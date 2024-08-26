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Что на Украине будут делать с дезертирами из ВСУ: Ищенко о новом законе
Что на Украине будут делать с дезертирами из ВСУ: Ищенко о новом законе - 26.08.2024 Украина.ру
Что на Украине будут делать с дезертирами из ВСУ: Ищенко о новом законе
Украинцы массово дезертируют с фронта, и это не "российская пропаганда". Для того, чтобы наполнить войска людьми, Верховная Рада Украины приняла закон, который... Украина.ру, 26.08.2024
2024-08-26T16:07
2024-08-26T16:07
2024-08-26T16:07
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Украинцы массово дезертируют с фронта, и это не "российская пропаганда". Для того, чтобы наполнить войска людьми, Верховная Рада Украины приняла закон, который фактически отменяет уголовную ответственность для дезертиров. Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, к чему это приведёт на самом деле.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, новости, украина, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, верховная рада, всу, потери всу, дезертирство , уголовный кодекс, мобилизация, сво, видео
Видео, Новости, Украина, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ВСУ, потери ВСУ, дезертирство , Уголовный кодекс, мобилизация, СВО