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Что на Украине будут делать с дезертирами из ВСУ: Ищенко о новом законе

Что на Украине будут делать с дезертирами из ВСУ: Ищенко о новом законе - 26.08.2024 Украина.ру

Что на Украине будут делать с дезертирами из ВСУ: Ищенко о новом законе

Украинцы массово дезертируют с фронта, и это не "российская пропаганда". Для того, чтобы наполнить войска людьми, Верховная Рада Украины приняла закон, который... Украина.ру, 26.08.2024

2024-08-26T16:07

2024-08-26T16:07

2024-08-26T16:07

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Украинцы массово дезертируют с фронта, и это не "российская пропаганда". Для того, чтобы наполнить войска людьми, Верховная Рада Украины приняла закон, который фактически отменяет уголовную ответственность для дезертиров. Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, к чему это приведёт на самом деле.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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