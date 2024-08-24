https://ukraina.ru/20240824/1057028722.html

Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот

Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот - 24.08.2024 Украина.ру

Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот

Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей... Украина.ру, 24.08.2024

2024-08-24T16:20

2024-08-24T16:20

2024-08-24T16:20

видео

россия

сша

запад

пётр скоробогатый

вооруженные силы украины

нато

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f-16

украина

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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей хотят достичь США в ходе российско-украинского военного конфликта, а также оценил готовность Запада к полномасштабной войне с Россией. 00:23 – Как и почему ВСУ самоубиваются под Курском? 06:55 – Поможет ли украинский "контрнаступ" на переговорах? 11:08 – Чего хотят США от конфликта на Украине? 16:52 – F-16 и системы ПВО НАТО в Польше: новые цели для российских ракет; 22:18 – готов ли Запад к ядерной войне с Россией? 27:28 – Что изменят для России предстоящие выборы президента США?

россия

сша

запад

украина

курская область

днр

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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