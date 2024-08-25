https://ukraina.ru/20240825/1057037648.html

Симоньян: "Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст"

Симоньян: "Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст" - 25.08.2024 Украина.ру

Симоньян: "Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст"

Основателя Telegram Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования мессенджера и он их отдаст. Об этом заявила 25 августа главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян

2024-08-25T16:44

2024-08-25T16:44

2024-08-25T16:46

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Все, кто привык пользоваться мессенджером Telegram для чувствительных разговоров и переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать, заявила Симоньян. По ее мнению, это главное в истории с арестом во Франции Павла Дурова. Она отметила, Дуров уехал из России, чтобы не сотрудничать со спецслужбами."[Павел Дуров] Стал даже Полем дю Ровым. С западными спецслужбами он частично сотрудничал — как минимум строго выполнял предписания о блокировке RT в тех странах, где мы под санкциями. Не помогло", - констатировала Симоньян.По информации французских СМИ, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме — отказ сотрудничать с французскими силовиками и предоставить данные из мессенджера.Дуров имеет гражданство Франции, потому был задержан по законодательству страны, однако на официальных ресурсах Посольства РФ во Франции ночью было опубликовано сообщение, что представители российской дипмиссии запросили у французских властей разъяснения о причинах задержания и потребовали предоставить консульский доступ.Публично предприниматель не сообщал, что имеет также и гражданство РФ, но действия посольства могут на это указывать.Причиной ареста Дурова является попытка закрыть Telegram, что вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слов и построению многополярного мира. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Россия направила ноту с требованием о доступе к арестованному во Франции бизнесмену и основателю Telegram Павлу Дурову, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Подробнее о возможных причинах ареста основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова - в статье Ростислава Ищенко: Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240825/1057036063.html

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новости, россия, франция, норвегия, павел дуров, маргарита симоньян, татьяна москалькова, telegram, посольство, арест