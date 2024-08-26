Де Голль под серебристой липой. Как русские 80 лет назад Париж освобождали от немцев - 26.08.2024 Украина.ру
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Де Голль под серебристой липой. Как русские 80 лет назад Париж освобождали от немцев
Де Голль под серебристой липой. Как русские 80 лет назад Париж освобождали от немцев - 26.08.2024 Украина.ру
Де Голль под серебристой липой. Как русские 80 лет назад Париж освобождали от немцев
В это сегодня трудно поверить, но прошедшее воскресенье в Париже обошлось без парада боевых педерастов, шествия трансгендеров и небинаров, а также без имитации Тайной вечери в исполнении копрофагов и зоофилов. А ведь повод порезвиться был, да еще и какой!
2024-08-26T15:39
2024-08-26T16:10
эксклюзив
париж
франция
германия
адольф гитлер
эммануэль макрон
шарль де голль
красная армия
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Ровно 80 лет назад, 25 августа 1944 года, была подписана капитуляция немецкого гарнизона и Париж освобожден от немецких оккупантов. Как тут в наше непростое время не отметить полным и всеобъемлющим торжеством общечеловеческих ценностей, порожденных маниакальными бреднями политкорректности, толерантности и разгула ЛГБТ-ценностей.Но, повторяю, обошлось. То ли резервы закончились, а запал иссяк на открытии минувшей Парижской Олимпиады, когда привычный уже сатанизм оттянулся и погулял по полной. То ли силы оставили на среду, когда 28 августа откроется Паралимпиада, а значит, и бесовщины должно хватить на все время ее проведения до 8 сентября. А может, немцев, которые сейчас такие союзники, что то любовь доходит аж до поцелуев в десны, то ругань стоит до небес, не хотели дразнить и старые раны оккупантов бередить. Кто их знает этих европейцев…Однако на праздновании юбилея не обошлось без русских, и это приятно. По случаю 80-й годовщины освобождения города от оккупации силами фашистской Германии торжественная церемония с небольшим военным парадом все же в Париже прошла. С участием президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Габриэля Атталя, мэра Парижа Анн Идальго, видных деятелей культуры, включая американскую актрису Джоди Фостер. Они на площади Данфер-Рошеро в XIV округе французской столицы встречали конвой из несколько военных автомобилей времен Второй мировой войны, который символично стартовал от южного въезда в Париж Порт-д'Орлеан."Несмотря на все разногласия и противоречия, быть французом -- значит быть вместе. …В этот день, 25 августа 1944 года был провозглашен конец кошмара, длившегося 1 532 дня. Время, когда Париж был оскорблен, когда флаг со свастикой был установлен на Эйфелевой башне, как и на каждой мэрии, каждом памятнике", -- торжественно вещал Макрон, окунаясь в мелодию гимна Франции и гимна французских антифашистов "Песня партизан" (Le Chant des partisans).Эта песня еще в годы Второй мировой войны стала символом русского участия в движении французского Сопротивления. Она написана на музыку Анны Смирновой-Марли, русской певицы и поэтессы, родственницы Михаила Лермонтова, Петра Столыпина и Николая Бердяева, но, что немаловажно, с малороссийскими корнями.Ее отец Юрий Батулинский был расстрелян в 1918 году, как представитель враждебного дворянского сословия, но мать с дочерью смогли бежать из революционной России через Финляндию в Париж. Там Анна и занялась танцами, музыкой и сочинительством песен.Когда в 1940 году немцы оккупировали Париж, Анна перебралась в Лондон и там написала и спела "Песню партизан". На русском языке.Мелодия и слова так понравились деятелю французского Сопротивления Эмманюэлю д’Астье де Ла Вижери, что он заказал французский текст писателю Жозефу Кесселю и его племяннику Морису Дрюону.В таком виде песня стала настолько популярной, что превратилась в гимн французского Сопротивления и в Великобритании, где набирала обороты "Сражающаяся Франция генерала Шарля де Голля, и во Франции. После победы в войне "Песню партизан" даже предлагали сделать новым гимном Франции. Вместо "Марсельезы", дискредитированной коллаборационистским режимом Виши. А де Голль сказал певице: "Свой талант вы превратили в оружие для Франции".В 1985 году, во время празднования 40-й годовщины освобождения Франции и Парижа в знак признания значения "Песни партизан", Анна Марли была награждена Орденом Почетного легиона. И хотя авторство оригинального текста было признано за нею лишь спустя несколько лет, а лавры авторов слов снискали упомянутые Кассель и Дрюон, это ничуть не подорвало "русскость" песни. Потому и что Кассель, и Дрюон – тоже как бы русского происхождения: они родом из еврейской купеческой семьи из Оренбурга.Все торжества наблюдали оставшиеся в живых ветераны Парижского восстания и Второй бронетанковой дивизии, которая под командованием генерала Филиппа Леклерка освободила Париж, помогая восставшим парижанам. Вместе, правда, с 4-й пехотной дивизией США, которая входила в столицу Франции с другого конца.Вот ветераны и помнили, как 19 августа 1944 года Парижский комитет освобождения принял решение начать восстание. Как было построено более 600 баррикад, и бои с фашистами охватили весь город. Как вскоре восставшие пробились в центр столицы и как именно русские участники французского Сопротивления первыми заняли историческое здание российской миссии на улице Гренель.И, конечно же, помнят, как взбешенный Адольф Гитлер приказал командующему немцами в Париже Дитриху фон Хольтицу взорвать город. Но тот ослушался приказа и когда около 3:30 ночи 25 августа 1944 года был подавлен последний опорный пункт немецко-вишистской обороны у отеля "Hôtel Meurice", где располагался немецкий командный штаб, сдался в плен союзникам и подписал капитуляцию. Сложили оружие 11 800 немецких и около 4000 вишистских солдат.А капитуляцию приняли комдив Филипп Леклерк и командующий Французскими внутренними силами Анри Роль-Танги. Коммунист, кстати, которого после его смерти в сентябре 2002 года в возрасте 94 лет The New York Times назвала его "одним из самых титулованных героев французского Сопротивления".Из тогдашней газеты: Анри Роль-Танги и Филипп ЛеклеркСейчас французы стараются не вспоминать, что именно коммунисты и прочие левые сыграли решающую роль в Парижском восстании и составили его основную ударную силу. И что именно де Голль был очень недоволен, что Роль-Танги подписывал капитуляцию наряду с генералом "Сражающейся Франции" Леклерком, и с самого начала, опасаясь, что придется делиться плодами победы, принижал роль коммунистов и постарался убрать их из власти.Перед входом в Париж, зная и понимая, кто руководит восстанием, генерал даже сказал своим соратниками, что "не допустит" второй Парижской коммуны, как это случилось в 1871 году. И не допустил. Но вклад русских (Красной армии) в свою победу он, слава богу, признавал и был благодарен.Как уже известно, в 80-летний юбилей освобождения Парижа над Эйфелевой башней был поднят современный флаг Франции, чтобы ознаменовать аналогичное событие из 1944 года, когда с башни был демонтирован флаг со свастикой.А небольшие торжества прошли и по другим районам и округам Парижа. В том числе и на носящей имя города-героя на Волге площади имени Сталинградской битвы в XIX округе на севере французской столицы, где еще в 2018 году по решению парижской мэрии была открыта мемориальная доска.Там в присутствии генерала де Голля и в память об операции по освобождению французской столицы еще в 1945 году была посажена серебристая липа. А сам генерал подчеркивал, что Россия сыграла "важнейшую роль в освобождении Франции". Всего же в честь Сталинградской битвы после окончания войны были названы, кроме площади, проспект и станция метро в Париже, улицы в Тулузе, Гренобле, Ницце, других французских городах.Опытный генерал де Голль понимал еще одно обстоятельство. Париж, тогда 3-миллионный город, освободили, что называется, малой кровью. В боях за Париж за неделю с 19 по 25 августа 1944 года немцы потеряли убитыми 3200 солдат и офицеров, еще 11 800 сдались в плен. А в вооруженных формированиях режима Виши потери составили от 500 до 1000 убитыми, и около 4000 сдались.Бойцов Сопротивления погибло от 800 до 1000 человек, еще 1500 восставших было ранено Вторая бронетанковая дивизия потеряла 130 убитых и 320 раненых. В 4-й пехотной дивизии США насчитали 72 убитых и пропавших без вести и 225 раненых. Кроме того, у освободителей были уничтожены 35 танков и 117 единиц прочей техники и артиллерии, но сами они либо захватили, либо уничтожили всю артиллерию и технику немцев и вишистов.И стало это возможным еще и потому, что Гитлер не мог перебросить дополнительные войска своим на помощь и спасти Париж. Ибо в это же время на восточном фронте Красная Армия одновременно проводила четыре крупные и победные войсковые операции: на севере – Тартускую и Мадонскую силами 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов, в центре -- Львовско-Сандомирскую войсками 1-го Украинского фронта и южнее -- Ясско-Кишиневскую силами 2-го Украинского фронта. А между ними локально наступали и сковывали немцев армии 1-го и 2-го Белорусских фронтов.После освобождения Парижа правительство Виши бежало в город Зигмаринген в Германии, и остальную Францию освободили более-менее спокойно. И де Голль это понимал и ценил. Потому что именно такое развитие события и позволило Франции занять свое место за столом победителей во Второй мировой войне. Единственной из побежденных в 1940 году Гитлером.Се ля ви, как говорят французы. И очень хорошо, что они хоть так вспомнили свои победы и то, благодаря кому они стали возможны. Может, еще до чего-то полезного додумаются и довспоминаются.
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эксклюзив, париж, франция, германия, адольф гитлер, эммануэль макрон, шарль де голль, красная армия
Эксклюзив, Париж, Франция, Германия, Адольф Гитлер, Эммануэль Макрон, Шарль де Голль, Красная Армия

Де Голль под серебристой липой. Как русские 80 лет назад Париж освобождали от немцев

15:39 26.08.2024 (обновлено: 16:10 26.08.2024)
 
Улицы Парижа
Улицы Парижа
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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В это сегодня трудно поверить, но прошедшее воскресенье в Париже обошлось без парада боевых педерастов, шествия трансгендеров и небинаров, а также без имитации Тайной вечери в исполнении копрофагов и зоофилов. А ведь повод порезвиться был, да еще и какой!
Ровно 80 лет назад, 25 августа 1944 года, была подписана капитуляция немецкого гарнизона и Париж освобожден от немецких оккупантов. Как тут в наше непростое время не отметить полным и всеобъемлющим торжеством общечеловеческих ценностей, порожденных маниакальными бреднями политкорректности, толерантности и разгула ЛГБТ-ценностей.
Но, повторяю, обошлось. То ли резервы закончились, а запал иссяк на открытии минувшей Парижской Олимпиады, когда привычный уже сатанизм оттянулся и погулял по полной. То ли силы оставили на среду, когда 28 августа откроется Паралимпиада, а значит, и бесовщины должно хватить на все время ее проведения до 8 сентября. А может, немцев, которые сейчас такие союзники, что то любовь доходит аж до поцелуев в десны, то ругань стоит до небес, не хотели дразнить и старые раны оккупантов бередить. Кто их знает этих европейцев…
Однако на праздновании юбилея не обошлось без русских, и это приятно. По случаю 80-й годовщины освобождения города от оккупации силами фашистской Германии торжественная церемония с небольшим военным парадом все же в Париже прошла. С участием президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Габриэля Атталя, мэра Парижа Анн Идальго, видных деятелей культуры, включая американскую актрису Джоди Фостер. Они на площади Данфер-Рошеро в XIV округе французской столицы встречали конвой из несколько военных автомобилей времен Второй мировой войны, который символично стартовал от южного въезда в Париж Порт-д'Орлеан.
"Несмотря на все разногласия и противоречия, быть французом -- значит быть вместе. …В этот день, 25 августа 1944 года был провозглашен конец кошмара, длившегося 1 532 дня. Время, когда Париж был оскорблен, когда флаг со свастикой был установлен на Эйфелевой башне, как и на каждой мэрии, каждом памятнике", -- торжественно вещал Макрон, окунаясь в мелодию гимна Франции и гимна французских антифашистов "Песня партизан" (Le Chant des partisans).
Эта песня еще в годы Второй мировой войны стала символом русского участия в движении французского Сопротивления. Она написана на музыку Анны Смирновой-Марли, русской певицы и поэтессы, родственницы Михаила Лермонтова, Петра Столыпина и Николая Бердяева, но, что немаловажно, с малороссийскими корнями.
Ее отец Юрий Батулинский был расстрелян в 1918 году, как представитель враждебного дворянского сословия, но мать с дочерью смогли бежать из революционной России через Финляндию в Париж. Там Анна и занялась танцами, музыкой и сочинительством песен.
Когда в 1940 году немцы оккупировали Париж, Анна перебралась в Лондон и там написала и спела "Песню партизан". На русском языке.
Мелодия и слова так понравились деятелю французского Сопротивления Эмманюэлю д’Астье де Ла Вижери, что он заказал французский текст писателю Жозефу Кесселю и его племяннику Морису Дрюону.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
В таком виде песня стала настолько популярной, что превратилась в гимн французского Сопротивления и в Великобритании, где набирала обороты "Сражающаяся Франция генерала Шарля де Голля, и во Франции. После победы в войне "Песню партизан" даже предлагали сделать новым гимном Франции. Вместо "Марсельезы", дискредитированной коллаборационистским режимом Виши. А де Голль сказал певице: "Свой талант вы превратили в оружие для Франции".
В 1985 году, во время празднования 40-й годовщины освобождения Франции и Парижа в знак признания значения "Песни партизан", Анна Марли была награждена Орденом Почетного легиона. И хотя авторство оригинального текста было признано за нею лишь спустя несколько лет, а лавры авторов слов снискали упомянутые Кассель и Дрюон, это ничуть не подорвало "русскость" песни. Потому и что Кассель, и Дрюон – тоже как бы русского происхождения: они родом из еврейской купеческой семьи из Оренбурга.
Все торжества наблюдали оставшиеся в живых ветераны Парижского восстания и Второй бронетанковой дивизии, которая под командованием генерала Филиппа Леклерка освободила Париж, помогая восставшим парижанам. Вместе, правда, с 4-й пехотной дивизией США, которая входила в столицу Франции с другого конца.
Вот ветераны и помнили, как 19 августа 1944 года Парижский комитет освобождения принял решение начать восстание. Как было построено более 600 баррикад, и бои с фашистами охватили весь город. Как вскоре восставшие пробились в центр столицы и как именно русские участники французского Сопротивления первыми заняли историческое здание российской миссии на улице Гренель.
И, конечно же, помнят, как взбешенный Адольф Гитлер приказал командующему немцами в Париже Дитриху фон Хольтицу взорвать город. Но тот ослушался приказа и когда около 3:30 ночи 25 августа 1944 года был подавлен последний опорный пункт немецко-вишистской обороны у отеля "Hôtel Meurice", где располагался немецкий командный штаб, сдался в плен союзникам и подписал капитуляцию. Сложили оружие 11 800 немецких и около 4000 вишистских солдат.
А капитуляцию приняли комдив Филипп Леклерк и командующий Французскими внутренними силами Анри Роль-Танги. Коммунист, кстати, которого после его смерти в сентябре 2002 года в возрасте 94 лет The New York Times назвала его "одним из самых титулованных героев французского Сопротивления".
Из тогдашней газеты: Анри Роль-Танги и Филипп Леклерк
Сейчас французы стараются не вспоминать, что именно коммунисты и прочие левые сыграли решающую роль в Парижском восстании и составили его основную ударную силу. И что именно де Голль был очень недоволен, что Роль-Танги подписывал капитуляцию наряду с генералом "Сражающейся Франции" Леклерком, и с самого начала, опасаясь, что придется делиться плодами победы, принижал роль коммунистов и постарался убрать их из власти.
Перед входом в Париж, зная и понимая, кто руководит восстанием, генерал даже сказал своим соратниками, что "не допустит" второй Парижской коммуны, как это случилось в 1871 году. И не допустил. Но вклад русских (Красной армии) в свою победу он, слава богу, признавал и был благодарен.
Как уже известно, в 80-летний юбилей освобождения Парижа над Эйфелевой башней был поднят современный флаг Франции, чтобы ознаменовать аналогичное событие из 1944 года, когда с башни был демонтирован флаг со свастикой.
А небольшие торжества прошли и по другим районам и округам Парижа. В том числе и на носящей имя города-героя на Волге площади имени Сталинградской битвы в XIX округе на севере французской столицы, где еще в 2018 году по решению парижской мэрии была открыта мемориальная доска.
Там в присутствии генерала де Голля и в память об операции по освобождению французской столицы еще в 1945 году была посажена серебристая липа. А сам генерал подчеркивал, что Россия сыграла "важнейшую роль в освобождении Франции". Всего же в честь Сталинградской битвы после окончания войны были названы, кроме площади, проспект и станция метро в Париже, улицы в Тулузе, Гренобле, Ницце, других французских городах.
Опытный генерал де Голль понимал еще одно обстоятельство. Париж, тогда 3-миллионный город, освободили, что называется, малой кровью. В боях за Париж за неделю с 19 по 25 августа 1944 года немцы потеряли убитыми 3200 солдат и офицеров, еще 11 800 сдались в плен. А в вооруженных формированиях режима Виши потери составили от 500 до 1000 убитыми, и около 4000 сдались.
Бойцов Сопротивления погибло от 800 до 1000 человек, еще 1500 восставших было ранено Вторая бронетанковая дивизия потеряла 130 убитых и 320 раненых.
В 4-й пехотной дивизии США насчитали 72 убитых и пропавших без вести и 225 раненых. Кроме того, у освободителей были уничтожены 35 танков и 117 единиц прочей техники и артиллерии, но сами они либо захватили, либо уничтожили всю артиллерию и технику немцев и вишистов.
И стало это возможным еще и потому, что Гитлер не мог перебросить дополнительные войска своим на помощь и спасти Париж. Ибо в это же время на восточном фронте Красная Армия одновременно проводила четыре крупные и победные войсковые операции: на севере – Тартускую и Мадонскую силами 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов, в центре -- Львовско-Сандомирскую войсками 1-го Украинского фронта и южнее -- Ясско-Кишиневскую силами 2-го Украинского фронта. А между ними локально наступали и сковывали немцев армии 1-го и 2-го Белорусских фронтов.
После освобождения Парижа правительство Виши бежало в город Зигмаринген в Германии, и остальную Францию освободили более-менее спокойно. И де Голль это понимал и ценил. Потому что именно такое развитие события и позволило Франции занять свое место за столом победителей во Второй мировой войне. Единственной из побежденных в 1940 году Гитлером.
Се ля ви, как говорят французы. И очень хорошо, что они хоть так вспомнили свои победы и то, благодаря кому они стали возможны. Может, еще до чего-то полезного додумаются и довспоминаются.
 
ЭксклюзивПарижФранцияГерманияАдольф ГитлерЭммануэль МакронШарль де ГолльКрасная Армия
 
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