних отправил казаков к расположенным ниже по течению Днестра Могилёву-Подольскому и Сорокам, которые были преданы огню. Успешный рейд поднял боевой дух армии.Основные силы продолжили движение на запад к Збручу. На военном совете 27 июля Миних объявил о том, что переправа через Днестр будет произведена западнее Хотина, а для того чтобы заставить основные силы турок по-прежнему оставаться там, отряд под командованием Александра Румянцева должен был имитировать наступление на эту крепость.Через два дня Миних стремительным маршем подошел к Днестру, который беспрепятственно форсировали иррегулярные части, на следующий день обеспечившие прикрытие переправы основных сил. Только через несколько дней турки узнали, что русская армия уже на правом берегу Днестра, и атаковали силами татарской конницы русских фуражиров. 25 июля начал переправу своего отряда Румянцев, и все войска вновь воссоединились.27 августа 1739 года, не доходя примерно полутора десятков километров до Хотина, Миних встретил основные силы турецкой армии. Турки занимали выбранную заранее и дополнительно укреплённую позицию и превосходили русскую армию по численности почти вдвое.В центре стоял сам главнокомандующий Вели-паша, на левом фланге были янычары, которыми командовал комендант Хотина Колчак-паша (прапрадед знаменитого адмирала А.В. Колчака), а на правом — тяжёлая турецкая конница (сипахи) Генж-Али-паши. Полем боя должна была стать долина между местечками Недобоевцы и Ставучаны (Ставчаны, Стаучаны).Со всех сторон русские были окружены татарами Ислам-Гиреяи вынуждены были отбивать атаки и на марше, и став лагерем на ночлег. Позиция, в которой оказались русские войска, была неудобной, здесь ощущался недостаток воды, фуража и дров.Рано утром 28 августа отряд под командованием Густава Бирона(брата фаворита императрицы Эрнста Бирона) и Левендаля выдвинулся к правому флангу турок и начал его обстрел. Решив, что именно сюда будет нанесен главный удар, Вели-паша стянул на этот фланг основные силы. В полдень Миних двинул все войска вперед и вправо, а Бирон, наоборот, отступил со своим отрядом на соединение с остальной армией. Приняв этот маневр за отступление, Вели-Паша приказал отправить в Хотин гонца с известием о победе.Под прикрытием артиллерии, которая держала на расстоянии конницу противника, Миних начал переправу через речку Шуланец (совр. Черлена) и развернул наступление на левый фланг турок, которые, наконец, поняли его манёвр и спешно кинулись достраивать здесь свои полевые укрепления.Русская армия построилась в одно большое каре, в центр которого был поставлен обоз, и продолжала медленно наступать на левый фланг турок, отбивая их атаки.После этого турки подожгли свой лагерь и начали под прикрытием конницы покидать поле боя. Большая часть турок бежала к Бендерам и даже дальше — за Дунай, а татары — в Буджак. Хотя разгром противника был полным, назвать сражение кровопролитным нельзя: русские потеряли всего 13 убитыми и 54 ранеными, у турок было около 1000 погибших.19 августа без боя капитулировал Хотин, оставшийся практически без гарнизона. После этого русские отряды распространились по всей Молдавии, взяли Яссы, где Миних созвал "штаты", которые 5 сентября объявили о переходе княжества под русское подданство.Однако все эти успехи Миниха были перечёркнуты сепаратным выходом Австрии из войны.Еще 22 июля армия императора потерпела поражение у Гроцка, после чего турки осадили Белград. В результате был подписан мир, по которому Австрия возвращала Турции почти все свои завоевания в Сербии, Боснии и Валахии.Все эти события привели Миниха в ярость. Заключённый мир он называл "стыдным и весьма предосудительным" и всячески пытался убедить императрицу Анну в необходимости продолжения войны до победного конца.Но его аргументы не были услышаны. Россия при посредничестве де Вильнева заключила договор, по которому приобретала лишь узкую полоску земли на Правобережье Днепра вдоль границы Речи Посполитой ("Заднепровские места"), Запорожье, а также Азов с окрестностями.Уже в следующее царствование Заднепровские места будут заселены сербами, здесь будет основан Елисаветград, а уже Екатерина назовет эти земли Новороссийской губернией. Однако всё это будет впереди, а пока результаты длительной войны казались мизерными.Впрочем, результаты этой войны не измеряются только размерами территориальных приобретений. Никогда ещё русские войска не действовали в Причерноморье настолько успешно, и никогда еще им не удавалось разгромить турок в полевом сражении. Миних сумел реализовать то, о чём мечтал ещё Иван Грозный, — массированное вторжение в Крым. Приобретенный бесценный военный опыт в дальнейшем был реализован уже в войнах екатерининской эпохи.Украинская линия, созданная в ходе подготовки к войне, стала непреодолимой преградой для татарских набегов. Под её защитой началось интенсивное хозяйственное освоение южных земель России. Пожалуй, главным итогом Миниховой войны можно считать превращение чернозёмной полосы в главную житницу империи, которое позволило преодолеть кризисные явления в экономике страны, вызванные петровским перенапряжением сил.Судьба самого фельдмаршала после войны складывалась непросто. После смерти в 1740 году Анны Иоанновны он организовал свержение регента Бирона, но уже через год взошедшая на престол Елизавета Петровна отдала Миниха и Остермана под суд, который приговорил их к смертной казни, в последний момент заменённой ссылкой в Сибирь. В Пелымском остроге он провел долгих 20 лет.Из ссылки Миниха вернул Петр III, которому он остался верен во время организованного Екатериной переворота. Впрочем, императрица не ставила этого старому полководцу в вину и, после того как он принёс ей присягу, сохранила за Минихом занимаемые должности. Так, в конце своей долгой жизни он вернулся к тому, с чего начинал при Петре, — управлению гидротехническими сооружениями Петербурга.Впрочем, разменявшего девятый десяток Миниха занимали вопросы управления империей. Свое видение этой темы он изложил в специальном очерке, адресованном Екатерине. Также он убеждал императрицу продолжить борьбу с Турцией за Причерноморье и Балканы и не дожил всего лишь год до того, как эта победоносная война, наконец, началась.Военные успехи Миниха дали еще один, совершенно неожиданный, результат. Узнав о победе при Ставучанах и взятии Хотина, находящийся на учебе в Германии Михайло Ломоносов был охвачен патриотической эйфорией и написал в честь Анны Иоанновны оду."Шумит с ручьями бор и дол:Победа, росская победа!Но враг, что от меча ушёл,Боится собственного следа".Это сочинение, которое произвело огромное впечатление на современников, Ломоносов отправил в Академию наук, приложив к оде исследование о новых принципах русского стихосложения. С "Оды… на взятие Хотина" принято вести отсчёт существования самостоятельной русской литературы.

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