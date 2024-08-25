https://ukraina.ru/20240825/1057037648.html
Симоньян: "Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст"
Симоньян: "Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст" - 25.08.2024 Украина.ру
Симоньян: "Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст"
Основателя Telegram Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования мессенджера и он их отдаст. Об этом заявила 25 августа главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
2024-08-25T16:44
2024-08-25T16:44
2024-08-25T16:46
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татьяна москалькова
telegram
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Все, кто привык пользоваться мессенджером Telegram для чувствительных разговоров и переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать, заявила Симоньян. По ее мнению, это главное в истории с арестом во Франции Павла Дурова. Она отметила, Дуров уехал из России, чтобы не сотрудничать со спецслужбами."[Павел Дуров] Стал даже Полем дю Ровым. С западными спецслужбами он частично сотрудничал — как минимум строго выполнял предписания о блокировке RT в тех странах, где мы под санкциями. Не помогло", - констатировала Симоньян.По информации французских СМИ, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме — отказ сотрудничать с французскими силовиками и предоставить данные из мессенджера.Дуров имеет гражданство Франции, потому был задержан по законодательству страны, однако на официальных ресурсах Посольства РФ во Франции ночью было опубликовано сообщение, что представители российской дипмиссии запросили у французских властей разъяснения о причинах задержания и потребовали предоставить консульский доступ.Публично предприниматель не сообщал, что имеет также и гражданство РФ, но действия посольства могут на это указывать.Причиной ареста Дурова является попытка закрыть Telegram, что вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слов и построению многополярного мира. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Россия направила ноту с требованием о доступе к арестованному во Франции бизнесмену и основателю Telegram Павлу Дурову, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Подробнее о возможных причинах ареста основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова - в статье Ростислава Ищенко: Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, франция, норвегия, павел дуров, маргарита симоньян, татьяна москалькова, telegram, посольство, арест
Новости, Россия, Франция, Норвегия, Павел Дуров, Маргарита Симоньян, Татьяна Москалькова, Telegram, посольство, арест
Симоньян: "Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст"
16:44 25.08.2024 (обновлено: 16:46 25.08.2024)
Основателя Telegram Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования мессенджера и он их отдаст. Об этом заявила 25 августа главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Все, кто привык пользоваться мессенджером Telegram для чувствительных разговоров и переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать, заявила
Симоньян.
По ее мнению, это главное в истории с арестом во Франции Павла Дурова.
"Потому что его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст", - подчеркнула главред медиагруппы "Россия сегодня".
Она отметила, Дуров уехал из России, чтобы не сотрудничать со спецслужбами.
"[Павел Дуров] Стал даже Полем дю Ровым. С западными спецслужбами он частично сотрудничал — как минимум строго выполнял предписания о блокировке RT в тех странах, где мы под санкциями. Не помогло", - констатировала Симоньян.
По информации французских СМИ, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме — отказ сотрудничать с французскими силовиками и предоставить данные из мессенджера.
Дуров имеет гражданство Франции, потому был задержан по законодательству страны, однако на официальных ресурсах Посольства РФ во Франции ночью было опубликовано сообщение, что представители российской дипмиссии запросили у французских властей разъяснения о причинах задержания и потребовали предоставить консульский доступ.
Публично предприниматель не сообщал, что имеет также и гражданство РФ, но действия посольства могут на это указывать.
Причиной ареста Дурова является попытка закрыть Telegram, что вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слов и построению многополярного мира. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Россия направила ноту с требованием о доступе к арестованному во Франции бизнесмену и основателю Telegram Павлу Дурову, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Подробнее о возможных причинах ареста основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова - в статье Ростислава Ищенко: Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил
на сайте Украина.ру