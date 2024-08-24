Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот - 24.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240824/1057028722.html
Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот
Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот - 24.08.2024 Украина.ру
Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей... Украина.ру, 24.08.2024
2024-08-24T16:20
2024-08-24T16:20
видео
россия
сша
запад
пётр скоробогатый
вооруженные силы украины
нато
оон
f-16
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/18/1057028600_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b558a4b751b58ba48a9d1466d254f33.jpg.webp
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей хотят достичь США в ходе российско-украинского военного конфликта, а также оценил готовность Запада к полномасштабной войне с Россией. 00:23 – Как и почему ВСУ самоубиваются под Курском? 06:55 – Поможет ли украинский "контрнаступ" на переговорах? 11:08 – Чего хотят США от конфликта на Украине? 16:52 – F-16 и системы ПВО НАТО в Польше: новые цели для российских ракет; 22:18 – готов ли Запад к ядерной войне с Россией? 27:28 – Что изменят для России предстоящие выборы президента США?
россия
сша
запад
украина
курская область
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/18/1057028600_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50b7964223d4a7d906315735858ed87a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, сша, запад, пётр скоробогатый, вооруженные силы украины, нато, оон, f-16, украина, украина-нато, курская область, кто, сво, военная помощь, военная техника, всу, потери всу, днр, ядерная угроза, видео
Видео, Россия, США, Запад, Пётр Скоробогатый, Вооруженные силы Украины, НАТО, ООН, F-16, Украина, Украина-НАТО, Курская область, КТО, СВО, военная помощь, военная техника, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, ядерная угроза

Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот

16:20 24.08.2024
 
Читать в
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей хотят достичь США в ходе российско-украинского военного конфликта, а также оценил готовность Запада к полномасштабной войне с Россией.
00:23 – Как и почему ВСУ самоубиваются под Курском?
06:55 – Поможет ли украинский "контрнаступ" на переговорах?
11:08 – Чего хотят США от конфликта на Украине?
16:52 – F-16 и системы ПВО НАТО в Польше: новые цели для российских ракет;
22:18 – готов ли Запад к ядерной войне с Россией?
27:28 – Что изменят для России предстоящие выборы президента США?
 
ВидеоРоссияСШАЗападПётр СкоробогатыйВооруженные силы УкраиныНАТОООНF-16УкраинаУкраина-НАТОКурская областьКТОСВОвоенная помощьвоенная техникаВСУпотери ВСУДНРядерная угроза
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:20Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот
16:00"Гу-га": 25 лет назад стартовала киношная эпопея о штрафбатах
15:58Президент Польши заверил Зеленского в продолжении военной помощи
15:58Смертельный подарок Борреля к независимости. В Европе Украину обрекают на смерть и без Америки
15:30Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области.
14:58Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск
14:46Потери ВСУ на Курском направлении превысили 5,5 тыс человек
14:18ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину
13:47Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области
13:38Снайпера ВСУ судили за работу на российскую армию
13:07О бунте в колонии Волгограда, ситуации под Курском и военном безумии Украины - Гаспарян
13:02ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы
13:00Зеленский завизировал расправу над православными, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 августа
12:53Украинский беспилотник прибился к яхт-клубу Севастополя
12:41Подравшиеся с турецкими полицейскими российские туристки останутся в Турции
12:05Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области
11:12Российский штурмовик сбивший украинский дрон головой, снова рвётся в бой
10:58Суицид откладывается? Что сделают ВСУ после удара в Курской области – Скоробогатый
10:48ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников
10:22СК России расследует очередные преступления ВСУ в регионах России
Лента новостейМолния