100 лет Павлу Загребельному – защитнику Киева и автору "Роксолану"
Сегодня исполняется 100 лет человеку, творчество которого многие украинцы толком не знают, но, благодаря школьной программе по украинской литературе, наверняка помнят имя и фамилию, и знают имя героини одного из его романов, который её именем и называется "Роксолана". Особенно почему-то очень близок этот персонаж украинкам
Павел Архипович родился 25 августа 1924 года в селе Солошиное на Полтавщине. Сюда бежали те, кто не хотел быть быдлом у польско-литовской шляхты и магнатов, или крепостными в Российской империи, или подчиняться казацким атаманам, что и наложило отпечаток на свободолюбие местных жителей. Загребельный сам потом написал про своих односельчан:
"Я родился среди людей, не желавших жить ни под казаками, ни под русскими дворянами. Моя деревня – это своеобразная украинская Америка. Ибо что такое Америка? Это тоже скопление беглецов независимых. Среди таких людей я родился и вырос. Эти люди очень бедствовали, но в душах их была независимость".
Мальчику было шесть лет, когда умерла мать, но она успела выучить его читать. Самыми его любимыми книгами были "Дон Кихот" Сервантеса и "Приключения Гекельберри Финна" Марка Твена, которые он прочитал за одну ночь. В книгах мальчик находил утешение – после смерти матери его растила мачеха, с которой у него были довольно трудные отношения. Но главные несчастья были ещё впереди.
В 1932 году Украину поразила засуха, за которой последовал страшный голод. Он стал первым тяжёлым испытанием в судьбе Загребельного, оставившим в его душе неизгладимый след: "голод задел меня очень сильно: я умирал, все наши соседи вымерли".
Но голод закончился. В украинские колхозы и совхозы с заводов пошла техника, на Украине были проведены масштабные мелиоративные работы и работы по организации лесополос – больше она голода не знала. Жизнь пошла своим чередом.
В 1938 году Загребельный закончил Солошинскую семилетку и перешел учиться в Озерскую среднюю школу, которая располагалась в бывшей помещичьей усадьбе. Здесь сохранилась бильярдная комната с библиотекой, где юноша очень любил проводить время: овладел шахматами, освоил по книгам рецептов поварское искусство, и уже во взрослой жизни немало удивлял своими кулинарными талантами иностранцев.
В 1941 году ему ещё не исполнилось и 17 лет, но Загребельный отправился добровольцем во 2-е Киевское артиллерийское училище: "высокий широкоплечий юноша в сером в черную полоску костюмчика, с маленьким саквояжем в руках, где лежало полбуханки хлеба, четверть сала, вареная курица, полотенце, майка и трусы". Именно так Загребельный описал свою отправку на войну в повести "Дума о бессмертном" (1957).
Его училище в августе 1941 года приняло участие в тяжелейшем сражении за Киев. Тогда же Павел был ранен и свое 17-летие встретил в эвакуационном эшелоне. Это спасло его от "котла", в котором очутились все оборонявшие столицу УССР войска в сентябре 41-го.
В 1942 году, после излечения, уже на Брянском фронте Павел все-таки попал в плен. Дальше последовала бесконечная череда пересыльных и концентрационных лагерей: голод, холод, издевательства надсмотрщиков.
"Я увидел истинную цену человеку, увидел человеческое величие человеческую низость. Понял – где суета, а где настоящие ценности... Моя биография – голод, война – к 1941 году сформировали мой характер как характер независимый".
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Загребельный прошел через концлагеря в Орле, Гомеле, Кальварии – литовском местечке, название которого с латыни переводится, как Голгофа, потом были менее страшные лагеря в Западной Европе. В плену на несколько паек хлеба Павел выменял русско-немецкий словарь, и стал принимать участие в так называемых словесных дуэлях с немецкими офицерами: победил – получай 20 пачек сигарет, проиграл – 20 дней карцера. Загребельный утверждал, что всегда выигрывал, но ни подтвердить, ни опровергнуть его слова некому. Военные годы впоследствии нашли свое отражение в его творчестве: "Дума про бессмертного" (1957), "Юлия, или приглашение к самоубийству" (1994), "Тысячелетний Николай" (1994).
В 1945-м Павел бежал из плена и стал бойцом французских партизан "маки". С приходом войск союзников, он отправился в Германию где стал служить офицером связи при советской военной миссии. Домой вернулся в ноябре 1945 года с грамотой и наградным оружием, полученным из рук генерал-лейтенанта Константина Фёдоровича Телегина. Основываясь на этих страницах биографии, Загребельный в 1959 году напишет первое свое крупное произведение – роман "Европа-1945".
Возвращение домой омрачила необходимость пройти через фильтрационные лагеря, где чекисты проверяли, как бывший заключенный вёл себя во вражеском плену, не был ли завербован, не стал ли предателем. К Загребельному вопросов у них не возникло, и в январе 1946 года его демобилизовали.
Павел не знал, куда идти дальше. Тогда о писательской деятельности он и не помышлял, к ней его привел случай. Один из его приятелей рассказал о возможности поступить без экзаменов на филологический факультет Днепропетровского университета. Загребельный направил туда запрос, заявление, аттестат… и забыл об этом. Ответ пришел неожиданно: "вы зачислены, с собой иметь миску, ложку и полотенце".
Этот филологический курс оказался для украинской литературы судьбоносным – вместе с Загребельным здесь учились такие в будущем известные (для Украины) литераторы, как Олесь Гончар, Василий Сологуб, Игорь Пуппо, Владимир Бескровний, Михаил Чемерисов. Творческими "лабораториями" для них стали студенческая литературно-творческая студия, которой руководил Загребельный, и факультетская литературная газета "Огонек", в которой, начиная с 1949 года, Павел начал печатать свои первые фельетоны.
В 1951 году учеба закончилась, и почти сразу Загребельный стал преподавать. Тогда-то судьба определила и его семейное положение – на первой же лекции он влюбился в свою будущую жену – студентку Эллу, дочь днепропетровского партийного деятеля Михаила Фёдоровича Щербаня: "Среди всей массы моих будущих студентов и товарищей, я увидел девушку, которая стояла, держась за спинку стула, высокая, белокурая, белое платье на ней было с такими черными кружочками… И вот я только увидел её и сразу влюбился навеки, это удивительно, конечно". Вместе они потом прожили долгих 60 лет.
Уже в 1952 году родился первый ребенок – дочь Марина, а пять лет спустя – сын Михаил.
В 1953 году вышел первый сборник "Каховские рассказы", написанный совместно с Юрием Пономаренко. Их вдохновила творческая поездка на одну из советских строек века – Каховскую ГЭС. Одновременно возводились Каховский и Северо-Крымский канал, и канал Днепр-Кривой Рог, что тоже нашло свое отражение в сборнике.
В 1954 году семья Загребельных переехала в Киев, где Павел стал работать в журнале "Вітчизна". Тут в 1957 году появилась его автобиографические повесть "Дума о бессмертном". Появились сборники рассказов "Учитель" (1957), "Новеллы морского побережья" (1958), повести "Марево", "Там, где поют жаворонки" (1956), "Долина длинных снов" (1957). В 1960 году Павел Архипович вступил в партию.
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В 1961-64 годах он работал главным редактором газеты "Літературна Україна". Отказаться от этой работы пришлось с назначением ответственным секретарём правления Союза писателей УССР, где он проработал до 1986.
Но от писательской деятельности он не отказался, наоборот, один за другим стали выходить романы, которых было написано более 20-ти. Загребельный является среди украинских писателей рекордсменом по тиражам. За роман "Разгон" (1978) о научном-техническом прогрессе в судьбе СССР, в 1980-м году он получил Госпремию СССР, которой очень гордится.
Но наибольшую популярность ему принесли исторические романы, посвященные Киевской Руси: "Чудо" (1968) – о строительстве Софии Киевской, "Первомост" (1972) – о строительстве первого киевского моста, "Смерть в Киеве" (1973) – о смерти киевского князя Игоря Олеговича и личности Юрия Долгорукого, "Евпраксия" (1975) – о судьбе дочери Ярослава Мудрого, выданной замуж за германского императора. Диология "Первомост" и "Смерть в Киеве" были отмечены Госпремией УССР им. Шевченко.
В 1980 году вышел, пожалуй, самый популярный и известный роман писателя "Роксолана", о непростой судьбе наложницы, а потом жены турецкого султана Сулеймана I Великолепного, ставшей матерью следующего турецкого правителя Селима II. К его написанию Загребельный готовился 10 лет, собирая материалы и даже посетив могилу Роксоланы в Стамбуле.
Ещё один исторический роман "Я, Богдан" (1983), написанный от лица великого казацкого гетмана Богдана Хмельницкого, разошелся, как потом говорил писатель, "как пожар в степи".
Одновременно Загребельный сотрудничал с Киностудией им. Довженко – писал сценарии к таким фильмам, например, как "Ракеты не должны взлететь" (1964), "Проверено – мин нет" (1965), "Переходим к любви" (1975). Но, пожалуй, наибольшую известность получила его совместная работа вместе с режиссером Григорием Коханом над сценарием исторического фильма "Ярослав Мудрый" (1981). Успешно работал Загребельный и в театральной драматургии.
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Но затем пришел 1991 год, и в творчестве писателя наступил тяжёлый период. 10 лет его никто не печатал – считалось, что его произведения коммерчески невыгодны. Приходилось выживать на нищенскую пенсию, и зарплату, которую он получал, как член Комитета Национальных премий им. Шевченко.
Наконец, в 2004 году одно из частных изданий возобновило публикацию книг Загребельного – оказалось, доходы они таки приносят. Воодушевлённый, он засел за работу, за написание новых романов. Тогда же в 2004 году администрация президента Леонида Даниловича Кучмы присвоила ему звание Героя Украины.
Однако, неумолимое время брало свое. У писателя был целый "букет" хронических и застоявшихся болезней, которые он отказывался лечить в больнице. В результате 3 февраля 2009 года в возрасте 84 лет он умер от туберкулёза. Прах Павла́ Загребельного покоится в Киеве на Байковом кладбище, но душа его живет в десятках его произведений, которые по-прежнему находят своего читателя, о котором Загребельный сам с уважением говорил говорил:
"Лично для меня каждый читатель – это зеркало… Ты идёшь среди зеркал и отражаешься в каждом и каждом неодинаково. Для одних ты, может, интересный, для других – скучный для третьих – смешной. Разнообразию восприятий нет конца, и это всегда нужно иметь в виду..."