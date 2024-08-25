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100 лет Павлу Загребельному – защитнику Киева и автору "Роксолану"

100 лет Павлу Загребельному – защитнику Киева и автору "Роксолану" - 25.08.2024 Украина.ру

100 лет Павлу Загребельному – защитнику Киева и автору "Роксолану"

Сегодня исполняется 100 лет человеку, творчество которого многие украинцы толком не знают, но, благодаря школьной программе по украинской литературе, наверняка помнят имя и фамилию, и знают имя героини одного из его романов, который её именем и называется "Роксолана". Особенно почему-то очень близок этот персонаж украинкам

2024-08-25T16:00

2024-08-25T16:00

2024-08-25T16:00

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Павел Архипович родился 25 августа 1924 года в селе Солошиное на Полтавщине. Сюда бежали те, кто не хотел быть быдлом у польско-литовской шляхты и магнатов, или крепостными в Российской империи, или подчиняться казацким атаманам, что и наложило отпечаток на свободолюбие местных жителей. Загребельный сам потом написал про своих односельчан:"Я родился среди людей, не желавших жить ни под казаками, ни под русскими дворянами. Моя деревня – это своеобразная украинская Америка. Ибо что такое Америка? Это тоже скопление беглецов независимых. Среди таких людей я родился и вырос. Эти люди очень бедствовали, но в душах их была независимость".Мальчику было шесть лет, когда умерла мать, но она успела выучить его читать. Самыми его любимыми книгами были "Дон Кихот" Сервантеса и "Приключения Гекельберри Финна" Марка Твена, которые он прочитал за одну ночь. В книгах мальчик находил утешение – после смерти матери его растила мачеха, с которой у него были довольно трудные отношения. Но главные несчастья были ещё впереди.В 1932 году Украину поразила засуха, за которой последовал страшный голод. Он стал первым тяжёлым испытанием в судьбе Загребельного, оставившим в его душе неизгладимый след: "голод задел меня очень сильно: я умирал, все наши соседи вымерли".Но голод закончился. В украинские колхозы и совхозы с заводов пошла техника, на Украине были проведены масштабные мелиоративные работы и работы по организации лесополос – больше она голода не знала. Жизнь пошла своим чередом.В 1938 году Загребельный закончил Солошинскую семилетку и перешел учиться в Озерскую среднюю школу, которая располагалась в бывшей помещичьей усадьбе. Здесь сохранилась бильярдная комната с библиотекой, где юноша очень любил проводить время: овладел шахматами, освоил по книгам рецептов поварское искусство, и уже во взрослой жизни немало удивлял своими кулинарными талантами иностранцев.В 1941 году ему ещё не исполнилось и 17 лет, но Загребельный отправился добровольцем во 2-е Киевское артиллерийское училище: "высокий широкоплечий юноша в сером в черную полоску костюмчика, с маленьким саквояжем в руках, где лежало полбуханки хлеба, четверть сала, вареная курица, полотенце, майка и трусы". Именно так Загребельный описал свою отправку на войну в повести "Дума о бессмертном" (1957).Его училище в августе 1941 года приняло участие в тяжелейшем сражении за Киев. Тогда же Павел был ранен и свое 17-летие встретил в эвакуационном эшелоне. Это спасло его от "котла", в котором очутились все оборонявшие столицу УССР войска в сентябре 41-го.В 1942 году, после излечения, уже на Брянском фронте Павел все-таки попал в плен. Дальше последовала бесконечная череда пересыльных и концентрационных лагерей: голод, холод, издевательства надсмотрщиков."Я увидел истинную цену человеку, увидел человеческое величие человеческую низость. Понял – где суета, а где настоящие ценности... Моя биография – голод, война – к 1941 году сформировали мой характер как характер независимый".Загребельный прошел через концлагеря в Орле, Гомеле, Кальварии – литовском местечке, название которого с латыни переводится, как Голгофа, потом были менее страшные лагеря в Западной Европе. В плену на несколько паек хлеба Павел выменял русско-немецкий словарь, и стал принимать участие в так называемых словесных дуэлях с немецкими офицерами: победил – получай 20 пачек сигарет, проиграл – 20 дней карцера. Загребельный утверждал, что всегда выигрывал, но ни подтвердить, ни опровергнуть его слова некому. Военные годы впоследствии нашли свое отражение в его творчестве: "Дума про бессмертного" (1957), "Юлия, или приглашение к самоубийству" (1994), "Тысячелетний Николай" (1994).В 1945-м Павел бежал из плена и стал бойцом французских партизан "маки". С приходом войск союзников, он отправился в Германию где стал служить офицером связи при советской военной миссии. Домой вернулся в ноябре 1945 года с грамотой и наградным оружием, полученным из рук генерал-лейтенанта Константина Фёдоровича Телегина. Основываясь на этих страницах биографии, Загребельный в 1959 году напишет первое свое крупное произведение – роман "Европа-1945".Возвращение домой омрачила необходимость пройти через фильтрационные лагеря, где чекисты проверяли, как бывший заключенный вёл себя во вражеском плену, не был ли завербован, не стал ли предателем. К Загребельному вопросов у них не возникло, и в январе 1946 года его демобилизовали.Павел не знал, куда идти дальше. Тогда о писательской деятельности он и не помышлял, к ней его привел случай. Один из его приятелей рассказал о возможности поступить без экзаменов на филологический факультет Днепропетровского университета. Загребельный направил туда запрос, заявление, аттестат… и забыл об этом. Ответ пришел неожиданно: "вы зачислены, с собой иметь миску, ложку и полотенце".Этот филологический курс оказался для украинской литературы судьбоносным – вместе с Загребельным здесь учились такие в будущем известные (для Украины) литераторы, как Олесь Гончар, Василий Сологуб, Игорь Пуппо, Владимир Бескровний, Михаил Чемерисов. Творческими "лабораториями" для них стали студенческая литературно-творческая студия, которой руководил Загребельный, и факультетская литературная газета "Огонек", в которой, начиная с 1949 года, Павел начал печатать свои первые фельетоны.В 1951 году учеба закончилась, и почти сразу Загребельный стал преподавать. Тогда-то судьба определила и его семейное положение – на первой же лекции он влюбился в свою будущую жену – студентку Эллу, дочь днепропетровского партийного деятеля Михаила Фёдоровича Щербаня: "Среди всей массы моих будущих студентов и товарищей, я увидел девушку, которая стояла, держась за спинку стула, высокая, белокурая, белое платье на ней было с такими черными кружочками… И вот я только увидел её и сразу влюбился навеки, это удивительно, конечно". Вместе они потом прожили долгих 60 лет.Уже в 1952 году родился первый ребенок – дочь Марина, а пять лет спустя – сын Михаил.В 1953 году вышел первый сборник "Каховские рассказы", написанный совместно с Юрием Пономаренко. Их вдохновила творческая поездка на одну из советских строек века – Каховскую ГЭС. Одновременно возводились Каховский и Северо-Крымский канал, и канал Днепр-Кривой Рог, что тоже нашло свое отражение в сборнике.В 1954 году семья Загребельных переехала в Киев, где Павел стал работать в журнале "Вітчизна". Тут в 1957 году появилась его автобиографические повесть "Дума о бессмертном". Появились сборники рассказов "Учитель" (1957), "Новеллы морского побережья" (1958), повести "Марево", "Там, где поют жаворонки" (1956), "Долина длинных снов" (1957). В 1960 году Павел Архипович вступил в партию.В 1961-64 годах он работал главным редактором газеты "Літературна Україна". Отказаться от этой работы пришлось с назначением ответственным секретарём правления Союза писателей УССР, где он проработал до 1986.Но от писательской деятельности он не отказался, наоборот, один за другим стали выходить романы, которых было написано более 20-ти. Загребельный является среди украинских писателей рекордсменом по тиражам. За роман "Разгон" (1978) о научном-техническом прогрессе в судьбе СССР, в 1980-м году он получил Госпремию СССР, которой очень гордится.Но наибольшую популярность ему принесли исторические романы, посвященные Киевской Руси: "Чудо" (1968) – о строительстве Софии Киевской, "Первомост" (1972) – о строительстве первого киевского моста, "Смерть в Киеве" (1973) – о смерти киевского князя Игоря Олеговича и личности Юрия Долгорукого, "Евпраксия" (1975) – о судьбе дочери Ярослава Мудрого, выданной замуж за германского императора. Диология "Первомост" и "Смерть в Киеве" были отмечены Госпремией УССР им. Шевченко.В 1980 году вышел, пожалуй, самый популярный и известный роман писателя "Роксолана", о непростой судьбе наложницы, а потом жены турецкого султана Сулеймана I Великолепного, ставшей матерью следующего турецкого правителя Селима II. К его написанию Загребельный готовился 10 лет, собирая материалы и даже посетив могилу Роксоланы в Стамбуле.Ещё один исторический роман "Я, Богдан" (1983), написанный от лица великого казацкого гетмана Богдана Хмельницкого, разошелся, как потом говорил писатель, "как пожар в степи".Одновременно Загребельный сотрудничал с Киностудией им. Довженко – писал сценарии к таким фильмам, например, как "Ракеты не должны взлететь" (1964), "Проверено – мин нет" (1965), "Переходим к любви" (1975). Но, пожалуй, наибольшую известность получила его совместная работа вместе с режиссером Григорием Коханом над сценарием исторического фильма "Ярослав Мудрый" (1981). Успешно работал Загребельный и в театральной драматургии.Но затем пришел 1991 год, и в творчестве писателя наступил тяжёлый период. 10 лет его никто не печатал – считалось, что его произведения коммерчески невыгодны. Приходилось выживать на нищенскую пенсию, и зарплату, которую он получал, как член Комитета Национальных премий им. Шевченко.Наконец, в 2004 году одно из частных изданий возобновило публикацию книг Загребельного – оказалось, доходы они таки приносят. Воодушевлённый, он засел за работу, за написание новых романов. Тогда же в 2004 году администрация президента Леонида Даниловича Кучмы присвоила ему звание Героя Украины.Однако, неумолимое время брало свое. У писателя был целый "букет" хронических и застоявшихся болезней, которые он отказывался лечить в больнице. В результате 3 февраля 2009 года в возрасте 84 лет он умер от туберкулёза. Прах Павла́ Загребельного покоится в Киеве на Байковом кладбище, но душа его живет в десятках его произведений, которые по-прежнему находят своего читателя, о котором Загребельный сам с уважением говорил говорил:"Лично для меня каждый читатель – это зеркало… Ты идёшь среди зеркал и отражаешься в каждом и каждом неодинаково. Для одних ты, может, интересный, для других – скучный для третьих – смешной. Разнообразию восприятий нет конца, и это всегда нужно иметь в виду..."

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Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, киев, украина, литература, писатель, украинский язык, роман