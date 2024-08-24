https://ukraina.ru/20240824/1057028722.html
Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот
Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот - 24.08.2024 Украина.ру
Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей... Украина.ру, 24.08.2024
2024-08-24T16:20
2024-08-24T16:20
2024-08-24T16:20
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россия
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запад
пётр скоробогатый
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей хотят достичь США в ходе российско-украинского военного конфликта, а также оценил готовность Запада к полномасштабной войне с Россией. 00:23 – Как и почему ВСУ самоубиваются под Курском? 06:55 – Поможет ли украинский "контрнаступ" на переговорах? 11:08 – Чего хотят США от конфликта на Украине? 16:52 – F-16 и системы ПВО НАТО в Польше: новые цели для российских ракет; 22:18 – готов ли Запад к ядерной войне с Россией? 27:28 – Что изменят для России предстоящие выборы президента США?
россия
сша
запад
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей хотят достичь США в ходе российско-украинского военного конфликта, а также оценил готовность Запада к полномасштабной войне с Россией.
00:23 – Как и почему ВСУ самоубиваются под Курском?
06:55 – Поможет ли украинский "контрнаступ" на переговорах?
11:08 – Чего хотят США от конфликта на Украине?
16:52 – F-16 и системы ПВО НАТО в Польше: новые цели для российских ракет;
22:18 – готов ли Запад к ядерной войне с Россией?
27:28 – Что изменят для России предстоящие выборы президента США?