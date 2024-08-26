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Де Голль под серебристой липой. Как русские 80 лет назад Париж освобождали от немцев

Де Голль под серебристой липой. Как русские 80 лет назад Париж освобождали от немцев - 26.08.2024 Украина.ру

Де Голль под серебристой липой. Как русские 80 лет назад Париж освобождали от немцев

В это сегодня трудно поверить, но прошедшее воскресенье в Париже обошлось без парада боевых педерастов, шествия трансгендеров и небинаров, а также без имитации Тайной вечери в исполнении копрофагов и зоофилов. А ведь повод порезвиться был, да еще и какой!

2024-08-26T15:39

2024-08-26T15:39

2024-08-26T16:10

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Ровно 80 лет назад, 25 августа 1944 года, была подписана капитуляция немецкого гарнизона и Париж освобожден от немецких оккупантов. Как тут в наше непростое время не отметить полным и всеобъемлющим торжеством общечеловеческих ценностей, порожденных маниакальными бреднями политкорректности, толерантности и разгула ЛГБТ-ценностей.Но, повторяю, обошлось. То ли резервы закончились, а запал иссяк на открытии минувшей Парижской Олимпиады, когда привычный уже сатанизм оттянулся и погулял по полной. То ли силы оставили на среду, когда 28 августа откроется Паралимпиада, а значит, и бесовщины должно хватить на все время ее проведения до 8 сентября. А может, немцев, которые сейчас такие союзники, что то любовь доходит аж до поцелуев в десны, то ругань стоит до небес, не хотели дразнить и старые раны оккупантов бередить. Кто их знает этих европейцев…Однако на праздновании юбилея не обошлось без русских, и это приятно. По случаю 80-й годовщины освобождения города от оккупации силами фашистской Германии торжественная церемония с небольшим военным парадом все же в Париже прошла. С участием президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Габриэля Атталя, мэра Парижа Анн Идальго, видных деятелей культуры, включая американскую актрису Джоди Фостер. Они на площади Данфер-Рошеро в XIV округе французской столицы встречали конвой из несколько военных автомобилей времен Второй мировой войны, который символично стартовал от южного въезда в Париж Порт-д'Орлеан."Несмотря на все разногласия и противоречия, быть французом -- значит быть вместе. …В этот день, 25 августа 1944 года был провозглашен конец кошмара, длившегося 1 532 дня. Время, когда Париж был оскорблен, когда флаг со свастикой был установлен на Эйфелевой башне, как и на каждой мэрии, каждом памятнике", -- торжественно вещал Макрон, окунаясь в мелодию гимна Франции и гимна французских антифашистов "Песня партизан" (Le Chant des partisans).Эта песня еще в годы Второй мировой войны стала символом русского участия в движении французского Сопротивления. Она написана на музыку Анны Смирновой-Марли, русской певицы и поэтессы, родственницы Михаила Лермонтова, Петра Столыпина и Николая Бердяева, но, что немаловажно, с малороссийскими корнями.Ее отец Юрий Батулинский был расстрелян в 1918 году, как представитель враждебного дворянского сословия, но мать с дочерью смогли бежать из революционной России через Финляндию в Париж. Там Анна и занялась танцами, музыкой и сочинительством песен.Когда в 1940 году немцы оккупировали Париж, Анна перебралась в Лондон и там написала и спела "Песню партизан". На русском языке.Мелодия и слова так понравились деятелю французского Сопротивления Эмманюэлю д’Астье де Ла Вижери, что он заказал французский текст писателю Жозефу Кесселю и его племяннику Морису Дрюону.В таком виде песня стала настолько популярной, что превратилась в гимн французского Сопротивления и в Великобритании, где набирала обороты "Сражающаяся Франция генерала Шарля де Голля, и во Франции. После победы в войне "Песню партизан" даже предлагали сделать новым гимном Франции. Вместо "Марсельезы", дискредитированной коллаборационистским режимом Виши. А де Голль сказал певице: "Свой талант вы превратили в оружие для Франции".В 1985 году, во время празднования 40-й годовщины освобождения Франции и Парижа в знак признания значения "Песни партизан", Анна Марли была награждена Орденом Почетного легиона. И хотя авторство оригинального текста было признано за нею лишь спустя несколько лет, а лавры авторов слов снискали упомянутые Кассель и Дрюон, это ничуть не подорвало "русскость" песни. Потому и что Кассель, и Дрюон – тоже как бы русского происхождения: они родом из еврейской купеческой семьи из Оренбурга.Все торжества наблюдали оставшиеся в живых ветераны Парижского восстания и Второй бронетанковой дивизии, которая под командованием генерала Филиппа Леклерка освободила Париж, помогая восставшим парижанам. Вместе, правда, с 4-й пехотной дивизией США, которая входила в столицу Франции с другого конца.Вот ветераны и помнили, как 19 августа 1944 года Парижский комитет освобождения принял решение начать восстание. Как было построено более 600 баррикад, и бои с фашистами охватили весь город. Как вскоре восставшие пробились в центр столицы и как именно русские участники французского Сопротивления первыми заняли историческое здание российской миссии на улице Гренель.И, конечно же, помнят, как взбешенный Адольф Гитлер приказал командующему немцами в Париже Дитриху фон Хольтицу взорвать город. Но тот ослушался приказа и когда около 3:30 ночи 25 августа 1944 года был подавлен последний опорный пункт немецко-вишистской обороны у отеля "Hôtel Meurice", где располагался немецкий командный штаб, сдался в плен союзникам и подписал капитуляцию. Сложили оружие 11 800 немецких и около 4000 вишистских солдат.А капитуляцию приняли комдив Филипп Леклерк и командующий Французскими внутренними силами Анри Роль-Танги. Коммунист, кстати, которого после его смерти в сентябре 2002 года в возрасте 94 лет The New York Times назвала его "одним из самых титулованных героев французского Сопротивления".Из тогдашней газеты: Анри Роль-Танги и Филипп ЛеклеркСейчас французы стараются не вспоминать, что именно коммунисты и прочие левые сыграли решающую роль в Парижском восстании и составили его основную ударную силу. И что именно де Голль был очень недоволен, что Роль-Танги подписывал капитуляцию наряду с генералом "Сражающейся Франции" Леклерком, и с самого начала, опасаясь, что придется делиться плодами победы, принижал роль коммунистов и постарался убрать их из власти.Перед входом в Париж, зная и понимая, кто руководит восстанием, генерал даже сказал своим соратниками, что "не допустит" второй Парижской коммуны, как это случилось в 1871 году. И не допустил. Но вклад русских (Красной армии) в свою победу он, слава богу, признавал и был благодарен.Как уже известно, в 80-летний юбилей освобождения Парижа над Эйфелевой башней был поднят современный флаг Франции, чтобы ознаменовать аналогичное событие из 1944 года, когда с башни был демонтирован флаг со свастикой.А небольшие торжества прошли и по другим районам и округам Парижа. В том числе и на носящей имя города-героя на Волге площади имени Сталинградской битвы в XIX округе на севере французской столицы, где еще в 2018 году по решению парижской мэрии была открыта мемориальная доска.Там в присутствии генерала де Голля и в память об операции по освобождению французской столицы еще в 1945 году была посажена серебристая липа. А сам генерал подчеркивал, что Россия сыграла "важнейшую роль в освобождении Франции". Всего же в честь Сталинградской битвы после окончания войны были названы, кроме площади, проспект и станция метро в Париже, улицы в Тулузе, Гренобле, Ницце, других французских городах.Опытный генерал де Голль понимал еще одно обстоятельство. Париж, тогда 3-миллионный город, освободили, что называется, малой кровью. В боях за Париж за неделю с 19 по 25 августа 1944 года немцы потеряли убитыми 3200 солдат и офицеров, еще 11 800 сдались в плен. А в вооруженных формированиях режима Виши потери составили от 500 до 1000 убитыми, и около 4000 сдались.Бойцов Сопротивления погибло от 800 до 1000 человек, еще 1500 восставших было ранено Вторая бронетанковая дивизия потеряла 130 убитых и 320 раненых. В 4-й пехотной дивизии США насчитали 72 убитых и пропавших без вести и 225 раненых. Кроме того, у освободителей были уничтожены 35 танков и 117 единиц прочей техники и артиллерии, но сами они либо захватили, либо уничтожили всю артиллерию и технику немцев и вишистов.И стало это возможным еще и потому, что Гитлер не мог перебросить дополнительные войска своим на помощь и спасти Париж. Ибо в это же время на восточном фронте Красная Армия одновременно проводила четыре крупные и победные войсковые операции: на севере – Тартускую и Мадонскую силами 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов, в центре -- Львовско-Сандомирскую войсками 1-го Украинского фронта и южнее -- Ясско-Кишиневскую силами 2-го Украинского фронта. А между ними локально наступали и сковывали немцев армии 1-го и 2-го Белорусских фронтов.После освобождения Парижа правительство Виши бежало в город Зигмаринген в Германии, и остальную Францию освободили более-менее спокойно. И де Голль это понимал и ценил. Потому что именно такое развитие события и позволило Франции занять свое место за столом победителей во Второй мировой войне. Единственной из побежденных в 1940 году Гитлером.Се ля ви, как говорят французы. И очень хорошо, что они хоть так вспомнили свои победы и то, благодаря кому они стали возможны. Может, еще до чего-то полезного додумаются и довспоминаются.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, париж, франция, германия, адольф гитлер, эммануэль макрон, шарль де голль, красная армия